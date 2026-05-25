Comment les coups de pied arrêtés ont scellé le sort de la course aux places européennes en Serie A : l'ascension de l'AS Rome et l'effondrement de l'AC Milan

Dans le football moderne, les buts n’ont jamais revêtu une telle importance, tant sur le plan sportif que financier, ce qui oblige les clubs à rechercher un avantage dans chaque phase du jeu.

Ce week-end en Serie A, les coups de pied arrêtés se sont révélés décisifs dans la course aux places européennes.

De la qualification de la Roma pour la Ligue des champions à l’effondrement du Milan sous la pression défensive sur les coups de pied arrêtés, ces phases ont tranché des rencontres cruciales en haut de tableau.

Analyse des chiffres à l’appui.

Les enjeux européens de la Serie A

L’effondrement de Milan sur les coups de pied arrêtés

La Serie A a, une nouvelle fois, semé le chaos lors de la dernière journée.

Depuis la période Covid, le championnat offre un suspense haletant jusqu’à la dernière seconde, que ce soit pour le Scudetto, les places européennes ou le maintien.

Cette saison n’a pas fait exception.

En bas de classement, Cremonese abordait la dernière journée en devant absolument battre Côme tout en espérant un faux pas de Lecce à domicile contre Gênes, une combinaison peu probable qui n’a pas eu lieu, entraînant la relégation de Cremonese.

Mais la véritable tension se situait en haut du tableau, en lice pour les places européennes.

Como devait compter sur une défaite de la Roma ou de Milan face à des adversaires démobilisés, tandis que la Juventus nécessitait ce même scénario combiné à un faux pas des Lombards. Une équation a priori peu vraisemblable.

Au lieu de quoi Milan s’est lui-même mis en difficulté.

Alors que la Roma a fait le nécessaire, les lacunes défensives du Milan sur les coups de pied arrêtés lui ont probablement coûté l’équivalent d’environ 60 millions d’euros de recettes garanties en Ligue des champions.

Databall

Les Rossoneri ont concédé deux buts sur coups de pied arrêtés lors de la rencontre.

Les Rossoneri ont ainsi concédé deux buts sur coups de pied arrêtés lors de leur défaite 1-2 à domicile.

Concéder un but sur coup franc ou corner dans un match qualificatif pour la C1 est déjà dommageable ; en encaisser deux à San Siro devient une catastrophe, surtout face à un Cagliari dont l’efficacité sur phases arrêtées, discrète mais réelle, se classe parmi les meilleures du bas de tableau de Serie A.

Databall

Sur ce plan, Cagliari se distingue nettement par rapport à ses rivaux directs dans la course au maintien.

Grâce à ces avantages marginaux, le club sarde a assuré son maintien sans encombre.

De leur côté, les Rossoneri n’ont pas su tirer profit de leur nombre élevé de corners.

Au final, c’est ce qui a marqué la soirée :

au final, l’écart entre les buts encaissés par Milan sur coups de pied arrêtés et ceux qu’il n’a pas su marquer sur ces mêmes phases a tranché entre une qualification en Ligue des champions et une absence totale de la compétition.

Le renouveau de la Roma sur les coups de pied arrêtés.

L’AS Roma fait enfin son retour parmi l’élite européenne.

Pendant des années, le club avait donné l’impression d’être le maillon manquant du groupe traditionnel des grands de la Serie A. Alors que ses voisins revenaient régulièrement en Ligue des champions, la Roma échouait systématiquement, malgré d’importants investissements et des changements à la direction.

La saison passée, sous la houlette de Claudio Ranieri, le club avait déjà franchi un cap, manquant le top 4 pour un seul point. La défaite concédée en fin de parcours face à l’Atalanta de Gian Piero Gasperini a alors acté la nécessité d’un nouvel élan.

Peu après, Ranieri a été promu au rôle de conseiller et a vivement recommandé la nomination de Gasperini pour piloter la reconstruction du club.

Un pari osé.

Réputé pour son organisation tactique, l’ancien mentor de l’Atalanta avait habitué à des performances européennes régulières, avec des quarts de finale de Ligue des champions et un titre historique en Ligue Europa. Reste que ses méthodes, mises en échec par le passé à l’Inter, devaient encore prouver leur efficacité dans un club plus ambitieux.

Aujourd’hui, après avoir ramené la Roma en Ligue des champions pour la première fois en sept ans et lui avoir offert son meilleur classement en Serie A depuis 2018, le projet semble soudainement redevenir tangible.

Une large part de cette remontée finale est d’ailleurs due à la maîtrise des coups de pied arrêtés.

La Louve a conclu l’exercice par cinq succès, un nul et une seule défaite en sept journées, doublant au passage la Juventus, le Milan et Côme.

Une grande partie de cet élan est venue des corners.

Databall

Depuis avril, la Roma est l’équipe de Serie A la plus efficace sur corner : elle occupe la première place du championnat en termes de buts marqués directement sur ces phases arrêtées, tout en générant régulièrement un nombre élevé de tirs et une valeur xG significative.

La clé de ce succès réside dans une organisation rigoureuse.

Databall

La Louve crée la plupart de ses occasions dangereuses en occupant l’espace central autour de la petite surface, en alternant centres rentrants et sortants afin de déstabiliser les défenses et de provoquer des premières touches de balle répétées dans des zones à haut risque.

Cette variété est essentielle.

Plutôt que de suivre une routine prévisible, la Roma adapte constamment les angles de centre et les zones cibles en fonction du tireur et du côté du terrain.

Databall

Paulo Dybala, devenu l’un des principaux passeurs, a confirmé son influence tant dans le jeu ouvert que sur les coups de pied arrêtés. À ses côtés, Aynaoui, Pellegrini et Soulé apportent des profils techniques complémentaires et capables de délivrer divers types de centres dans la surface.

Ajoutez à cela des cibles aériennes comme Mancini, qui attaquent avec agressivité les zones centrales, et la Roma est devenue soudainement très difficile à contenir sur corner.

Au début, cette série de buts sur corner semblait insoutenable.

Au fil des semaines, il est apparu évident que le phénomène n’était ni fortuit ni simplement lié à une variation statistique.

Tout indiquait une préparation minutieuse.

L’impression d’un travail préparé se confirmait.

Surtout, cette approche révélait une équipe capable de s’adapter avec intelligence à ses propres limites. Lorsque la Roma peinait à se créer des occasions de grande qualité en jeu ouvert, elle trouvait un autre chemin vers le but grâce à la structure de ses coups de pied arrêtés et à la qualité de leur exécution.

Cette flexibilité pourrait bien devenir l’un des fondements de la nouvelle ère de Gasperini à la Roma.

De retour en Ligue des champions avec des finances assainies, une identité tactique affirmée et un nouvel élan, la Roma semble enfin en mesure de retrouver le haut du tableau en Italie.

Si cette évolution se confirme, l’équipe pourrait devenir encore plus redoutable la saison prochaine.

Conclusion

Les coups de pied arrêtés sont devenus l’une des phases les plus cruciales du football moderne.

Aucune équipe ne peut désormais se permettre de les négliger, que ce soit dans l’organisation offensive ou défensive. Les écarts au plus haut niveau sont trop faibles, et de plus en plus, les trophées, les qualifications européennes et même le maintien se jouent sur ces séquences.

Cette semaine encore, les exemples abondent.

Cette semaine, Arsenal a d’ailleurs marqué sur corner contre Burnley pour se rapprocher du titre en Premier League après le match nul de Manchester City le lendemain, tandis que Tottenham a assuré son maintien grâce à un but sur corner face à Everton lors de la dernière journée.

En Serie A, deux scénarios diamétralement opposés se sont dessinés.

La Roma a fait des corners un atout majeur lors de sa remontée en fin de saison, ce qui lui a permis de retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. De son côté, le Milan s’est effondré défensivement face à l’une des meilleures équipes du championnat sur coups de pied arrêtés, encaissant deux buts sur phases arrêtées lors d’un match qui lui a finalement coûté sa place en Ligue des champions.

Un contraste éloquent.

Les coups de pied arrêtés ne sont plus des détails anodins ; ils constituent désormais des phases tactiques décisives, capables de façonner une saison entière.

L’accès toujours plus simple aux données permet désormais d’identifier les tendances récurrentes, les faiblesses structurelles et les schémas répétitifs. La leçon de cette saison est claire : trop d’équipes exposent encore des vulnérabilités évidentes malgré l’abondance d’informations.

Au plus haut niveau, l’incapacité à s’adapter finit toujours par être sanctionnée.



