En un instant qui n'a pas duré plus d'une fraction de seconde, une polémique a explosé et ébranlé les fondations du championnat espagnol. Alors que tous les regards étaient rivés sur le ballon au Santiago Bernabéu, un incident est survenu dans l'ombre entre le Turc Arda Güler et un défenseur du FC Séville, déclenchant une guerre des versions entre les deux clubs.

Le FC Séville crie à « l'agression volontaire du coude au visage », tandis que le Real Madrid rétorque qu'il s'agit d'un « simple contact pour se dégager ». Le seul arbitre décisif : une image floue prise de loin, face à laquelle la VAR s'est retrouvée impuissante. Alors, où la vérité s'est-elle évanouie parmi 26 caméras ? Une légende de la réalisation télévisée en Espagne a percé le mystère.

Dans un entretien accordé à l'émission « El Larguero », le réalisateur chevronné Víctor Santamaría, fort de trente ans d'expérience dans la captation des plus grands affrontements espagnols, a mis les points sur les i, affirmant que l'absence de l'image décisive n'est pas un complot, mais une chose purement logique.

Le ballon est la star, le reste n'est que figuration

Santamaría a révélé un paradoxe choquant dans les chiffres de la diffusion, déclarant que les propos de certains évoquant l'utilisation de 25 à 26 caméras lors du match du Bernabéu « le laissent perplexe », rappelant que la saison dernière ne reposait que sur 18 caméras haute définition réellement exploitables.

Mais le cœur du problème, selon l'expert espagnol, ne réside pas dans le nombre, mais dans la philosophie qui régit le travail des cadreurs.

Santamaría a expliqué : « L'incident s'est produit totalement à l'écart du ballon, et cela explique tout. La règle d'or dans la salle de réalisation est que 90 % des caméras suivent le ballon partout où il va. Il est très facile de rater un mouvement latéral de ce genre d'un joueur qui court à pleine vitesse au milieu du terrain. »

Il a ajouté : « À notre époque, nous avons essayé d'inverser l'équation et de nous concentrer sur ce qui se passe loin du ballon, car nous savions que nous manquions beaucoup d'actions, mais l'expérience n'a pas fonctionné. C'est pourquoi je trouve tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'image claire. »

Les petites caméras, l'illusion des chiffres

L'ancien réalisateur a souligné que l'équipe de production chargée de fournir les images à la technologie vidéo répartit ses objectifs selon le scénario du jeu, précisant : « La priorité absolue, c'est le ballon. Il est vrai que sur les corners, nous orientons des caméras spéciales pour surveiller la mêlée et les accrochages à l'intérieur des six mètres, en négligeant momentanément le ballon, mais dans un jeu ouvert et rapide au milieu du terrain, personne ne s'attend à un coude en vol. »

Il a signalé que le chiffre annoncé concernant le nombre de caméras pouvait être trompeur et fallacieux, déclarant : « Beaucoup d'entre elles ne sont que de petites caméras fixes derrière les buts, quasiment sans valeur pour saisir une action de ce genre en profondeur. La tendance générale de tous les opérateurs est de suivre le ballon. »

La preuve a-t-elle été dissimulée ?

Au sujet de la théorie du complot que certains propagent, selon laquelle une image claire aurait été dissimulée pour protéger la star du Real Madrid, la réponse de Santamaría a été catégorique et tranchante. Il a décrit la chose en ces termes : « Dissimuler des images existantes ? C'est une grande légende et un pur mensonge. »

Il a poursuivi en expliquant : « Premièrement, cela est totalement contraire à la déontologie du métier. Et deuxièmement, et c'est le plus important, le stade n'est pas le monopole des caméras de la société de production officielle : il y a des caméras d'autres médias autorisés à être présents. »

Il a conclu ses déclarations en disant : « Si l'une d'entre elles avait capté la preuve irréfutable, elle serait apparue au grand jour immédiatement. Il est impossible de dissimuler une chose d'une telle ampleur et d'un tel impact. S'il y avait une preuve claire, elle finirait par apparaître. C'est ainsi que les choses se passent. »



