Comment le FC Barcelone, ruiné, peut-il se permettre de signer Ferran Torres à 55 millions d'euros ?

Le FC Barcelone a quasiment bouclé la signature de l'attaquant de Manchester City Ferran Torres pour 55 millions d'euros, malgré un trou de 1 milliard d'euros dans ses finances. Les Catalans sont toujours endettés, ce qui amène beaucoup de gens à se demander comment ils peuvent se permettre de faire venir un renfort offensif de premier ordre en janvier. L'accord est très logique pour les parties concernées. Xavi veut de la qualité dans son secteur offensif ; le Barça cherche désespérément un joueur qui puisse être décisif et l'aider à finir dans le top 4.

Ferran Torres proche du FC Barcelone

Ferran Torres, qui a quitté Valence à l'été 2020, n'a pas gagné une place de titulaire à City et a sauté sur l'occasion de retourner en Espagne, surtout pour un club de la taille de Barcelone, malgré ses récentes humiliations empilées. De son côté, Manchester City dispose de nombreuses armes en attaque, avec Raheem Sterling, de retour en forme après avoir flirté avec un départ, parmi d'autres attaquants qui se bousculent pour une place dans l'équipe. Ils ont également signé Torres pour 23 millions d'euros, ce qui signifie qu'ils récupèrent près du triple de leur argent s'il réussit au Camp Nou, et le coût de l'opération s'élève à 65 millions d'euros si l'on tient compte des bonus.

Un contrat progressif, des paiements étalés

Même si toutes les parties concernées sont satisfaites de l'accord, les chiffres doivent s'additionner pour qu'il se concrétise. Le financement initial de l'accord avec Manchester City n'est pas un problème, car le FC Barcelone a récemment reçu un prêt d'un demi-milliard d'euros de la banque d'investissement Goldman Sachs. Cependant, le problème réside dans les règles du fair-play financier de la Liga et dans la limite des dépenses, qu'ils dépassent largement. Tout comme le Barca a dû attendre les dernières minutes de la fenêtre estivale pour enregistrer Sergio Aguero, grâce aux réductions de salaire de Jordi Alba et Sergio Busquets, Ferran Torres ne pourra pas jouer immédiatement sans que le club prenne d'autres mesures pour réduire les coûts du club.

La récente retraite d'Aguero et sa décision de sacrifier la deuxième année de son contrat avec le FC Barcelone ont permis de dégager une certaine marge de manœuvre, les Blaugrana ne pouvant dépenser ce qu'ils économisent que dans un rapport de 1 à 4 car ils sont au-dessus du plafond de dépenses de la Liga. Par exemple, si le FC Barcelone réalise 100 millions d'euros d'économies, il est autorisé à dépenser 25 millions d'euros pour les transferts et les salaires des nouveaux joueurs. Le directeur sportif Mateu Alemany aura négocié avec Torres un faible salaire pour les six premiers mois de son contrat, qui augmentera tout au long de son contrat, afin de minimiser les coûts de cette saison. L'indemnité de transfert sera amortie sur toute la durée du contrat, ce qui est également la clé d'une autre partie du plan du club.

FC Barcelone : Sergino Dest mis en vente ?

La question la plus urgente pour le Barça est de faire signer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé, dont le contrat prend fin cet été. Non seulement pour ne pas le perdre gratuitement, mais aussi pour que la partie restante de son indemnité de transfert puisse être payée sur les années restantes de son contrat, au lieu de cette seule campagne. Cela créerait une marge de manœuvre supplémentaire et aiderait à faire avancer l'enregistrement de Ferran Torres. On pourrait également demander à Dembele de modifier la structure de paiement de son salaire pour permettre au club de faire venir Ferran Torres. Il est dans l'intérêt de tout le monde au club que plus d'aide arrive en attaque, car cela aidera le FC Barcelone à se battre pour une place dans les quatre premiers et pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Un dégraissage espéré dès cet hiver

Sergi Roberto est un autre joueur dont le contrat expire et qui pourrait négocier un nouveau contrat qui minimise ce qu'il doit à court terme. Plus important encore, le club devra se débarrasser des joueurs indésirables. Ces dernières semaines, Philippe Coutinho a été laissé sur le banc et a vu des joueurs comme Riqui Puig et Ferran Jutgla entrer ou être titularisé devant lui. C'est un message de Xavi. Le temps du Brésilien est terminé, et si le FC Barcelone pouvait le vendre, ou même le prêter pour ne plus avoir à payer son salaire cette saison, ce serait une aide énorme. De même, Samuel Umtiti est un autre joueur dont on n'a pas besoin, Xavi l'ayant fait débuter contre Osasuna pour sa première apparition de la saison afin de le mettre en vente.

L'article continue ci-dessous

Le gardien remplaçant, Neto est également susceptible de partir, le club étant heureux d'utiliser les diplômés de La Masia Inaki Pena ou Arnau Tenas à sa place sur le banc. D'autres clubs verront également une opportunité potentielle de s'emparer de certaines stars du club, notamment Frenkie de Jong et Sergino Dest, même si le président Joan Laporta sera peu enclin à laisser partir les jeunes stars du club comme Ansu Fati, Gavi, Pedri et Nico Gonzalez. Outre le fait que l'équipe dépend d'eux, ils portent également les espoirs des supporters. L'accord avec Ferran Torres leur redonnera le moral.

Si certains verront dans cette opération une extravagance pour un club qui n'en a pas les moyens, c'est aussi le signe que le FC Barcelone n'est pas mort, ce que les sponsors et investisseurs potentiels approuveront et apprécieront. La défaite de l'Atletico Madrid face à Grenade mercredi laisse le Barça à deux points de la qualification pour la Ligue des champions, malgré son début de saison catastrophique. Cela signifie qu'un investissement immédiat dans ce domaine ciblé pourrait maintenant aider à garantir la santé financière du club à moyen terme. L'absence du top 4 n'est pas quelque chose que les comptes en lambeaux de Barcelone peuvent supporter, en particulier après leur élimination en C1 et avoir été reversé en Europa League, et Torres peut aider à éviter une autre crise.