Comment le championnat saoudien a-t-il permis à João Félix de donner le meilleur de lui-même avant la Coupe du monde ?

João Félix aborde la Coupe du monde 2026 au meilleur moment de sa carrière. Après avoir retrouvé toute son éclat sous les couleurs d’Al-Nassr, il a réalisé une saison exceptionnelle qui l’a propulsé parmi les cadres de la sélection portugaise.

L’attaquant portugais attribue ce renouveau à son ancien entraîneur, Jorge Jesus, qui l’a replacé à son poste de prédilection et lui a redonné la confiance qui lui manquait depuis des années, avec des effets visibles sur son niveau de jeu et ses statistiques.

Ce lundi soir, le Portugal affronte l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, avec l’intention de poursuivre son parcours vers le sacre.

Le sélectionneur Roberto Martínez dispose d’un effectif regorgeant de stars, ce qui lui a permis de faire tourner son groupe pendant la phase de groupes. João Félix a été l’un des principaux bénéficiaires de cette stratégie : après avoir été titulaire lors de deux rencontres et remplaçant lors des deux autres, il aborde les phases à élimination directe au sommet de sa forme physique.

Félix aborde la compétition après la meilleure saison de sa carrière : 26 buts et 18 passes décisives avec Al-Nassr, des statistiques record pour lui.

L’attaquant l’a confirmé à la chaîne brésilienne « Globo » : le véritable déclic a eu lieu sous les ordres de Jorge Jesus, qui l’a replacé dans sa zone de confort sur le terrain.

Félix a déclaré : « Ce qui a changé pour moi la saison dernière, c’est que j’ai joué à mon véritable poste, là où je me sens le plus à l’aise et d’où je peux aider l’équipe au mieux. C’est là que je peux mettre en œuvre mes mouvements avec le ballon et jouer en tant que meneur de jeu ou deuxième attaquant. »

Il a ajouté : « L’entraîneur Jorge Jesus l’a compris et m’a donné confiance pour que je donne le meilleur de moi-même, ce qui a été le facteur le plus important. Ma motivation et mon engagement n’ont jamais changé, mais j’ai disputé une saison entière au poste qui me convient le mieux. Personne ne connaît mieux mes capacités que moi, et c’est pourquoi tout s’est très bien passé. »

Sous les ordres de Jesus, il a principalement occupé le poste de deuxième attaquant ou de milieu offensif, bénéficiant d’une liberté de mouvement et d’une responsabilité créative qui se sont traduites par des statistiques offensives remarquables : il a ainsi terminé la saison en tant que meilleur buteur du championnat saoudien.

Concernant sa préparation pour la Coupe du monde, il affirme : « J’arrive ici avec plus de confiance que jamais. Ce fut une année exceptionnelle pour moi, et je suis extrêmement heureux d’avoir remporté le titre de champion, car c’était très important pour nous. Je me sens prêt à apporter ma contribution, que je joue 70 minutes ou même 10 minutes, et je donnerai tout ce que j’ai. »

Félix a également évoqué son expérience dans le championnat saoudien, soulignant qu’elle était totalement différente de l’image qu’il s’en faisait avant son transfert à Al-Nassr.

Il a expliqué : « Certes, l’enthousiasme n’est pas le même que dans certains championnats européens, mais la compétition est extrêmement rude. Avant de partir en Arabie saoudite, je ne m’y attendais pas. Et quand je suis revenu en sélection nationale, je n’ai ressenti aucune différence entre moi et mes coéquipiers ou mes adversaires. Je me sens en excellente forme, et quand on se prépare correctement, les résultats finissent par suivre. »

Bien qu’il ait brillé avec Al-Nassr comme meneur de jeu ou deuxième attaquant, il a été aligné sur l’aile gauche lors des deux matches de la phase de groupes contre l’Ouzbékistan et la Colombie, une position qu’il a déjà reconnu ne pas préférer.

Le joueur de 26 ans a par ailleurs évoqué sa relation avec le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, soulignant que leur complicité s’est renforcée au fil d’une saison complète passée ensemble à l’Al-Nassr.

« Évoluer ensemble pendant une saison entière permet de découvrir son partenaire sous un angle nouveau. Je connaissais Cristiano en sélection, mais le côtoyer chaque jour à Al-Nassr m’a aidé à anticiper ses besoins et ses préférences sur le terrain », explique-t-il.

Il conclut : « Il connaît mes mouvements, je connais les siens. Il sait où je veux recevoir le ballon, et je sais où il préfère le recevoir. Cette complicité nous donne un avantage considérable, que ce soit en sélection portugaise, à Al-Nasr ou dans n’importe quelle équipe. Notre connaissance mutuelle est un atout majeur. »

Convoqué pour la première fois en 2019, il a pris part à la Coupe du monde 2022 et compte à ce jour 52 sélections, au cours desquelles il a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives. Il espère maintenir cette dynamique lorsqu’il mènera le Portugal face à l’Espagne dans un match décisif, afin de décrocher son billet pour les quarts de finale.