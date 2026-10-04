Dans le football moderne, le talent des clubs ne se mesure pas à l'ampleur de leurs dépenses, mais à leur capacité à voir ce que les autres ne voient pas, puis à agir avant eux. C'est précisément ce qu'illustre l'histoire de Michael Olise avec le Bayern Munich.

Le joueur, qui a quitté Crystal Palace il y a deux ans, est aujourd'hui le plus coté de la Bundesliga (180 millions d'euros selon Transfermarkt). En revanche, les grands clubs anglais semblent observer de loin une opportunité qui était pourtant à leur portée.

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Le paradoxe, c'est qu'Olise est un pur produit de l'environnement anglais. Né à Londres, il est passé par les académies d'Arsenal, de Chelsea et de Manchester City, et il a brillé à quelques kilomètres seulement de leurs stades. Pourtant, aucun de ces clubs n'a réussi à le conserver ni à le récupérer.

Chelsea a été le plus proche, et a manqué l'affaire à deux reprises. À l'été 2023, le club a activé la clause libératoire de 35 millions de livres sterling, mais a échoué, selon ce qu'a révélé l'expert Duncan Castles, parce qu'il n'avait pas suivi les procédures légales correctes. Le joueur a alors signé un nouveau contrat avec Palace.

L'année suivante, le club londonien est revenu à la charge, avant de reculer devant le coût. Quant à Manchester United, le joueur est resté apprécié par deux directions successives des Red Devils, sans que cet intérêt ne se transforme en décision, tandis que Newcastle est sorti de la course pour des raisons financières.

Un pari gagnant

De l'autre côté, le Bayern a agi avec assurance. Il a été la seule partie prête à répondre aux exigences du joueur et de son club, en déboursant jusqu'à 60 millions d'euros. Mais l'argent n'a pas été le facteur décisif. Selon le journal britannique Telegraph, Olise a choisi le Bayern pour la Ligue des champions, et après des discussions précoces avec l'entraîneur Vincent Kompany, au cours desquelles ce dernier l'a convaincu de sa vision.

Derrière cette opération se sont tenus les deux directeurs sportifs du club bavarois, Max Eberl et Christoph Freund. Et ce qui résume peut-être le mieux la philosophie du Bayern Munich, c'est l'aveu du président d'honneur, Uli Hoeness, selon lequel il ne connaissait absolument pas le joueur français, et que le club a accordé toute sa confiance à ses responsables sportifs.

Le résultat est venu proclamer la victoire du Bayern Munich dans ce pari : 111 matchs, 45 buts et 47 passes décisives. Tout cela de la part d'un joueur qui n'avait pas encore disputé un seul match avec l'équipe de France A, ni en Ligue des champions, au moment de son transfert vers le champion recordman de la Bundesliga. Mais Olise n'était pas un coup de chance, plutôt le fruit d'un système qui sait ce qu'il veut et qui maîtrise, dans une large mesure, l'art de dénicher les talents.



