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Un nouveau sondage du Seton Hall Sports Poll révèle que la Coupe du monde 2026 de la FIFA a considérablement renforcé l’intérêt pour le football aux États-Unis. Porté par des audiences télévisées record et un fort engouement des jeunes, le tournoi a durablement marqué le paysage sportif américain.

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Le tournoi suscite un vif regain d’intérêt aux États-Unis

La Coupe du monde 2026 a considérablement renforcé l’intérêt pour le football aux États-Unis. Selon un nouveau sondage du Seton Hall Sports Poll, plus d’un quart des Américains (27 %) déclarent que le tournoi a accru leur enthousiasme pour ce sport. Cette hausse est particulièrement marquée chez les personnes qui suivaient déjà le football : 70 % font état d’un intérêt accru, contre 11 % parmi celles qui ne s’y intéressaient pas.

Les jeunes sont en tête : 46 % des adultes de 18 à 34 ans déclarent s’intéresser davantage au football, contre 28 % des 35 à 54 ans et 12 % des 55 ans et plus. Réalisée en octobre 2026 auprès de 1 632 adultes, l’étude met en évidence l’empreinte culturelle durable du tournoi organisé cet été. Ses conclusions montrent à quel point l’accueil de la compétition a développé l’intérêt pour le football dans le pays.

Une audience historique pour la finale

Le point culminant du tournoi a été la finale entre l’Argentine et l’Espagne, regardée par 37 % de l’ensemble des Américains. Ce taux atteint 80 % chez les amateurs de football et 22 % chez les personnes qui ne s’y intéressent pas. Parmi les adultes de 18 à 34 ans, 57 % ont suivi la rencontre.

« La Coupe du monde 2026 de la FIFA a dominé l’actualité sportive de l’été. La finale a été la retransmission de football la plus regardée de tous les temps sur une seule chaîne américaine et a réuni, sur une seule chaîne, la plus forte audience pour un événement sportif hors NFL depuis les World Series 2016, selon Nielsen », a déclaré Daniel Ladik, Ph.D., méthodologue du Seton Hall Sports Poll.

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« Les données de notre sondage, recueillies trois mois après la finale, montrent des effets importants. Nous constatons encore les retombées de l’organisation du tournoi par les États-Unis en 1994, et je m’attends à ce que celles de 2026 soient encore plus fortes. »

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Une audience qui dépasse le cercle des amateurs de football

Au total, près de la moitié des Américains (44 %) ont regardé au moins un match de la compétition. Si 88 % des amateurs de football l’ont suivie, le tournoi a aussi suscité un intérêt notable au-delà de ce public, touchant 28 % des personnes qui ne s’intéressaient pas au football.

L’intérêt a également été marqué parmi les amateurs de sport en général. Deux tiers des passionnés de sport (67 %) ont regardé au moins une rencontre, tout comme 57 % des personnes qui suivent le sport plus occasionnellement.

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Les chiffres d’audience de la finale révèlent aussi un écart entre hommes et femmes : 45 % des hommes ont regardé le match entre l’Argentine et l’Espagne, contre 30 % des femmes. Dans toutes les tranches d’âge, les téléspectateurs les plus jeunes ont systématiquement été les plus nombreux.

Les performances des joueurs encouragent à suivre les clubs après le tournoi

Au-delà de l’attachement aux sélections nationales, les exploits individuels sur le terrain ont suscité un intérêt durable pour le football de club. Au total, 22 % des Américains indiquent que les performances d’un joueur en particulier lors de la Coupe du monde les ont incités à suivre des clubs professionnels après la fin du tournoi.

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Cette proportion grimpe à 59 % parmi les amateurs de football de longue date et à 32 % parmi les amateurs de sport en général. Les jeunes adultes sont une nouvelle fois en tête : 41 % des 18 à 34 ans ont continué à suivre un joueur en particulier pendant la saison en club, contre 27 % des hommes et 16 % des femmes.

Ces chiffres élevés, relevés trois mois après la finale, laissent entrevoir une croissance à long terme du football aux États-Unis. Alors que de nouveaux supporters continuent de suivre en club les vedettes de la Coupe du monde, le tournoi de 2026 semble appelé à façonner la culture du football dans le pays pour les années à venir.