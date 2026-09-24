Comment Cristiano a-t-il sauvé le vestiaire d'Al-Nassr ? Un témoin oculaire raconte les coulisses

Alors que le monde entier ne parlait que du salaire astronomique de Cristiano Ronaldo lors de son transfert à Al-Nassr en Arabie saoudite, un ancien coéquipier a dévoilé l'autre visage de la légende portugaise, ainsi qu'un geste humain décisif qui a sauvé les joueurs de l'équipe d'une crise financière étouffante, et qui a confirmé pourquoi la fusée de Madère reste un leader sur et en dehors du terrain.

Le défenseur espagnol Álvaro González, ancienne vedette de l'Espanyol et de Villarreal et coéquipier de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison sous le maillot d'Al-Nassr, a révélé des coulisses stupéfiantes qui ont accompagné l'arrivée de la star portugaise à Riyad en janvier 2023, en provenance de Manchester United.

González, qui avait rejoint avant Ronaldo le club détenu par le Fonds public d'investissement saoudien, a raconté ses souffrances et celles d'autres coéquipiers durant cette période, dans un récit qui contraste totalement avec l'image mentale de la richesse extravagante des clubs saoudiens.

Le défenseur espagnol a déclaré, dans des propos choquants rapportés par la radio espagnole « Cadena COPE » : « Je suis resté six mois en Arabie saoudite sans salaire, mes six premiers mois là-bas, dans le meilleur club du pays aux côtés d'Al-Hilal. »

Il a poursuivi : « On pouvait trouver 70 000 supporters lors d'un seul match. Je n'étais pas inquiet parce que je jouais au football depuis 14 ans et que j'avais économisé un peu d'argent, mais j'étais allé là-bas pour gagner de l'argent. »

Il a ajouté que cette situation difficile a duré jusqu'à l'arrivée de Ronaldo, qui a immédiatement été informé de la crise, avant d'intervenir d'une manière à laquelle il n'était pas tenu, mais qui reflète sa personnalité de leader.

Une intervention décisive du Don

González a expliqué que la résolution de la crise est venue grâce à une position ferme adoptée par Cristiano Ronaldo envers la direction du club et les parties responsables du financement du transfert.

Il a déclaré : « Ronaldo l'a appris. Le gouvernement allait lui verser son salaire, et il n'est pas modeste comme vous le savez, alors il a dit qu'avec le premier salaire, la première chose qu'ils devaient faire était de payer les salaires des joueurs. »

Il a poursuivi en révélant les mots exacts de la star portugaise : « Certains d'entre nous n'avaient pas perçu leurs salaires, pas tous, alors Cristiano a dit textuellement : "Tant que ces gens n'auront pas reçu leurs salaires, je ne toucherai rien." Il n'était pas tenu de le faire, mais Cristiano l'a fait. »

Ce témoignage vient révéler un aspect méconnu des coulisses du transfert historique de Ronaldo vers le championnat saoudien, qui n'était pas un simple transfert sportif, mais un tournant qui a sauvé, selon le récit de son coéquipier, la stabilité du vestiaire de toute une équipe, à un moment où tous les regards étaient braqués sur les millions qui seraient versés à la seule star portugaise.

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