Matthias Ginter s’est exprimé dans un long entretien accordé au kicker sur sa non-sélection pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le défenseur central y évoque probablement les heures les plus difficiles de sa carrière professionnelle et remet clairement en question la communication de l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann.

En mai, le joueur de Fribourg a dû encaisser deux revers majeurs en très peu de temps. Mercredi soir, il a perdu avec le Sport-Club la première finale de Coupe d’Europe de l’histoire du club à Istanbul, 0-3 contre Aston Villa. À peine une demi-journée plus tard est tombée l’annonce définitive de son absence pour le Mondial.

Comment Matthias Ginter a-t-il appris son absence au Mondial ?

« C’était un doublé. Je crois que douze, treize heures plus tard est arrivée la nouvelle pour la Coupe du monde, que je n’en faisais pas partie », a-t-il déclaré au kicker : « Ce n’étaient pas deux déceptions distinctes, mais une seule grande. C’était bien sûr l’un des moments les plus amers de ma carrière. Un tel double coup au terme d’une saison très, très particulière. »

Sa non-convocation pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique a durement touché Ginter après ses performances régulières en Bundesliga. Peu après la décision déjà, Ginter s’était montré déçu lors de l’accueil des supporters à Fribourg et avait souligné : « Je n’aurais pas pu faire plus. »

Lors de cet événement, Julian Nagelsmann avait été copieusement sifflé par les supporters fribourgeois pour l’éviction du défenseur.

Que reproche Ginter à l’ancien sélectionneur Nagelsmann ?

Dans l’entretien accordé au kicker, Ginter a désormais appuyé ses critiques envers Nagelsmann, notamment concernant sa manière générale de le traiter. « Je ne veux pas parler de la manière dont, globalement, tout cela s’est déroulé pendant trois ans », a expliqué, lourd de sens, le joueur de 32 ans, champion du monde en 2014 au Brésil sans avoir joué. Concrètement, Ginter a critiqué le déroulement précédant l’annonce de la liste : « Le moment devait en réalité être différent, notamment avec toutes les fuites publiées auparavant, mais je n’ai été informé que le jeudi, le jour de la nomination. »

Il n’a de toute façon réalisé toute l’ampleur de cette double déception qu’avec un certain retard, a expliqué Ginter : « Ce n’est qu’avec le match d’ouverture de la Coupe du monde que j’en ai vraiment pris conscience – et comme c’était un tout, la déception liée à la finale perdue est alors revenue elle aussi. »