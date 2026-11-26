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Le journaliste Walid Al-Faraj a ouvert le dossier de l'avenir du Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli saoudien, alors que l'équipe traverse une crise sportive et que les appels à son départ se multiplient. Un obstacle financier se dresse toutefois : l'importante clause de résiliation prévue dans son contrat, qui rendrait un licenciement coûteux pour les caisses du club.

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Lors d'un épisode de l'émission « Rotana Sport avec Walid », Al-Faraj a lancé un débat animé avec ses invités sur les moyens auxquels les dirigeants d'un club peuvent recourir pour se séparer d'un entraîneur lié par un contrat comportant une clause de résiliation élevée, sans être contraints de verser l'intégralité de l'indemnité. Il a posé la question : « Comment pousser vers la sortie un entraîneur qui a une grosse clause de résiliation ? »

Les scénarios possibles

De son côté, le critique sportif Tawfiq Tounsi a exposé sa vision des manières dont la direction peut gérer ce type de situation. Selon lui, deux voies sont envisageables. La première consiste à exercer une pression indirecte sur l'entraîneur, en multipliant les interventions du directeur sportif dans les détails de son travail et dans ses choix techniques.

Tounsi a souligné que remettre sans cesse en question les choix de l'entraîneur et les détails de son travail pourrait le mettre mal à l'aise, voire le pousser à partir de lui-même, ce qui éviterait au club de le licencier et d'assumer les charges financières liées à la rupture de son contrat.

Le second scénario passe par des négociations directes avec l'entraîneur afin de parvenir à un règlement financier à l'amiable : les deux parties s'accorderaient pour mettre fin à leur relation contractuelle moyennant un montant satisfaisant pour chacune d'elles, ce qui épargnerait au club le paiement de la totalité de la clause.

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La direction d'Al-Ahli dans le viseur

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À l'inverse, le critique sportif Nasser Al-Huwaidi s'est montré très sévère envers la gestion du dossier au sein d'Al-Ahli. Il a adressé des critiques aux dirigeants et qualifié la situation actuelle dans les coulisses du club de « honteuse ».

Al-Huwaidi a affirmé que l'entraîneur actuel est « le plus grand du championnat » en termes de valeur technique et d'expérience. Il a tenu la direction d'Al-Ahli pour responsable de la situation dans laquelle se trouve l'équipe, ainsi que des tensions et de la baisse des résultats qui l'accompagnent, au lieu d'assurer la stabilité et un climat propice au staff technique.

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Il a insisté sur le fait qu'Al-Ahli et ses supporters méritent un soutien plus fort de la part de la direction, qui devrait s'attacher à régler les problèmes de l'équipe plutôt que de se lancer dans des conflits annexes qui compliquent encore davantage la situation cette saison.

Le débat a suscité de nombreuses réactions parmi les supporters d'Al-Ahli sur les réseaux sociaux. Les avis sont partagés entre ceux qui approuvent les critiques d'Al-Huwaidi et réclament stabilité et soutien pour l'entraîneur, et ceux qui jugent nécessaire de trouver rapidement une solution à la crise sportive et administrative, afin que l'équipe retrouve son équilibre avant qu'il ne soit trop tard.