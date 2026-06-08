Séville s’embrase en fin septembre et les corridas disputées dans l’emblématique arène de La Maestranza constituent un temps fort des festivités, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs.

Si les corridas se tiennent de mars à octobre, les affrontements les plus attendus et les plus populaires ont lieu pendant la Feria de San Miguel, un moment particulièrement vibrant.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, notamment les tarifs et les points de vente.

Calendrier des prochaines corridas à Séville en 2026

Date Événement et toreros Billets Jeudi 11 juin 2026 Corpus Christi : novillada (jeunes toreros prometteurs) – Manuel Olivero, Nacho Torrejón et Sergio Rollón. Billets Fin juin – juillet 2026 (les jeudis) Série des Nuits d’été : Novilladas sans picadors – Événements nocturnes (généralement à 21 h) mettant à l’affiche de jeunes apprentis. Billets Jeudi 24 septembre 2026 Feria de San Miguel : novillada – Olga Casado, Garibay et Domínguez Billets Vendredi 25 septembre 2026 Corrida de toros avec José María Manzanares, Alejandro Talavante et Juan Ortega Billets Samedi 26 septembre 2026 Feria de San Miguel : Corrida de Toros – avec Emilio de Justo, Roca Rey et Pablo Aguado. Billets Dimanche 27 septembre 2026 Feria de San Miguel (Grande Finale) : Corrida de Toros – Avec Morante de la Puebla, Daniel Luque et Borja Jiménez Billets

Qu’est-ce que la corrida ?

Née sur les places des villages espagnols, la corrida a pris sa forme moderne avec l’édification des arènes de Ronda, en Andalousie, à la fin du XVIIIe siècle. Depuis, le rituel s’est figé : entrée du taureau, intervention du picador à cheval, puis des banderilleros, avant l’ultime face-à-face avec le matador.

L’Andalousie compte aujourd’hui plus de 70 arènes, mais c’est à Séville, berceau de cette tradition, que le rituel s’exprime avec le plus d’authenticité.

La Plaza de Toros de la Maestranza, l’une des arènes les plus anciennes et les plus prestigieuses au monde, y trône avec majesté.

Quels sont les grands événements taurins à Séville en 2026 ?

Bien qu’elles ne soient pas programmées quotidiennement, les corridas sévillanes se déroulent officiellement de fin mars à octobre 2026.

Les rencontres les plus prestigieuses et les plus attendues se tiennent lors des deux grands festivals : la Feria de Abril et la Feria de San Miguel.

Feria de Abril (21-26 avril 2026) : étroitement liée au calendrier pascal, cette édition 2026 se tient intégralement en avril. Les corridas quotidiennes mettent à l’affiche les carteles (affiches) les plus prestigieux et les taureaux les plus célèbres de l’année.

étroitement liée au calendrier pascal, cette édition 2026 se tient intégralement en avril. Les corridas quotidiennes mettent à l’affiche les carteles (affiches) les plus prestigieux et les taureaux les plus célèbres de l’année. Feria de San Miguel (fin septembre) : ces spectacles très médiatisés marquent le grand final de la saison taurine sévillane. En 2026, les trois rendez-vous majeurs du week-end sont programmés les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre.

Combien coûtent les billets pour les corridas de Séville en 2026 ?

Les tarifs varient beaucoup selon l’événement (Feria de Abril ou Feria de San Miguel), les matadors de renom présents et la catégorie de votre siège dans les arènes.

En vente générale, comptez environ 14 à 30 € pour les novilladas et au moins 32 à plus de 200 € pour les corridas phares des festivals. Les tarifs peuvent fluctuer rapidement en raison de la forte demande locale et touristique.

Chaque arène est divisée en trois zones distinctes, chacune avec des tarifs différents, comme suit :

Zone d’ombre (sombra) : les places les plus prisées et les plus onéreuses, situées à l’abri du soleil.

les places les plus prisées et les plus onéreuses, situées à l’abri du soleil. Zone soleil et ombre (sol y sombra) : au fil de la corrida, les places de ce secteur sont de plus en plus ombragées ; vous commencerez donc au soleil avant de profiter d’une zone d’ombre selon l’emplacement.

au fil de la corrida, les places de ce secteur sont de plus en plus ombragées ; vous commencerez donc au soleil avant de profiter d’une zone d’ombre selon l’emplacement. Zone ensoleillée (sol) : ces places sont les moins chères, mais la lumière éblouissante et la chaleur peuvent gêner votre vision et affecter votre confort.

Comment acheter vos places pour les corridas de Séville en 2026 ?

Se procurer des places peut s’avérer complexe si l’on attend le jour J et que l’on passe par la taquilla (guichet des arènes).

Pour tout match, arriver tardivement au guichet peut signifier attendre des heures et, si la communication avec le personnel de billetterie est difficile, peiner à obtenir la place souhaitée. En outre, les billets risquent d’être épuisés si l’achat est trop différé.

Les places sont mises en vente dès que les corridas sont programmées et que les dates officielles sont publiées, généralement en début d’année. Plus vous anticipez votre achat, plus vous augmentez vos chances d’obtenir les meilleures places.

L’achat en ligne présente plusieurs avantages : il vous fait gagner du temps en vous épargnant les files d’attente au guichet.

Vous pouvez ainsi étudier le plan des tribunes et choisir les places les plus adaptées à votre budget. Connaître la date et l’heure de la corrida vous permet également de planifier vos autres activités et réservations à Séville sans précipitation de dernière minute ni conflit d’horaires.

Quel est le format des corridas à Séville ?

Dans une corrida de toros traditionnelle, le format standard comprend 6 taureaux et 3 matadors.

Chaque matador affronte deux taureaux ; le spectacle dure de 90 à 150 minutes (environ 2 h 15 à 2 h 30).

Les principaux acteurs que vous verrez dans l’arène sont :

Les matadors : figures centrales de la corrida, ils sont les seuls autorisés à revêtir le traje de luces (« costume de lumières ») brodé d’or. Leur rôle consiste à guider les charges du taureau avant de le vaincre avec élégance. Un grand matador est à la fois athlète et artiste, faisant preuve d’agilité, de grâce et d’une parfaite coordination.

figures centrales de la corrida, ils sont les seuls autorisés à revêtir le traje de luces (« costume de lumières ») brodé d’or. Leur rôle consiste à guider les charges du taureau avant de le vaincre avec élégance. Un grand matador est à la fois athlète et artiste, faisant preuve d’agilité, de grâce et d’une parfaite coordination. Les picadores, véritables soutiens du matador, interviennent uniquement lors du premier tiers. En selle, ils testent la force du taureau à l’aide de la pica (lance) et indiquent au matador le côté que l’animal privilégie.

véritables soutiens du matador, interviennent uniquement lors du premier tiers. En selle, ils testent la force du taureau à l’aide de la pica (lance) et indiquent au matador le côté que l’animal privilégie. Banderilleros : ces toreros assistent le matador tout au long de la corrida. Lors de l’entrée du taureau dans l’arène, ils agitent leurs capotes (tissus colorés) pour attirer l’animal tandis que le matador évalue son tempérament. Leurs trajes de luces sont toujours brodés d’argent ou de noir.

ces toreros assistent le matador tout au long de la corrida. Lors de l’entrée du taureau dans l’arène, ils agitent leurs capotes (tissus colorés) pour attirer l’animal tandis que le matador évalue son tempérament. Leurs trajes de luces sont toujours brodés d’argent ou de noir. Mozo de espadas : véritable assistant du matador, il lui remet son arme depuis le couloir et veille, avant le combat, à ce que toute sa tenue et son équipement soient parfaitement préparés.

Où se déroulent les corridas à Séville ?

Les corridas de Séville se déroulent à La Maestranza, dont l’histoire remonte au XVIIIe siècle.

Considérée comme l’une des arènes les plus anciennes et les plus prestigieuses d’Espagne, elle est souvent surnommée la « Catedral del Toreo » (Cathédrale de la tauromachie) et offre une ambiance électrique digne des grandes affiches.

L’arène peut accueillir jusqu’à 14 000 spectateurs ; malgré ses dimensions, la acoustique permet d’entendre chaque détail, quel que soit son emplacement. En cas de performance exceptionnelle, le torero est porté en triomphe jusqu’à la Puerta del Príncipe (« Porte du Prince ») par le public.