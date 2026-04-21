Comment acheter vos places pour le concert de Carl Cox à Dubaï : dates, tarifs et autres informations utiles

Le roi incontesté de la techno fait son retour dans le désert. Carl Cox, figure emblématique de la scène mondiale de la musique électronique, sera la tête d’affiche d’un immense concert en plein air à Dubaï en mai prochain.

Connu pour sa résidence légendaire à Ibiza et sa capacité à enflammer les plus grandes pistes de danse de la planète, le Britannique livre un niveau d’énergie et une maîtrise technique que peu peuvent égaler.

Sur GOAL, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour obtenir les billets les plus abordables ou les forfaits VIP exclusifs qui font la renommée de Dubaï.

Quand Carl Cox sera-t-il à Dubaï ?

Date et heure Événement Lieu Billets Samedi 9 mai 2026 – 19 h Carl Cox | Clôture de la saison Pacha ICONS Playa Pacha, FIVE LUXE JBR Billets

Où acheter vos places pour assister à l’événement ?

Les billets pour ce rendez-vous sont disponibles via plusieurs canaux officiels, notamment les plateformes Ticketmaster UAE et Platinumlist pour une vente directe.

Pour les billets de dernière minute, ou si les places sont épuisées sur les sites de vente officiels, consultez également StubHub.

Combien coûtent les billets pour Carl Cox à Dubaï ?

Pour l’événement du 9 mai 2026, les tarifs sont accessibles à tous les budgets, mais les catégories les plus prisées partent vite.

Piste de danse standard : de 250 à 350 AED

de 250 à 350 AED Entrée générale (arrivée tôt) : à partir de 200 AED

à partir de 200 AED Arena, places debout : à partir de 600 AED (vues en gradins de type amphithéâtre)

à partir de 600 AED (vues en gradins de type amphithéâtre) Backstage Dancing VIP : à partir de 1 500 AED (forfaits boissons premium inclus).

À noter que les réservations d’hospitalité et les tables VIP, entièrement remboursables sur les dépenses food & beverage, sont à solliciter directement via les catégories de billets premium.

Tout ce que vous devez savoir sur Playa Pacha au FIVE LUXE JBR

Playa Pacha au FIVE LUXE JBR offre un cadre idéal pour l’événement.

Situé au cœur de Jumeirah Beach Residence (JBR), ce spot incarne le summum de la vie nocturne luxueuse à Dubaï.

Ce club en plein air, niché en bord de mer, offre une vue dégagée sur la mer d’Oman et sur l’Ain Dubai. Conçu pour sublimer l’expérience audiovisuelle, il s’appuie sur d’immenses écrans LED et sur un système sonore calibré pour les rythmes deep house et techno qui ont forgé la réputation de Cox.