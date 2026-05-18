Le maestro égyptien Omar Khairat, figure légendaire du clavier, fait son grand retour à Abu Dhabi pour un concert événement à l’Etihad Arena, sur l’île de Yas.
Réputé pour sa capacité à marier les structures classiques occidentales au phrasé riche et émouvant de la musique arabe, Khairat demeure l’une des figures les plus influentes de la scène musicale du Moyen-Orient. Les fans peuvent s’attendre à une soirée de mélodies intemporelles, sublimées par ses arrangements orchestraux de renommée mondiale, qui ont marqué le cinéma et la télévision arabes pendant des décennies.
Chez GOAL, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur les tarifs, les informations pratiques concernant le lieu et les liens officiels pour réserver vos billets.
Quand Omar Khairat sera-t-il à Abu Dhabi ?
|Date et heure
|Calendrier
|Lieu
|Billets
|Samedi 20 juin 2026 | 20h00
|Omar Khairat en concert à Abu Dhabi
|Etihad Arena, île de Yas
|Billets
Où acheter vos places pour Omar Khairat ?
Pour garantir un accès rapide et sécurisé, les fans doivent acheter leurs billets exclusivement via les canaux officiels.
Le fournisseur officiel de billets pour cette rencontre est Platinumlist, qui met à disposition une plateforme sécurisée dédiée aux billets électroniques.
Ces billets numériques sont envoyés directement sur votre appareil, vous évitant ainsi toute préoccupation liée à la livraison physique ou à l’impression.
Combien coûtent les billets pour Omar Khairat ?
Les tarifs ont été étudiés pour satisfaire à la fois les auditeurs occasionnels et les fans inconditionnels en quête d’une expérience premium. Pour ceux qui privilégient le meilleur rapport qualité-prix, la catégorie Silver propose les places les moins chères, rendant ce spectacle de classe mondiale accessible au plus grand nombre.
- Silver (entrée économique) : 199,00 AED
- Or : 249,00 AED
- Pearl Floor : 299,00 AED
- Platinum : 349,00 AED
- Diamant : 449,00 AED
- Étage Royal (Premium) : 749,00 AED
Positionné comme le tarif d’appel, le billet Silver à 199 AED devrait partir en priorité. Il offre un point d’entrée idéal pour découvrir l’acoustique de l’Etihad Arena sans se ruiner. Pour qui souhaite approcher au plus près de l’orchestre et du piano, l’étage Royal promet la meilleure perspective.
Tout ce que vous devez savoir sur l’Etihad Arena
L’Etihad Arena, salle de spectacle couverte emblématique des Émirats arabes unis, est nichée dans le quartier animé de Yas Bay Waterfront, sur l’île de Yas. Reconnue comme l’une des meilleures salles au monde pour son acoustique, elle offre un cadre idéal pour un concert symphonique complet d’Omar Khairat. Entièrement climatisée, elle assure un refuge confortable contre la chaleur du mois de juin.
- Logistique et accès : Pour les spectateurs en provenance de Dubaï, le trajet dure généralement entre 60 et 90 minutes. Des places de stationnement sont disponibles à l’arène et dans les environs de Yas Bay, mais il est fortement recommandé d’arriver au moins une heure avant le coup d’envoi pour garantir votre emplacement. Encore mieux : optez pour un VTC (Uber ou Careem) afin d’éviter les embouteillages à l’entrée.
- Règlement de la salle : l’Etihad Arena applique des normes élevées en matière de confort et de sécurité des spectateurs. Notez que les sacs dépassant 30 x 30 x 15 cm sont interdits et qu’aucun vestiaire n’est prévu. Le paiement sans contact est de rigueur : ayez votre carte ou votre smartphone prêt pour toute consommation. Enfin, le dress code « chic décontracté » est de mise pour respecter les usages locaux.
- Accessibilité : Le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont disponibles ; contactez directement le concierge du site pour les réserver. Chaque fan peut ainsi profiter sans obstacle de la magie de la musique d’Omar Khairat.
- Avec des billets à partir de seulement 199 AED, ne manquez pas l’occasion de voir une légende vivante dans l’une des salles les plus modernes au monde. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à une soirée musicale inoubliable sur l’île de Yas.