Le maestro égyptien Omar Khairat, figure légendaire du clavier, fait son grand retour à Abu Dhabi pour un concert événement à l’Etihad Arena, sur l’île de Yas.

Réputé pour sa capacité à marier les structures classiques occidentales au phrasé riche et émouvant de la musique arabe, Khairat demeure l’une des figures les plus influentes de la scène musicale du Moyen-Orient. Les fans peuvent s’attendre à une soirée de mélodies intemporelles, sublimées par ses arrangements orchestraux de renommée mondiale, qui ont marqué le cinéma et la télévision arabes pendant des décennies.

Chez GOAL, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur les tarifs, les informations pratiques concernant le lieu et les liens officiels pour réserver vos billets.

Quand Omar Khairat sera-t-il à Abu Dhabi ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Samedi 20 juin 2026 | 20h00 Omar Khairat en concert à Abu Dhabi Etihad Arena, île de Yas Billets

Où acheter vos places pour Omar Khairat ?

Pour garantir un accès rapide et sécurisé, les fans doivent acheter leurs billets exclusivement via les canaux officiels.

Le fournisseur officiel de billets pour cette rencontre est Platinumlist, qui met à disposition une plateforme sécurisée dédiée aux billets électroniques.

Ces billets numériques sont envoyés directement sur votre appareil, vous évitant ainsi toute préoccupation liée à la livraison physique ou à l’impression.

Combien coûtent les billets pour Omar Khairat ?

Les tarifs ont été étudiés pour satisfaire à la fois les auditeurs occasionnels et les fans inconditionnels en quête d’une expérience premium. Pour ceux qui privilégient le meilleur rapport qualité-prix, la catégorie Silver propose les places les moins chères, rendant ce spectacle de classe mondiale accessible au plus grand nombre.

Silver (entrée économique) : 199,00 AED

199,00 AED Or : 249,00 AED

249,00 AED Pearl Floor : 299,00 AED

299,00 AED Platinum : 349,00 AED

349,00 AED Diamant : 449,00 AED

449,00 AED Étage Royal (Premium) : 749,00 AED

Positionné comme le tarif d’appel, le billet Silver à 199 AED devrait partir en priorité. Il offre un point d’entrée idéal pour découvrir l’acoustique de l’Etihad Arena sans se ruiner. Pour qui souhaite approcher au plus près de l’orchestre et du piano, l’étage Royal promet la meilleure perspective.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Etihad Arena

L’Etihad Arena, salle de spectacle couverte emblématique des Émirats arabes unis, est nichée dans le quartier animé de Yas Bay Waterfront, sur l’île de Yas. Reconnue comme l’une des meilleures salles au monde pour son acoustique, elle offre un cadre idéal pour un concert symphonique complet d’Omar Khairat. Entièrement climatisée, elle assure un refuge confortable contre la chaleur du mois de juin.