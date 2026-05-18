Comment acheter vos billets pour les matchs d’Al-Shabab de la saison 2025/26 : tarifs de la Ligue saoudienne ROSHN, calendrier des prochaines rencontres et autres informations utiles

La Saudi Pro League s’est imposée comme une puissance mondiale du football, et au cœur de cette évolution se trouve l’Al-Shabab FC. Souvent surnommé les « Lions blancs », ce géant basé à Riyad est la plus ancienne institution sportive de la capitale et continue d’exercer une influence considérable sur le football professionnel.

Pour les supporters souhaitant assister aux rencontres des « Lions blancs », une nouvelle option simplifie l’accès aux tribunes : grâce à l’offre de bienvenue de Parimatch, les parieurs britanniques disposent d’un large éventail d’opportunités de paris exclusives. Cette incitation renforce l’engagement des fans et ajoute une dimension stratégique au suivi des matchs en direct.

Réputé pour sa maîtrise tactique, le club a été le premier à remporter trois titres nationaux consécutifs. Son identité repose sur un jeu technique et un public fidèle, passionné.

Assister à une rencontre à domicile à la SHG Arena, c’est s’immerger dans une ambiance à la fois intime et digne des grandes scènes internationales. La conception du stade fait que chaque siège donne l’impression d’être au premier rang, plaçant ainsi les supporters au cœur de l’action. Que ce soit pour un derby de Riyad à haut enjeu ou pour un match de championnat plus classique, l’énergie des fidèles vêtus de noir et blanc reste inégalée.

Laissez GOAL vous guider tout au long de la saison 2025/26 : de la quête des précieux sésames à la compréhension des différentes catégories de places, afin que vous puissiez prendre votre place au sein de l’emblématique mur jaune et noir.

Prochains matchs d’Al-Shabab en 2026

Date et heure (Arabie saoudite) Calendrier Billets 7 mars 2026 – 23h00 Al Ettifaq - Al Shabab Billets 14 mars 2026 à 23 h Al Shabab - Al Okhdood Billets 5 avril 2026 à 22 h Al Riyadh - Al Shabab Billets 10 avril 2026 – 22 h Al Shabab – Al Ittihad Billets 23 avril 2026 – 22 h Al Qadsiah – Al Shabab Billets 28 avril 2026 – 22 h Al Shabab - Al Fateh Billets 2 mai 2026 – 22 h Al Shabab - Al Taawoun Billets 7 mai 2026 à 22 h Neom SC - Al Shabab Billets 13 mai 2026 – 22 h Al Shabab – Al Nassr Billets 21 mai 2026 à 22 h Al Najma - Al Shabab Billets

Comment acheter vos billets pour les matchs d’Al-Shabab de la saison 2025/26 ?

Pour garantir votre place et soutenir les White Lions à la SHG Arena, suivez la procédure numérique simplifiée disponible sur le portail officiel de billetterie d’Al-Shabab.

Les rencontres de championnat sont généralement mises en vente 10 à 14 jours avant le coup d’envoi, mais les affiches très attendues comme le Derby de Riyad partent vite : anticipez.

Vous pouvez également trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub, où les billets pour les matchs, dont la prochaine rencontre face à Al-Nassr, sont proposés à partir d’environ 35 SAR.

Combien coûtent les billets pour Al-Shabab ?

Les tarifs sont pensés pour tous les budgets : l’entrée standard à la SHG Arena varie de 30 à 100 SAR, tandis que les places Premium oscillent entre 250 et 500 SAR. Pour une expérience gastronomique et les meilleures vues du stade, les salons VIP et Silver d’élite sont proposés à partir de 1 200 SAR.

Si les billets mis en vente officiellement sur Webook sont épuisés, des plateformes secondaires certifiées telles que StubHub constituent une alternative fiable, les prix d'entrée pour les grandes journées de match commençant généralement autour de 55 SAR.

Que peut-on attendre d’Al-Shabab en 2026 ?

Fondé en 1947, Al-Shabab FC est le plus ancien club de Riyad et un pilier du football saoudien. Six fois champion de Saudi Pro League, dont une inédite série de trois titres consécutifs en Premier League, le club incarne la résilience et la compétitivité de la capitale.

Pour la saison 2025/26, le club poursuit son ambitieux projet sous la houlette d’Imanol Alguacil. Le club a considérablement renforcé son effectif, associant l’expérience mondiale de l’icône belge Yannick Carrasco et du légendaire attaquant Abderrazak Hamdallah à des recrues de renom telles que Yacine Adli, Josh Brownhill et Wesley Hoedt. Cette équipe, tactiquement bien construite, est conçue pour rivaliser avec le « Big Four » pour chaque titre majeur, dans le but de ramener le trophée dans le quartier d’Al-Sahafa et d’assurer sa place en Ligue des champions des clubs du Golfe.

Histoire de la SHG Arena

La SHG Arena, ex-Prince Khalid bin Sultan Stadium, est bien plus qu’un simple stade moderne : elle incarne la métamorphose d’Al-Shabab et préfigure l’avenir des enceintes « boutique » en Arabie saoudite.

Ce stade « boutique » de 15 000 places est le cœur stratégique du paysage sportif de Riyad. Conçu en forme rectangulaire pour le football uniquement, il supprime la piste d’athlétisme et rapproche les supporters de l’action, permettant à chaque chant de la « White Den » de résonner directement sur la pelouse. Idéalement situé dans le quartier nord d’Al-Sahafa, à proximité immédiate de la station de métro Dr. Sulaiman Al-Habib, l’équipement propose une expérience match haut de gamme : loges VIP modernisées, toit à membrane partagé pour un confort optimal et siège officiel du club sur place.