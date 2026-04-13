Comment acheter vos billets pour le Tournoi des Six Nations féminin 2026 : équipes, calendrier, tarifs et informations utiles

Après un Tournoi des Six Nations masculin riche en émotions, les stars du rugby féminin prennent le relais.

Si les quinze rencontres méritent toutes d’être suivies, plusieurs s’annoncent particulièrement passionnantes, et la compétition atteindra son apogée à Bordeaux, avec le match France-Angleterre le 17 mai.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets du Tournoi des Six Nations féminin : prix et points de vente.

Quand se déroule le Tournoi des Six Nations 2026 ?

Le Tournoi des Six Nations féminin 2026 se tiendra du samedi 11 avril au dimanche 17 mai, avec 15 matchs répartis sur cinq journées/week-ends.

Trois rencontres sont au programme chaque journée, et toutes les équipes s’affrontent à tour de rôle.

Le format, en championnat, voit chaque sélection affronter toutes les autres. L’équipe en tête du classement à l’issue de la cinquième journée remporte le Tournoi. Une formation qui remporte ses cinq matchs réalise le Grand Chelem.

Calendrier du Tournoi des Six Nations féminin 2026

Date Match (heure locale) Lieu Billets Samedi 18 avril Écosse vs Angleterre (13h30 BST) Murrayfield, Édimbourg Billets Pays de Galles vs France (15h35 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Billets Irlande vs Italie (17h40 BST) Dexcom Stadium (Galway) Billet Samedi 25 avril Angleterre vs Pays de Galles (14 h 15 BST) Ashton Gate (Bristol) Biglietti Italie vs Écosse (17 h 30 CET) Stadio Sergio Lanfranchi (Parme) Billets France - Irlande (21h10 CET) Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand) Billets Samedi 9 mai Italie vs Angleterre (15 h CET) Stadio Sergio Lanfranchi (Parme) Billets Écosse vs France (16 h 15 BST) Hive Stadium (Édimbourg) Billet Irlande vs Pays de Galles (18h30 BST) Stade Affidea (Belfast) Billet Dimanche 17 mai Pays de Galles - Italie (12 h 15 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Billets Irlande vs Écosse (14 h 30 BST) Aviva Stadium (Dublin) Billet France – Angleterre (17h45 CET) Matmut Atlantique (Bordeaux) Billets

Comment acheter des billets pour le Tournoi des Six Nations féminin 2026

Chaque équipe participante au Tournoi des Six Nations féminin commercialise ses places pour les rencontres à domicile via le portail officiel de sa fédération.

Notez toutefois que la capacité d’accueil est limitée pour certains affiches, notamment France-Angleterre, la demande dépassant souvent le nombre de places disponibles.

La vente s’effectue généralement en plusieurs phases prioritaires réservées aux adhérents de la fédération, puis les places restantes sont proposées au grand public.

Outre ces ventes officielles, des places peuvent aussi être trouvées sur le marché secondaire, par exemple via Ticombo, pour les supporters souhaitant passer par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le Tournoi des Six Nations féminin 2026 ?

Les tarifs varient selon le stade, les équipes et la catégorie de siège choisie.

En moyenne, les places standard pour adultes oscillent entre 10 et 30 £, mais les affiches les plus médiatisées et les plus demandées peuvent s’envoler bien au-delà.

Pour la prochaine édition 2026, les billets officiels pour les matchs à domicile des différentes équipes sont proposés aux prix suivants :

Angleterre : à partir de 20 £

à partir de 20 £ France : à partir de 30 €

à partir de 30 € Irlande : à partir de 11 €

à partir de 11 € Italie : à partir de 30 €

à partir de 30 € Écosse : à partir de 11 £

à partir de 11 £ Pays de Galles : à partir de 7,50 £

Restez vigilant : consultez fréquemment les portails officiels de billetterie des différentes équipes pour obtenir plus d’informations et visitez les plateformes de revente comme Ticombo afin de vérifier les disponibilités en temps réel.

Des formules hospitalité sont-elles proposées pour le Tournoi des Six Nations féminin 2026 ?

Les packages d’hospitalité offrent aux supporters la possibilité de suivre les rencontres dans un cadre luxueux et confortable.

Chaque équipe propose des formules variées, de la restauration décontractée à la gastronomie en passant par les loges privées, à réserver directement via son portail officiel.

Les formules d’hospitalité pour le Tournoi des Six Nations féminin oscillent entre 100 £ et plus de 300 £ par personne, selon le lieu et le niveau de prestation.

Que réserver pour l’édition 2026 ?

L’Angleterre y est la puissance dominante, avec sept titres consécutifs et 16 victoires au total depuis la création de l’épreuve en 2002.

Pour trouver la dernière défaite des Anglaises dans le Tournoi, il faut remonter à 2018 : la France l’avait emporté 18-17 à Grenoble.

La France espère une nouvelle fois donner du fil à retordre à l’Angleterre lorsque les deux équipes s’affronteront à Bordeaux le 17 mai. Un seul point avait séparé les deux rivales lors de leur dernière confrontation. L’Angleterre avait gardé son sang-froid pour arracher une victoire à couper le souffle (43-42) à Twickenham et reconquérir son titre dans le Tournoi des Six Nations féminin.

De l’autre côté du tableau, le Pays de Galles a terminé à la dernière place pour la deuxième année consécutive, avec cinq défaites en autant de matchs. Il visera donc un rebond en 2026, sachant qu’aucune équipe n’a encore clôturé trois éditions d’affilée à cette position depuis que l’Écosse l’avait fait entre 2011 et 2016.

Où se dérouleront les matchs du Tournoi des Six Nations féminin 2026 ?

Les 15 matchs du Tournoi seront répartis sur 13 stades.

Un savant mélange de petites enceintes traditionnelles et de grands stades nationaux sera mis à contribution afin de répondre à l’intérêt croissant pour le rugby féminin international. Murrayfield et l’Aviva Stadium accueilleront pour la première fois des rencontres du Tournoi des Six Nations féminin.

Voici la liste complète des sites :

Angleterre

Allianz Stadium (Londres) : 82 000 places

82 000 places Ashton Gate Stadium (Bristol) : capacité - 26 462

France

Stade des Alpes (Grenoble) : capacité - 20 068

capacité - 20 068 Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand) : 19 357

19 357 Matmut Atlantique (Bordeaux) : 42 115 places

Irlande

Dexcom Stadium (Galway) : 12 500

12 500 Affidea Stadium (Belfast) : 19 196 places

19 196 places Aviva Stadium (Dublin) : 51 711

Italie

Stadio Sergio Lanfranchi (Parme) : 5 000 places

Écosse

Stade Murrayfield (Édimbourg) : 67 144 places

67 144 places Stade Hive (Édimbourg) : 7 800 places

Pays de Galles