Comment acheter vos billets pour le PFL MENA 9 « Pride of Arabia » à Dubaï : dates, tarifs, lieu et autres informations utiles

La Professional Fighters League (PFL) révolutionne les sports de combat au Moyen-Orient, et le PFL MENA 9 : Pride of Arabia s’annonce comme le joyau de la saison. Cet événement explosif marque un tournant décisif pour le MMA régional, faisant de Dubaï l’épicentre du monde des arts martiaux. Alors que la ligue étend son empreinte mondiale, le circuit MENA s’est imposé comme une puissance, offrant aux combattants locaux un parcours structuré et fondé sur le mérite pour prouver leur valeur dans la SmartCage et assurer leur place dans l’histoire sur la scène internationale.

Pour ne pas manquer cette page d’histoire, la billetterie affiche déjà des ventes record à mesure que la carte des combats se précise. GOAL vous guide pas à pas : où dénicher les meilleures offres, comment acheter vos places officielles et, surtout, comment vivre l’intensité de la cage depuis les tribunes.

Quand aura lieu le PFL MENA 9 Pride of Arabia ?

L’événement est programmé en prime time à Dubaï, avec un programme complet de combats préliminaires suivis de la carte principale à enjeux élevés. Les fans devraient prévoir d’arriver tôt pour s’imprégner de l’ambiance d’avant-combat et découvrir les espoirs montants avant que les stars de l’événement principal n’entrent dans la cage.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 24 mai 2026, 17 h 00 (heure locale) PFL MENA 9 : Pride of Arabia Coca-Cola Arena, Dubaï Billets

Que réservera le PFL MENA 9 « Pride of Arabia » à Dubaï ?

Les spectateurs présents à la Coca-Cola Arena assisteront à un show de MMA moderne et intense, où chaque seconde compte. Le format unique du PFL promet des finitions spectaculaires et des stratégies affûtées, bien loin des rendez-vous traditionnels. Au programme : des échanges fulgurants chez les poids mouches, des affrontements explosifs chez les poids welters et des duels électriques chez les poids légers.

La tête d’affiche locale, le pionnier émirati Mohammad Yahya, devrait faire trembler la Coca-Cola Arena dès son entrée dans la cage. Premier combattant des Émirats à avoir atteint le plus haut niveau mondial, il aligne expérience, frappes chirurgicales et sang-froid de vétéran ; un combat à ne surtout pas manquer.

À suivre également la jeune pépite Zaman Al Hammadi, idole de la nouvelle garde, dont l’intensité et la combativité font déjà vibrer les fans. La présence sur la même affiche de Yahya et Al Hammadi illustre la profondeur du vivier de talents de la région MENA. De l’entrée des combattants aux interviews d’après-combat, la soirée s’annonce empreinte de fierté nationale et de sport de haut niveau.

Où acheter vos billets pour PFL MENA 9 Pride of Arabia ?

Pour garantir l’authenticité de vos billets et obtenir le prix initial, passez exclusivement par le partenaire officiel Platinumlist Dubai. En cliquant sur le lien officiel, vous recevrez un billet numérique directement dans votre compte, pour un accès fluide le soir de l’événement.

La demande pour le PFL MENA 9 est exceptionnellement forte en raison de la présence de stars locales sur la carte. Assurez-vous une place dans l’arène en vous rendant directement sur la page officielle de billetterie du PFL MENA 9 sur Platinumlist.

Combien coûtent les billets pour le PFL MENA 9 Pride of Arabia ?

Conçue pour rester accessible à tous les fans, la billetterie propose plusieurs catégories de prix. Les organisateurs ont fait le choix de tarifs abordables afin de garantir une ambiance populaire et de soutenir les combattants locaux.

Bronze / Entrée générale : à partir d’environ 95 AED. Une occasion incontournable pour les fans de sports de combat de assister à des combats de MMA de haut niveau pour moins de 100 AED.

à partir d’environ 95 AED. Une occasion incontournable pour les fans de sports de combat de assister à des combats de MMA de haut niveau pour moins de 100 AED. Argent : de 150 à 250 AED, pour une vue dégagée sur la SmartCage depuis les premières rangées.

de 150 à 250 AED, pour une vue dégagée sur la SmartCage depuis les premières rangées. Or : de 350 à 500 AED environ. Ces places vous rapprochent de l’action, au point d’entendre les consignes des entraîneurs et l’impact des coups.

de 350 à 500 AED environ. Ces places vous rapprochent de l’action, au point d’entendre les consignes des entraîneurs et l’impact des coups. Platine / VIP : de 800 AED à plus de 1 500 AED. Ces emplacements premium offrent la meilleure vue de la salle, ainsi qu’un accès privilégié à des salons exclusifs et à des installations haut de gamme.

Le billet Bronze à 95 AED constitue le principal argument de vente de l’événement. Il permet aux familles et aux groupes d’amis de vivre l’adrénaline du MMA en direct, dans une salle de classe mondiale, sans se ruiner. Compte tenu de la notoriété des combattants, ces billets à prix avantageux sont généralement les premiers à être épuisés.

Comment obtenir vos places pour PFL MENA 9 « Pride of Arabia » ?

La réservation de votre place à la Coca-Cola Arena s’effectue exclusivement via Platinumlist, la principale plateforme de billetterie numérique de la région. Pour commencer, il suffit aux fans de se rendre sur la page dédiée à l’événement PFL MENA 9, où ils trouveront un plan interactif et mis à jour en temps réel de l’arène. Cette interface numérique vous permet de parcourir les différentes catégories de places, des sections Bronze abordables aux salons VIP haut de gamme, afin de trouver exactement le point de vue qui correspond à vos besoins. Une fois que vous avez identifié votre place idéale, la plateforme vous guide à travers un processus de paiement sécurisé où vous pouvez utiliser divers moyens de paiement internationaux ou locaux.

Une fois votre transaction finalisée, vos billets sont automatiquement générés, enregistrés dans votre compte Platinumlist et envoyés par e-mail. Inutile de les retirer physiquement ou d’attendre un coursier : présentez simplement le code-barres numérique sur votre smartphone à l’entrée.

Tout ce que vous devez savoir sur la Coca-Cola Arena

Joyau du divertissement dubaiote, la Coca-Cola Arena est une salle ultramoderne, close et climatisée, donc parfaitement adaptée au MMA. Ses 17 000 sièges créent une ambiance à la fois intime et grandiose, essentielle pour porter les héros locaux comme Mohammad Yahya dès leur entrée dans la cage.

Réputée pour ses systèmes d’éclairage et de sonorisation de pointe, l’arène permet à la PFL de créer une ambiance spectaculaire. Côté restauration, de nombreux stands disséminés dans le hall proposent des encas rapides comme des repas complets. Quant aux détenteurs de billets VIP, ils accèdent à des suites et à des salons d’accueil offrant un niveau de confort digne de Dubaï.

L’accès à la Coca-Cola Arena est des plus simples. Elle se situe à quelques minutes à pied de la station de métro Burj Khalifa/Dubai Mall. Pour les automobilistes, City Walk propose de nombreux parkings, mais il est conseillé d’arriver tôt, le quartier étant très fréquenté les soirs de match. Grâce à son emplacement central et à ses infrastructures de premier plan, la scène est idéale pour assister au spectacle « Pride of Arabia ».