La Pro League des Émirats arabes unis atteint son crescendo à l’approche d’un rendez-vous majeur du calendrier footballistique du Moyen-Orient : le derby de Dubaï. Le Shabab Al Ahli Dubai Club et l’Al-Nasr SC s’apprêtent à croiser le fer.

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, ce choc de la 24e journée au Rashid Stadium s’annonce déjà à guichets fermés, promettant un football de haut vol et une ambiance de classe mondiale, signature de Dubaï.

À l’approche du coup d’envoi, il est essentiel de réserver votre place en tribune. Les billets pour ce derby très médiatisé sont très demandés, et GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour les obtenir dès maintenant et éviter toute déception à l’entrée.

Quand le match Shabab Al Ahli Dubai Club – Al-Nasr SC aura-t-il lieu ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Mercredi 6 mai 2026, 20 h 45 (GMT+4) Shabab Al Ahli Dubai Club - Al-Nasr SC Stade Rashid, Dubaï Billets

Où acheter vos places pour le match Shabab Al Ahli Dubai Club - Al-Nasr SC ?

Les billets officiels sont principalement distribués par l’intermédiaire des partenaires officiels de billetterie de la ligue et des plateformes numériques des clubs.

Toutefois, pour un classique très prisé comme le Derby de Dubaï, les places officielles s’épuisent souvent en quelques heures après leur mise en vente au grand public.

Si vous souhaitez garantir votre place même après l’épuisement des canaux officiels, les plateformes de revente telles que Ticombo peuvent constituer une alternative.

Quelques places peuvent aussi être libérées au guichet du stade le jour J, mais cette option est vivement déconseillée pour le Derby de Dubaï : le risque de complet est très élevé, et vous n’avez pas envie de vous rendre à Al Nahda pour rien.

Combien coûtent les billets pour le match Shabab Al Ahli Dubai Club vs Al-Nasr SC ?

La Pro League des Émirats arabes unis figure parmi les championnats de haut niveau les plus abordables au monde.

Catégorie 3 – Entrée générale : il s’agit de la formule la plus économique, avec des tarifs compris entre 30 et 50 AED, idéale pour savourer l’ambiance du stade sans se ruiner.

il s’agit de la formule la plus économique, avec des tarifs compris entre 30 et 50 AED, idéale pour savourer l’ambiance du stade sans se ruiner. Catégorie 2 / Places privilégiées : Comptez entre 75 et 150 AED pour ces billets. Ils offrent une vue plus centrale sur le terrain et sont généralement situés dans les tribunes latérales.

Comptez entre 75 et 150 AED pour ces billets. Ils offrent une vue plus centrale sur le terrain et sont généralement situés dans les tribunes latérales. Catégorie 1 / VIP : pour un confort accru, les places VIP oscillent entre 250 et 500 AED et offrent des sièges de qualité ainsi qu’un accès aux salons privés du stade.

pour un confort accru, les places VIP oscillent entre 250 et 500 AED et offrent des sièges de qualité ainsi qu’un accès aux salons privés du stade. Formules d’hospitalité : pour vivre pleinement le jour du derby, des suites et des loges sont proposées. Leurs tarifs sont nettement plus élevés, à partir de 1 000 AED et plus, mais elles offrent un service de restauration tout compris, des espaces climatisés et les meilleures vues du stade.

Notez toutefois que les tarifs des plateformes secondaires comme Ticombo fluctuent selon l’offre et la demande : en cas de titre en jeu, ils ont tendance à grimper à mesure que la rencontre approche.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade Rashid

Situé dans le quartier d’Al Nahda 1, le stade Rashid est l’antre du club Shabab Al Ahli Dubai.

Avec ses environ 12 000 places, l’enceinte offre une ambiance à la fois intime et intimidante lors des derbies.

Bien équipé, il propose des espaces de prière, plusieurs points de restauration et un vaste parking.

En raison de son emplacement derrière le très fréquenté Al Mulla Plaza, la circulation peut être dense les jours de match. Il est donc conseillé aux supporters d’arriver au moins 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi pour passer les contrôles de sécurité et prendre leurs places à temps.

Les supporters peuvent aussi emprunter le métro de Dubaï (ligne verte) jusqu’à la station Stadium, puis terminer le trajet en taxi ou à pied.

Enfin, rappelons que, conformément aux réglementations internationales en vigueur dans la Pro League des Émirats arabes unis, les bouteilles en verre, les fusées éclairantes et les grandes banderoles non approuvées au préalable sont interdites.