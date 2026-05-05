Comment acheter vos billets pour le match Al Wahda - Al Wasl : dates de la Pro League ADNOC, prix des places et autres informations utiles

La Pro League ADNOC s’emballe : deux des clubs les plus légendaires des Émirats arabes unis s’apprêtent à s’affronter dans un match à haut enjeu.

Al Wahda et Al Wasl, qui entretiennent une rivalité historique, font de cette rencontre l’un des temps forts de la saison. Les deux formations, en lutte pour le leadership du classement, promettent un spectacle riche en tactique et en éclats individuels.

Que ce soit la précision clinique des attaquants ou la solidité défensive, la rencontre s’annonce incontournable pour tout amateur de football émirati.

Pour savourer l’ambiance électrique du stade Al Nahyan, il est conseillé de réserver vos places dès maintenant. GOAL vous fournit toutes les informations utiles pour ne pas manquer cet événement.

Quand se déroule le match Al Wahda - Al Wasl ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Mercredi 6 mai, 16 h 05 Al Wahda FC - Al Wasl FC Stade Al Nahyan, Abu Dhabi Billets

Où se procurer vos places pour Al Wahda-Al Wasl ?

Pour acheter vos billets du match Al Wahda - Al Wasl en toute sécurité, passez par Platinumlist, le partenaire officiel de la ligue et du club pour la billetterie.

En passant par ce canal officiel, vous recevez instantanément votre billet numérique par e-mail ou SMS, à présenter directement depuis votre téléphone à l’entrée du stade.

L’achat en ligne est plébiscité par les fans de l’ADNOC Pro League : la plateforme affiche en temps réel le plan du stade Al Nahyan et vous guide pour sélectionner votre place, que vous soyez dans le secteur local ou dans la zone visiteurs.

Réserver à l’avance vous épargne les files d’attente aux guichets le jour du match, car la rencontre s’annonce d’ores et déjà très suivie en raison de la venue de l’équipe de Dubaï.

Combien coûtent les billets pour Al Wahda – Al Wasl ?

L’ADNOC Pro League demeure l’une des options de divertissement sportif de haute qualité les plus abordables de la région.

Catégorie 3 (places non numérotées) : à partir de seulement 20 AED. Un argument de vente incontournable pour ce match. Pour le prix d’un café, vous pouvez donc assister à une rencontre de haut niveau dans un stade de classe mondiale.

à partir de seulement 20 AED. Un argument de vente incontournable pour ce match. Pour le prix d’un café, vous pouvez donc assister à une rencontre de haut niveau dans un stade de classe mondiale. Catégorie 2 (places publiques) : affichant un tarif d’environ 50 AED, ces sièges offrent une vue latérale dégagée sur la pelouse et conviennent à ceux qui recherchent un peu plus de confort sans s’éloigner de l’action.

affichant un tarif d’environ 50 AED, ces sièges offrent une vue latérale dégagée sur la pelouse et conviennent à ceux qui recherchent un peu plus de confort sans s’éloigner de l’action. Catégorie 1 (Premium) : 100 AED. Positionnées en bas de tribune ou en zone centrale, ces places assurent une vision idéale pour l’analyse tactique et un contact visuel privilégié avec les joueurs.

100 AED. Positionnées en bas de tribune ou en zone centrale, ces places assurent une vision idéale pour l’analyse tactique et un contact visuel privilégié avec les joueurs. VIP/Hospitalité : de 250 à 500 AED. Pour une expérience premium, Al Wahda propose des formules d’hospitalité avec sièges rembourrés, accès à des salons climatisés et collations/boissons incluses.

GOAL recommande de réserver rapidement, car les places de Catégorie 3 partent en premier dès l’ouverture de la billetterie au grand public.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Al Nahyan

Situé au cœur d’Abu Dhabi, le stade Al Nahyan est un lieu emblématique qui peut accueillir environ 15 000 spectateurs et sert d’écrin à l’Al Wahda FC.

Contrairement aux grands stades périphériques, Al Nahyan est réputé pour son ambiance intimiste : les tribunes, très proches de la pelouse, transmettent chaque cri des supporters et chaque consigne des entraîneurs, exerçant une pression intense sur l’équipe visiteuse.

Le stade a récemment été rénové afin d’offrir à tous les supporters des infrastructures modernes. De nombreux points de restauration, proposant des encas émiratis et des plats internationaux, jalonnent le hall. Les automobilistes peuvent se garer aux abords de l’arène, mais les places disparaissent vite le jour du match.

Les transports en commun ou les VTC tels que Careem et Uber sont vivement conseillés pour un accès serein.

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