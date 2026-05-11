Comment acheter vos billets pour le match Al-Taawoun - Al-Ahli 2026 : dates de la Saudi Pro League, tarifs et tout ce qu’il faut savoir

La Ligue professionnelle saoudienne continue de captiver les observateurs internationaux alors qu’Al-Taawoun s’apprête à accueillir le prestigieux Al-Ahli dans un duel qui s’annonce déjà comme un temps fort de la saison 2025-2026.

Ce rendez-vous, désormais incontournable, met aux prises la rigueur tactique des Loups de Buraidah au prestige historique et à l’effectif étoilé des Royals de Djeddah.

Les deux formations étant en lice pour une place en Ligue des champions de l’AFC, les enjeux à Buraidah n’ont jamais été aussi élevés, promettant un stade archi-comble et une ambiance électrique.

GOAL vous fournit toutes les informations utiles pour réserver vos places pour Al-Taawoun-Al Ahli.

Quand se déroule Al-Taawoun – Al-Ahli ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Jeudi 7 mai 2026, 21 h 00 AST Al-Taawoun - Al-Ahli Stade King Abdullah Sport City, Buraidah Billets

Où acheter vos places pour Al-Taawoun – Al-Ahli ?

La principale façon d'acheter des billets consiste à passer par les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League et le site web officiel de l'Al-Taawoun FC. Cependant, les billets sont souvent épuisés en quelques minutes à peine après leur mise en vente, en particulier pour les sections de catégorie 1 et VIP, très prisées.

Les rencontres Al-Taawoun-Al-Ahli sont particulièrement courues par les habitants de Buraidah et par les supporters d’Al-Ahli ayant fait le déplacement.

Pour ceux qui ont manqué la mise en vente initiale ou qui résident hors de la région, la plateforme StubHub propose diverses places, même après la fermeture de la billetterie officielle.

Combien coûtent les billets pour Al-Taawoun-Al-Ahli ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la distance avec la pelouse.

Voici les tarifs actuels :

Places non numérotées (les moins chères) : comptez environ 30 à 50 SAR. Situées en tribune supérieure ou derrière les buts, elles plongent le spectateur au cœur de l’ambiance la plus chaude, là où les supporters les plus bruyants encouragent leur équipe.

comptez environ 30 à 50 SAR. Situées en tribune supérieure ou derrière les buts, elles plongent le spectateur au cœur de l’ambiance la plus chaude, là où les supporters les plus bruyants encouragent leur équipe. Catégories 1 et 2 : ces places de milieu de gamme coûtent généralement entre 75 et 150 SAR. Elles offrent une excellente vue latérale sur le terrain, idéale pour analyser les mouvements tactiques des joueurs.

ces places de milieu de gamme coûtent généralement entre 75 et 150 SAR. Elles offrent une excellente vue latérale sur le terrain, idéale pour analyser les mouvements tactiques des joueurs. Gold et Premium : pour un confort accru, les places premium coûtent de 200 SAR à 500 SAR et offrent une assise plus moelleuse ainsi qu’une vue dégagée depuis les sections centrales de la tribune.

pour un confort accru, les places premium coûtent de 200 SAR à 500 SAR et offrent une assise plus moelleuse ainsi qu’une vue dégagée depuis les sections centrales de la tribune. Hospitalité et VIP : les forfaits VIP pour un match de cette envergure démarrent à partir de 1 000 SAR et au-delà. Ils comprennent l’accès au salon, la restauration et les meilleures vues du stade.

Notez toutefois que les tarifs des plateformes de revente comme StubHub peuvent varier en fonction de l’offre et de la demande.

Pour obtenir le tarif le plus économique, nous vous conseillons de réserver dès que possible afin de profiter des premiers prix avant que la demande ne fasse monter les tarifs.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade King Abdullah Sport City

Niché à Buraidah, le stade King Abdullah Sport City est l’antre de l’Al-Taawoun. Réputé pour son atmosphère intimiste et étouffante, il place les spectateurs au cœur de l’action.

Contrairement aux immenses stades polyvalents de Riyad ou de Djeddah, l’enceinte de Buraidah offre une expérience intimiste qui amplifie le bruit des supporters, transformant chaque match en un véritable test pour les équipes visiteuses.

Situé dans la province d’Al-Qassim, l’équipement dispose d’installations modernes : salles de prière, buvettes proposant des encas locaux et internationaux, ainsi qu’un vaste parking périphérique.

Pour les visiteurs de l’extérieur, la ville est desservie par l’aéroport international Prince Nayef bin Abdulaziz et plusieurs hôtels se situent à moins de 15 minutes en voiture du stade.

Il est conseillé d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour anticiper les contrôles de sécurité et la vérification des billets, surtout lors des affiches très fréquentées comme la rencontre contre Al-Ahli.