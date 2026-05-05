La Ligue professionnelle saoudienne continue de captiver les amateurs de football du monde entier alors qu’Al-Taawoun s’apprête à accueillir le prestigieux Al-Ahli pour ce qui s’annonce comme un choc décisif de la saison 2025-2026.

Ce rendez-vous, désormais incontournable dans le calendrier footballistique saoudien, oppose la discipline tactique des Loups de Buraidah au prestige historique et à l’effectif étoilé des Royals de Djeddah.

Les deux formations étant en lice pour une place en Ligue des champions de l’AFC, les enjeux à Buraidah n’ont jamais été aussi élevés, promettant un stade archi-comble et une ambiance électrique.

GOAL vous fournit toutes les informations utiles pour réserver vos places pour Al-Taawoun-Al Ahli.

Quand se déroule Al-Taawoun – Al-Ahli ?

Date et horaire Programme Lieu Billets Jeudi 7 mai 2026, 21 h 00 (AST) Al-Taawoun – Al-Ahli Stade King Abdullah Sport City, Buraidah Billets

Où se procurer des billets pour Al-Taawoun – Al-Ahli ?

La principale voie d’accès aux billets passe par les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League et le site web officiel d’Al-Taawoun FC. Cependant, les places s’épuisent souvent en quelques minutes à peine après leur mise en vente, notamment pour les catégories 1 et VIP, très prisées.

Les rencontres Al-Taawoun-Al-Ahli sont particulièrement courues par les habitants de Buraidah et par les supporters d’Al-Ahli ayant parfois voyagé loin.

Pour ceux qui auraient manqué la mise en vente initiale ou qui résident hors de la région, la plateforme StubHub propose diverses places, même après la fermeture de la billetterie officielle.

Combien coûtent les billets pour Al-Taawoun-Al-Ahli ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la distance du terrain.

Voici les tarifs actuels :

Places non numérotées (les moins chères) : comptez entre 30 et 50 SAR. Situées en tribune supérieure ou derrière les buts, elles plongent le spectateur au cœur de l’ambiance la plus chaude, là où les supporters les plus bruyants encouragent leur équipe.

comptez entre 30 et 50 SAR. Situées en tribune supérieure ou derrière les buts, elles plongent le spectateur au cœur de l’ambiance la plus chaude, là où les supporters les plus bruyants encouragent leur équipe. Catégories 1 et 2 : ces places de milieu de gamme coûtent généralement entre 75 et 150 SAR. Elles offrent une excellente vue latérale sur le terrain, idéale pour analyser les mouvements tactiques des joueurs.

ces places de milieu de gamme coûtent généralement entre 75 et 150 SAR. Elles offrent une excellente vue latérale sur le terrain, idéale pour analyser les mouvements tactiques des joueurs. Gold et Premium : pour un confort accru, les places premium oscillent entre 200 SAR et 500 SAR et offrent une assise plus moelleuse ainsi qu’une vue dégagée depuis les sections centrales de la tribune.

pour un confort accru, les places premium oscillent entre 200 SAR et 500 SAR et offrent une assise plus moelleuse ainsi qu’une vue dégagée depuis les sections centrales de la tribune. Hospitalité et VIP : les forfaits VIP pour un match de cette envergure démarrent à partir de 1 000 SAR et au-delà. Ils incluent l’accès aux salons, la restauration et les meilleures vues du stade.

Notez toutefois que les tarifs des plateformes de revente comme StubHub peuvent varier en fonction de l’offre et de la demande.

Pour obtenir le tarif le plus économique, réservez dès que la billetterie ouvre afin de profiter des prix les plus bas avant que la demande ne fasse monter les tarifs.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade King Abdullah Sport City

Niché à Buraidah, le stade King Abdullah Sport City est l’antre de l’Al-Taawoun. Réputé pour son atmosphère intimiste et étouffante, il place les spectateurs au cœur de l’action.

Contrairement aux immenses stades polyvalents de Riyad ou de Djeddah, l’enceinte de Buraidah propose une expérience compacte qui amplifie le bruit des supporters, transformant chaque match en un véritable test pour les équipes visiteuses.

Situé dans la province d’Al-Qassim, l’équipement dispose d’installations modernes : salles de prière, buvettes proposant des encas locaux et internationaux, ainsi qu’un vaste parking périphérique.

Pour les visiteurs venant de l’extérieur, la ville est desservie par l’aéroport international Prince Nayef bin Abdulaziz et plusieurs hôtels se situent à moins de 15 minutes en voiture du stade.

Il est conseillé d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour anticiper les contrôles de sécurité et la vérification des billets, surtout lors des affiches à guichets fermés comme le match contre Al-Ahli.