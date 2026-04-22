La Saudi Pro League continue de captiver la planète football, et l'une des rivalités les plus légendaires de Riyad s'apprête à occuper une fois de plus le devant de la scène.

Alors que la saison 2025-2026 atteindra son apogée en mai 2026, cette rencontre devrait jouer un rôle déterminant dans le classement final du championnat, les deux clubs luttant pour une qualification continentale et la gloire nationale.

La demande de billets est plus élevée que jamais, mais GOAL vous tient informés en temps réel de la disponibilité et des tarifs.

Quand le match Al-Shabab - Al-Nassr aura-t-il lieu ?

Date et horaire Match Lieu Billets 7 mai 2026, 21h00 Al-Shabab – Al-Nassr Stade du club Al-Shabab (SHG Arena), Riyad Billets

Comment se procurer vos places pour Al-Shabab - Al-Nassr ?

La billetterie officielle de la Saudi Pro League est accessible via la plateforme Webook, qui sert de portail principal pour la plupart des clubs de première division du royaume.

Pour les derbies très attendus à Riyad comme celui-ci, les billets se vendent souvent en quelques minutes à peine après leur mise en vente au grand public.

Si les places officielles sont épuisées, tournez-vous vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Al-Shabab vs Al-Nassr ?

Les tarifs de la Saudi Pro League demeurent globalement abordables par rapport aux grands championnats européens, même si les affiches impliquant les « Big Six » sont généralement plus onéreuses.

Pour la rencontre Al-Shabab-Al-Nassr, le tarif dépend avant tout de la distance avec la pelouse et du niveau de confort proposé.

Billets standard/les moins chers : comptez entre 60 et 150 SAR . Ces places se trouvent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Idéal pour les supporters soucieux de leur budget, elles offrent un excellent rapport qualité-prix tout en préservant l’ambiance incroyable du stade.

comptez entre . Ces places se trouvent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Idéal pour les supporters soucieux de leur budget, elles offrent un excellent rapport qualité-prix tout en préservant l’ambiance incroyable du stade. Catégorie 1 et places Premium : les sièges de milieu de gamme, positionnés le long de la ligne de touche, sont facturés entre 250 et 600 SAR et offrent une vue dégagée sur les schémas tactiques ainsi que sur les joueurs vedettes.

les sièges de milieu de gamme, positionnés le long de la ligne de touche, sont facturés entre et offrent une vue dégagée sur les schémas tactiques ainsi que sur les joueurs vedettes. Hospitalité et VIP : pour une expérience plus exclusive, les forfaits VIP oscillent entre 1 500 et plus de 5 000 SAR, et offrent un service de restauration gastronomique, un accès à un salon privé ainsi que les places les plus confortables de l’arène.

Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les tarifs peuvent varier en fonction de l’offre et de la demande.

Si Al-Nassr est sur le point de remporter le titre ou si Al-Shabab doit absolument gagner pour se qualifier pour la Ligue des champions asiatique, attendez-vous à ce que les prix augmentent à l'approche de la date du match.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade du club Al-Shabab

La rencontre se tiendra au stade du club Al-Shabab, souvent appelé SHG Arena, après d’importants travaux de rénovation et un changement de nom. Contrairement à l’immense stade international King Fahd, l’enceinte d’Al-Shabab propose une ambiance intimiste et potentiellement étouffante pour les équipes visiteuses. Ce stade de type « boutique », modernisé pour répondre aux normes internationales, garantit une excellente visibilité depuis presque tous les sièges.

Capacité et ambiance Avec environ 15 000 places, l’enceinte place les supporters au cœur de l’action. Sa configuration compacte amplifie les chants des ultras d’Al-Shabab et des visiteurs d’Al-Nassr, créant une véritable clameur assourdissante. Le stade est reconnu comme l’un des meilleurs de Riyad pour vivre le football.

Situé dans le quartier d’Al-Sahafa, au nord de Riyad, l’enceinte est directement desservie par les axes principaux de la capitale. En provenance de la ville, privilégiez les applications de covoiturage telles qu’Uber ou Careem, car les places de stationnement sont rares les jours de match. Si vous arrivez par avion, le trajet depuis l’aéroport international King Khalid est court et rapide.

Installations : Le stade offre des équipements modernes, dont de nombreux points de restauration proposant aussi bien des spécialités saoudiennes que des encas internationaux. Des salles de prière sont par ailleurs mises à la disposition des supporters. Présentez-vous au moins 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi pour passer sereinement les contrôles de sécurité et rejoindre votre place, les abords du stade étant très fréquentés juste avant le match.