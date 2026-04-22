Comment acheter vos billets pour le match Al Qadsiah - Al Nassr 2026 : calendrier de la Saudi Pro League, tarifs et informations utiles

La Saudi Pro League continue de captiver les amateurs de football à travers le monde, et la prochaine rencontre entre Al-Nassr et Al-Qadsiah s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la saison 2026.

Al-Nassr, emmené par le légendaire Cristiano Ronaldo et un effectif de superstars internationales, constitue l’attraction majeure pour les fans de la région MENA.

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Quand se déroule la rencontre Al Qadsiah – Al Nassr ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 2 mai 2026, 21 h 00 (AST) Al Qadsiah – Al Nassr Stade Prince Saud bin Jalawi, Dammam Billets

Où acheter vos places pour Al Qadsiah – Al Nassr ?

La méthode la plus sûre consiste à passer par Webook.com, le partenaire officiel de billetterie de la Saudi Pro League.

Vous pouvez également passer par le site officiel de la SPL en consultant la section « Calendrier/Billets ».

Si la rencontre affiche complet sur ces plateformes officielles, vous pouvez encore trouver des places sur des sites de revente tels que StubHub. Les prix y démarrent à 68 SAR, mais peuvent varier selon la catégorie de siège et la demande autour de la rencontre.

Combien coûtent les billets pour le match Al Qadsiah vs Al Nassr ?

En Saudi Pro League, le tarif des places fluctue selon la zone du stade et la notoriété de l’adversaire. Pour cette affiche, la politique tarifaire vise un stade rempli.

Places standard/les moins chères : les tarifs débutent généralement entre 70 et 100 SAR pour les sièges situés derrière les buts ou en tribune supérieure.

les tarifs débutent généralement entre et pour les sièges situés derrière les buts ou en tribune supérieure. Catégorie 1/Premium : les places de milieu de gamme offrant une vue latérale sur la pelouse sont généralement proposées entre 250 et 450 SAR .

les places de milieu de gamme offrant une vue latérale sur la pelouse sont généralement proposées entre et . Hospitalité et VIP : pour qui vise le confort premium, les loges privatives et salons d’hospitalité oscillent entre 1 500 et plus de 5 000 SAR selon la qualité de la restauration et les accès exclusifs proposés.

Sur le marché secondaire, les places les moins chères démarrent actuellement autour de 18 $ (environ 68 SAR), un tarif accessible aussi bien aux familles qu’aux supporters passionnés. Restez vigilant : les plateformes de revente peuvent faire varier ces prix en fonction de la demande.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade Prince Saud bin Jalawi.

Le stade Prince Saud bin Jalawi, situé à Al-Khobar/Dammam, est un haut lieu du football dans la Province de l’Est. Si Al-Nassr joue habituellement ses matchs à domicile dans l’emblématique parc Al-Awwal à Riyad, ce déplacement l’emmène dans l’une des régions les plus passionnées du Royaume.

L’enceinte peut accueillir environ 15 000 à 20 000 spectateurs lors des affiches de haut niveau, garantissant une ambiance à la fois intime et électrique.

Bien équipé, il propose des espaces fans et des points de restauration adaptés au public local de la région MENA. Il est facilement accessible en voiture ou en transports en commun depuis la métropole de Dammam.

Il est conseillé aux supporters d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour passer les contrôles de sécurité et trouver leurs places, car la présence de stars mondiales telles que Cristiano Ronaldo garantit une affluence maximale et une ambiance électrique.