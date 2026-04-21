Dubaï sera sous les feux des projecteurs en avril prochain, lorsque le géant saoudien Al-Nassr affrontera le club qatari Al-Ahli SC lors d’une demi-finale prometteuse de la Ligue des champions de l’AFC.

Al-Nassr aborde cette affiche en pleine confiance, fort d’une victoire écrasante 4-0 en quart de finale contre Al Wasl, avec un Cristiano Ronaldo qui confirme, but après but, son statut de meilleur attaquant du continent asiatique.

De leur côté, les « Brigadiers » d’Al-Ahli Qatar ont fait preuve d’une résilience remarquable pour atteindre ce stade, annonçant un classique Riyad contre Doha sur le terrain neutre des Émirats arabes unis.

Une place en finale continentale étant en jeu, la demande de billets est déjà historique. Que vous soyez un fidèle d’Al-Nassr ou que vous fassiez le voyage depuis Doha pour soutenir les Verts et Blancs, GOAL vous fournit les dernières informations sur les prix des places et vous guide pour réserver votre siège dans ce rendez-vous majeur.

Quand aura lieu le match Al-Nassr – Al-Ahli ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Mercredi 22 avril 2026, 18 h 00 GST Al-Nassr - Al-Ahli (Qatar) Stade Zabeel, Dubaï Billets

Où acheter vos places pour Al-Nassr - Al-Ahli ?

Les places pour cette demi-finale continentale s’écoulent très rapidement aussi bien via les canaux de distribution officiels que parallèles.

Bien que les partenaires officiels du tournoi mettent en vente un nombre limité de places, l’afflux de supporters saoudiens et qataris fait que ces billets sont souvent réservés avant même d’être proposés au grand public.

Pour ne pas manquer l’occasion de voir les Knights of Najd en personne, Ticombo propose des billets de dernière minute pour les matchs à guichets fermés.

Quel est le prix des billets pour le match Al-Nassr - Al-Ahli ?

Les tarifs de cette demi-finale dépendent de la localisation des tribunes et de la demande du marché.

Pour les supporters souhaitant vivre l’ambiance de la foule au coût le plus accessible, les places d’entrée de gamme sont proposées à partir d’environ 460 SAR.

Elles se trouvent en « Shortside », où se massent les groupes de supporters les plus bruyants de Riyad et de Doha.

Pour qui veut suivre au mieux la bataille tactique, les places de catégorie 1 et les tribunes latérales offrent une expérience premium. Voici les fourchettes de prix actuellement en vigueur pour la rencontre à Dubaï :

Catégorie 2 – Côté court : 460 – 620 SAR (idéal pour l’ambiance)

460 – 620 SAR (idéal pour l’ambiance) Catégorie 1 / Longside : 720 SAR – 1 150 SAR (idéal pour suivre le match)

720 SAR – 1 150 SAR (idéal pour suivre le match) VIP / Hospitalité : à partir de 2 050 SAR (places premium et restauration incluses)

Il s’agit d’un match à élimination directe en une seule manche, ce qui génère une demande nettement plus forte que d’habitude. Les supporters sont invités à réserver tôt pour bénéficier des tarifs les plus bas, car les prix sur le marché secondaire ont tendance à augmenter à mesure que le jour du match approche et que les projets de voyage en provenance des pays du CCG se concrétisent.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Zabeel

Inauguré en 1974 et berceau historique d’Al Wasl FC, il constitue le cadre parfait pour accueillir cette demi-finale sur terrain neutre.

Réputé pour son ambiance électrique, il offre des tribunes si proches de la pelouse que chaque action résonne avec intensité.

Avec ses 8 439 sièges, l’enceinte crée une ambiance intimiste où chaque clameur résonne avec une intensité rare, ce qui en fait l’un des sites les plus électriques du Moyen-Orient. Situé dans le quartier prestigieux de Zabeel, à proximité de l’emblématique Dubai Frame et des palais royaux, le stade est parfaitement desservi et promet une expérience inoubliable.

Les supporters présents pour la rencontre pourront profiter des espaces verts environnants et mesurer l’importance historique d’un stade qui a notamment accueilli Diego Maradona durant sa carrière d’entraîneur aux Émirats arabes unis.