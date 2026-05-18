Comment acheter vos billets pour le match Al-Khaleej - Al-Ahli : dates de la Saudi Pro League, tarifs et informations utiles

La Saudi Pro League continue de captiver les amateurs de football du monde entier. Al-Khaleej, basé à Dammam, s’apprête à accueillir le prestigieux Al-Ahli de Jeddah pour un match décisif lors de la saison 2025-2026. Alors que la RSL s’impose comme l’un des championnats les plus suivis au monde, se procurer un billet pour ces affrontements nationaux est devenu une priorité pour les supporters locaux comme pour les visiteurs internationaux.

GOAL vous propose un guide complet pour ne rien manquer de cette affiche : tendances prix, marché secondaire, logistique du stade et options d’hospitalité. Suivez le pas à pas ci-dessous pour décrocher dès maintenant les meilleures places au meilleur tarif.

Quand se déroule Al-Khaleej - Al-Ahli ?

Le match de Saudi Pro League entre Al-Khaleej et Al-Ahli est prévu fin mai 2026. En cette fin de saison, chaque but et chaque point compte, ce qui transforme cette rencontre en un rendez-vous décisif pour les qualifications continentales ou le classement final. Retrouvez ci-dessous les détails spécifiques de cette rencontre à venir.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 21 mai 2026 – 21h00 (heure locale) Al-Khaleej - Al-Ahli Stade Prince Mohamed bin Fahd, Dammam Billets

Où acheter vos places pour Al-Khaleej - Al-Ahli ?

Les billets pour la Saudi Pro League sont normalement disponibles sur les plateformes numériques officielles de la Ligue saoudienne et sur les portails de billetterie des clubs. Toutefois, en raison de l’immense popularité d’Al-Ahli et de la capacité limitée des stades régionaux, les places en prévente disparaissent souvent en quelques minutes.

Dans ce cas, la plateforme StubHub constitue la solution de référence pour dénicher des places pour Al-Khaleej-Al-Ahli. Elle propose un espace sécurisé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets, souvent en dehors des canaux officiels. Grâce à la garantie FanProtect, chaque achat sur StubHub assure la validité des tickets et leur réception en temps utile. Pour un match aussi prisé, nous vous conseillons de consulter régulièrement StubHub, car l’offre évolue jusqu’à la veille de la rencontre.

Les partenaires officiels du club proposent également des offres d’accueil et des formules VIP. Celles-ci incluent des places de choix, l’accès à un salon et un service de restauration complet, offrant une expérience premium aux spectateurs qui souhaitent vivre la rencontre dans les meilleures conditions.

Combien coûtent les billets pour Al-Khaleej – Al-Ahli ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du jour de la rencontre. Les places les moins chères restent accessibles aux supporters locaux, tandis que les zones premium et VIP affichent des prix plus élevés.

Billets standard (catégorie 3) : places les plus abordables, situées en haut des tribunes ou derrière les buts, à partir de 150 à 250 SAR sur le marché secondaire.

places les plus abordables, situées en haut des tribunes ou derrière les buts, à partir de 150 à 250 SAR sur le marché secondaire. Catégories 2 et 1 : vue latérale sur la pelouse et proximité accrue avec l’action. Comptez généralement entre 350 et 600 SAR pour ces places de milieu de gamme.

vue latérale sur la pelouse et proximité accrue avec l’action. Comptez généralement entre 350 et 600 SAR pour ces places de milieu de gamme. Les places Premium et VIP, offrant les meilleures vues et un confort accru, débutent autour de 1 000 SAR et peuvent dépasser plusieurs milliers de SAR selon les prestations incluses.

Pour profiter du meilleur rapport qualité-prix, GOAL vous recommande d’acquérir dès que possible des billets de catégorie 3. Ces places, les moins chères, sont le meilleur moyen de s’imprégner de l’ambiance sans se ruiner. N’oubliez pas que, sur des plateformes comme StubHub, les prix varient en fonction de la demande ; il est donc essentiel de réserver tôt pour bénéficier d’un tarif avantageux.

Comment se procurer des billets pour Al-Khaleej – Al-Ahli ?

Pour obtenir vos places pour le match Al-Khaleej – Al-Ahli, suivez ces étapes afin de garantir un processus d’achat serein :

1. Suivez les annonces officielles : abonnez-vous aux comptes officiels d’Al Khaleej et de la Saudi Pro League (Roshn Saudi League) sur les réseaux sociaux. La date de mise en vente des billets y est généralement annoncée environ 7 à 10 jours avant la rencontre.

2. Passez par les plateformes de revente : les préventes s’épuisent souvent en quelques minutes pour les rencontres d’Al-Ahli. Rendez-vous alors directement sur StubHub afin de visualiser les places disponibles en temps réel, sans avoir à remplir de conditions d’adhésion locales.

3. Réservations de groupe : si vous voyagez avec des amis ou en famille, regroupez toutes les places dans une seule transaction. En Saudi Pro League, les sièges sont généralement numérotés, et il est plus simple d’obtenir un bloc de places contiguës dès le départ.

4. Billets dématérialisés : vérifiez que vos coordonnées sont exactes. La plupart des billets en Arabie saoudite sont désormais 100 % numériques. Vous recevrez un code QR sur votre mobile, qui sera scanné à l’entrée du stade.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Prince Mohamed bin Fahd

Situé à Dammam, le stade Prince Mohamed bin Fahd est l’un des sites sportifs les plus historiques et les plus animés de la province orientale d’Arabie saoudite. Avec ses 26 000 places, il offre une ambiance à la fois intimiste et électrique, surtout lorsque les têtes d’affiche du championnat font étape en ville. Polyvalent, il accueille principalement les matchs à domicile d’Al-Khaleej et d’Al-Ettifaq.

Situé au cœur de Dammam, il est facilement accessible depuis Khobar et Dhahran. Pour les voyageurs internationaux, l’aéroport international King Fahd est la principale porte d’entrée. Il est conseillé d’utiliser des applications de covoiturage telles qu’Uber ou Careem pour rejoindre le stade, car les places de stationnement sont très limitées les jours de match.

Installations : plusieurs rénovations ont permis au stade de répondre aux exigences croissantes de la Saudi Pro League. Les couloirs abritent divers stands de restauration proposant des en-cas saoudiens traditionnels et des plats internationaux. Des salles de prière sont mises à disposition des supporters, et des systèmes d’éclairage et de sonorisation de dernière génération renforcent l’expérience le jour du match.

Conseils pourlechoix des places : pour être au cœur de l’action, privilégiez les tribunes derrière les buts, où se regroupent les ultras et les supporters les plus bruyants. Les familles et les spectateurs souhaitant une vue dégagée sur le jeu préféreront la tribune principale (tribune ouest), qui propose les meilleurs points de vue ainsi que les places premium.

Conseils pour le jour du match : En raison de la chaleur en Arabie saoudite, les rencontres se déroulent généralement en soirée ; pensez néanmoins à vous hydrater suffisamment. Présentez-vous 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi pour passer les contrôles de sécurité et rejoindre votre place sans stress. Venez habillé aux couleurs de votre équipe, tout en respectant le code de conduite du stade, afin de profiter pleinement de l’expérience.