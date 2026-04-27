Comment acheter vos billets pour le match Al-Ittihad - Al-Qadsiah 2026 : dates de la Saudi Pro League, tarifs et autres informations utiles

La Saudi Pro League atteint son apogée, et peu de rendez-vous comptent autant que la prochaine confrontation entre Al-Ittihad et Al-Qadsiah.

Alors que le championnat poursuit son ascension fulgurante sur la scène internationale, assister à l’affrontement de ces deux formations au légendaire King Abdullah Sports City Stadium est devenu un incontournable pour les fans de football.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles, des tarifs détaillés aux options du marché secondaire, pour que vous puissiez vivre cette rencontre entre deux géants du championnat.

Quand se déroule Al-Ittihad - Al-Qadsiah ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 21 mai 2026 | 21h00 Al-Ittihad - Al-Qadsiah King Abdullah Sports City (Djeddah) Billets

Où acheter vos places pour la rencontre Al-Ittihad - Al-Qadsiah ?

La principale méthode pour acheter des billets consiste à passer par les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League ou par le portail dédié du club Al-Ittihad.

En raison de la grande popularité du club local et de la présence de stars internationales, les places disparaissent souvent en quelques minutes.

Si vous manquez la mise en vente initiale, les plateformes de revente comme StubHub constituent votre meilleure option. StubHub propose une grande variété de places, même lorsque la billetterie officielle affiche complet.

Combien coûtent les billets pour Al-Ittihad-Al-Qadsiah ?

Les tarifs sont généralement accessibles, mais ils varient selon l’attrait de la rencontre et la catégorie de siège.

Catégorie Standard (Catégories 2 et 3) : il s'agit des billets les plus abordables, dont le prix varie généralement entre 50 et 150 SAR. Ces places sont généralement situées dans les tribunes supérieures du stade et offrent une superbe vue panoramique sur le terrain.

il s'agit des billets les plus abordables, dont le prix varie généralement entre 50 et 150 SAR. Ces places sont généralement situées dans les tribunes supérieures du stade et offrent une superbe vue panoramique sur le terrain. Catégorie Premium (Catégorie 1) : pour être au plus près de l’action, ces billets, proposés entre 200 et 500 SAR, offrent une proximité immédiate avec les stars comme Benzema et les duels tactiques sur la ligne de touche.

pour être au plus près de l’action, ces billets, proposés entre 200 et 500 SAR, offrent une proximité immédiate avec les stars comme Benzema et les duels tactiques sur la ligne de touche. Salons Gold et Silver : pour un confort accru et des équipements premium, les tarifs oscillent entre 750 et 1 500 SAR.

pour un confort accru et des équipements premium, les tarifs oscillent entre 750 et 1 500 SAR. Loges d’accueil et VIP : ces billets premium, dont le tarif démarre généralement à 2 500 SAR et peut grimper bien plus haut selon les prestations incluses, offrent un confort et un service de premier ordre. Ils conviennent particulièrement aux groupes d’entreprises ou aux supporters exigeants à la recherche d’une expérience match ultra-luxueuse.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade King Abdullah Sports City

Le stade King Abdullah Sports City, affectueusement surnommé « Le Joyau brillant » (Al-Jawhara Al-Moshee'ah), est un chef-d’œuvre de l’architecture sportive saoudienne.

Situé à environ 30 kilomètres au nord du centre-ville de Djeddah, il accueille les clubs d’Al-Ittihad et d’Al-Ahli.

Inauguré en 2014, il a déjà accueilli la Supercoupe d’Italie, la Supercoupe d’Espagne et plusieurs shows de la WWE.

Il peut accueillir environ 62 241 spectateurs. Sa conception unique favorise une excellente circulation de l’air, élément essentiel durant les mois les plus chauds du royaume.

Les places sont réparties sur trois niveaux principaux, garantissant aux supporters une vue dégagée et sans obstacle sur la pelouse, même depuis les gradins les plus élevés.

Dédié exclusivement au football, ce stade, dépourvu de piste d’athlétisme entre les tribunes et la pelouse, offre une ambiance intimiste et intimidante pour les équipes visiteuses.