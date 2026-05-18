Comment acheter vos billets pour le match Al-Ittihad - Al-Qadsiah 2026 : calendrier de la Saudi Pro League, tarifs et informations utiles

La Saudi Pro League atteint son paroxysme, et peu de rendez-vous comptent autant que le choc imminent entre Al-Ittihad et Al-Qadsiah.

Alors que le championnat poursuit son ascension fulgurante sur la scène internationale, assister à la confrontation de ces deux formations au légendaire King Abdullah Sports City Stadium est devenu un incontournable pour les fans de football.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles, des tarifs détaillés aux options du marché secondaire, pour que vous puissiez vivre cette confrontation de géants.

Quand se déroule Al-Ittihad – Al-Qadsiah ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 21 mai 2026 | 21h00 Al-Ittihad - Al-Qadsiah King Abdullah Sports City, Djeddah Billets

Où acheter vos places pour la rencontre Al-Ittihad - Al-Qadsiah ?

La principale façon d'acheter des billets consiste à passer par les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League ou par le portail dédié du club Al-Ittihad.

En raison de la grande popularité du club local et de la présence de stars internationales, les places disparaissent souvent en quelques minutes après leur mise en vente au grand public.

Si vous manquez la mise en vente initiale, les plateformes de marché secondaire comme StubHub constituent votre meilleure option. StubHub propose une grande variété de places, même lorsque la billetterie est officiellement complète.

Combien coûtent les billets pour Al-Ittihad - Al-Qadsiah ?

Les tarifs sont généralement accessibles, mais ils varient selon l’enjeu de la rencontre et la catégorie de siège.

Catégorie Standard (Catégories 2 et 3) : il s'agit des billets les plus abordables, dont le prix varie généralement entre 50 et 150 SAR. Ces places sont généralement situées dans les tribunes supérieures du stade et offrent une superbe vue panoramique sur le terrain.

il s'agit des billets les plus abordables, dont le prix varie généralement entre 50 et 150 SAR. Ces places sont généralement situées dans les tribunes supérieures du stade et offrent une superbe vue panoramique sur le terrain. Catégorie Premium (Catégorie 1) : pour être au plus près de l’action, les billets de Catégorie 1 sont facturés entre 200 et 500 SAR. Depuis ces sièges, vous suivez de près les stars telles que Benzema ainsi que les duels tactiques sur la ligne de touche.

pour être au plus près de l’action, les billets de Catégorie 1 sont facturés entre 200 et 500 SAR. Depuis ces sièges, vous suivez de près les stars telles que Benzema ainsi que les duels tactiques sur la ligne de touche. Salons Gold & Silver : pour un confort accru et des services premium, les tarifs oscillent entre 750 et 1 500 SAR.

pour un confort accru et des services premium, les tarifs oscillent entre 750 et 1 500 SAR. Loges d’accueil et VIP : ces billets premium, dont les tarifs démarrent autour de 2 500 SAR et peuvent monter bien plus haut selon les prestations et la restauration incluses, conviennent aux entreprises ou aux supporters en quête d’une expérience match ultra-luxueuse.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade King Abdullah Sports City

Le stade King Abdullah Sports City, affectueusement surnommé « Le Joyau brillant » (Al-Jawhara Al-Moshee'ah), est un chef-d’œuvre de l’architecture sportive saoudienne.

Situé à une trentaine de kilomètres au nord du centre-ville de Djeddah, il sert d’écrin aux clubs d’Al-Ittihad et d’Al-Ahli.

Inauguré en 2014, il a déjà accueilli la Supercoupe d’Italie, la Supercoupe d’Espagne et plusieurs shows majeurs de la WWE.

Il peut accueillir environ 62 241 spectateurs. Sa conception unique favorise une excellente circulation de l’air, élément essentiel durant les mois les plus chauds du royaume.

Ses tribunes à trois niveaux offrent à chaque spectateur une vue dégagée sur la pelouse, même depuis les sièges les plus élevés.

Ce stade est entièrement consacré au football : pas de piste d’athlétisme entre les tribunes et la pelouse, ce qui génère une atmosphère intime et intimidante pour les équipes adverses.