La Saudi Pro League continue de captiver les fans de football du monde entier, et le prochain choc entre Al Hilal et Damac s'annonce comme un autre temps fort de la saison 2025-2026.

Al Hilal, surnommé les « Vagues bleues » et reconnu comme le club le plus titré d’Arabie saoudite, entend bien conserver sa place de leader au sommet du classement.

Fort d’un effectif garni de talents de classe mondiale et d’un palmarès qui s’étend sur plusieurs décennies, chaque rencontre à domicile des Blue Waves promet un spectacle intense, soutenu par la ferveur de leurs fidèles supporters de Riyad.

Pour ne rien manquer de ce rendez-vous de Saudi Pro League, GOAL vous guide vers les billets officiels ou le marché secondaire.

Quand se déroule Al Hilal - Damac ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Mardi 28 avril 2026, 21 h Al Hilal - Damac Kingdom Arena, Riyad Billets

Où se procurer vos places pour Al Hilal - Damac ?

Les billets pour les matchs à domicile d’Al Hilal sont principalement vendus via l’application officielle Blu Store. Cette plateforme du club est dédiée à la billetterie et aux produits dérivés. Les supporters doivent télécharger l’application bien avant le jour du match pour pouvoir accéder à la mise en vente dès son ouverture.

En raison de la très large base de supporters d’Al Hilal, les places partent souvent en quelques heures.

Pour ceux qui manquent la mise en vente initiale ou pour les supporters internationaux cherchant une place garantie, des plateformes de revente réputées comme StubHub constituent une alternative. StubHub propose un espace sécurisé pour acheter et vendre des billets, et offre souvent un choix plus large de places, même après la fermeture de la billetterie officielle.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Damac ?

Bien que les tarifs puissent varier selon la plateforme et la demande, les supporters peuvent généralement s’attendre aux fourchettes de prix suivantes :

Catégorie 3 (la plus économique) : de 50 à 100 SAR. Ces places, situées en arrière des buts, offrent une ambiance particulièrement animée.

de 50 à 100 SAR. Ces places, situées en arrière des buts, offrent une ambiance particulièrement animée. Les catégories 2 et 1, facturées entre 150 et 350 SAR, procurent une vue plus centrale sur la pelouse.

facturées entre 150 et 350 SAR, procurent une vue plus centrale sur la pelouse. Enfin, les formules Premium et Hospitality, comprenant loges VIP et salons d’accueil, démarrent à 500 SAR et peuvent s’élever considérablement selon le niveau de confort et de restauration proposé.

Nous vous conseillons de surveiller les places les moins chères : elles offrent un excellent rapport qualité-prix pour voir évoluer certains des meilleurs joueurs du monde.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les tarifs peuvent fluctuer selon l’offre et la demande et parfois s’avérer encore plus bas ou plus élevés, en fonction des disponibilités.

Tout ce que vous devez savoir sur la Kingdom Arena

Le match Al Hilal – Damac se tiendra à la Kingdom Arena, stade ultramoderne de Riyad devenu l’un des emblèmes du football du Moyen-Orient. Connu sous le nom de Boulevard Hall, il a été transformé en une enceinte de classe mondiale et sert désormais d’antre exclusif à Al Hilal.

Entièrement couvert, doté d’un toit rétractable et de systèmes de climatisation de pointe, l’équipement assure le confort des spectateurs quel que soit le temps. Avec une capacité de 26 000 à 30 000 places, il a été conçu pour rapprocher les supporters de l’action et créer une atmosphère intimidante pour les équipes visiteuses. Le Kingdom Arena détient deux records du monde Guinness : celui du plus grand stade de football couvert et celui de la plus grande capacité pour un stade couvert.

Située au cœur du quartier des divertissements de Riyad, la Kingdom Arena est facilement accessible en transports en commun ou par taxi. Les supporters sont invités à arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour profiter des festivités d’avant-match et éviter les files d’attente aux tourniquets. Des loges VIP luxueuses et des salons premium sont également proposés à ceux qui souhaitent vivre une expérience encore plus exclusive le jour du match.