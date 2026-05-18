La Saudi Pro League continue de captiver les amateurs de football du monde entier alors qu’Al-Fayha s’apprête à accueillir le champion en titre et géant continental, Al-Hilal.

Cet affrontement oppose souvent le collectif tenace et bien organisé d’Al-Fayha à la constellation de stars des « Blue Waves ».

Al-Hilal, qui aligne plusieurs stars internationales et demeure l’équipe à battre au Moyen-Orient, transforme chacun de ses déplacements en un rendez-vous majeur, capable d’attirer de vastes foules et de générer une ambiance électrique.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur la mise en vente des billets, les plateformes les plus fiables pour un achat sécurisé et les tarifs les plus avantageux.

Quand se déroule Al-Fayha – Al-Hilal ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 21 mai 2026 Al-Fayha – Al-Hilal Al Majma’ah Sports City, Al Majma’ah Billets

Où acheter vos places pour Al-Fayha – Al-Hilal ?

Obtenir des billets pour un match d’Al-Hilal s’avère souvent ardu, en raison de l’énorme popularité du club et de la présence de stars internationales comme Neymar, Aleksandar Mitrović et Rúben Neves.

Pour ce match à l’extérieur face à Al-Fayha, la billetterie est gérée en priorité par les canaux officiels de la Saudi Pro League et par la plateforme du club hôte.

Toutefois, pour les supporters qui ont manqué la vente initiale ou les fans étrangers recherchant une option fiable sur le marché secondaire, StubHub propose un espace sécurisé pour acheter des places même lorsque la billetterie officielle affiche complet.

Combien coûtent les billets pour Al-Fayha - Al-Hilal ?

Les tarifs de la Saudi Pro League varient selon la catégorie de la rencontre et le prestige de l’équipe visiteuse. Avec Al-Hilal dans le rôle de l’adversaire, la demande est telle que les prix connaissent généralement une légère majoration. Pour la rencontre disputée à l’Al Majma’ah Sports City, Al-Fayha entend rendre le football accessible tout en répondant aux exigences logistiques d’un match de haut niveau.

Catégorie 3 (places non numérotées) : il s’agit des billets les plus abordables, proposés généralement entre 30 et 75 SAR. Ces places conviennent aux supporters passionnés qui veulent vivre l’ambiance au plus près de la pelouse.

il s’agit des billets les plus abordables, proposés généralement entre 30 et 75 SAR. Ces places conviennent aux supporters passionnés qui veulent vivre l’ambiance au plus près de la pelouse. Catégorie 2 (places Premium) : alignées le long de la ligne de touche, elles procurent une vue dégagée sur le terrain et sont proposées entre 100 et 250 SAR.

alignées le long de la ligne de touche, elles procurent une vue dégagée sur le terrain et sont proposées entre 100 et 250 SAR. Catégorie 1 et Gold : vue plongeante sur la pelouse, de 300 à 600 SAR.

vue plongeante sur la pelouse, de 300 à 600 SAR. Hospitalité et VIP : pour vivre l’expérience ultime le jour du match, avec restauration et accès au salon inclus, les forfaits VIP démarrent à 1 000 SAR et peuvent monter bien plus haut selon le niveau de la loge.

À l’approche du jour de match, les tarifs sur les plateformes de revente comme StubHub peuvent fluctuer en fonction de l’offre et de la demande. Nous vous conseillons donc de réserver dès que possible pour profiter des meilleurs prix, car les montants ont tendance à grimper une fois que le contingent initial est épuisé.

Tout ce que vous devez savoir sur Al Majma'ah Sports City

Al Majma’ah Sports City, fierté d’Al-Fayha FC, se situe à environ 200 km au nord de Riyad et constitue un pôle sportif majeur pour la région.

Moins imposant que le stade international King Fahd, il compense par son format compact qui exerce une pression constante sur les équipes visiteuses.

Rénové pour répondre aux exigences élevées de la Ligue professionnelle saoudienne, il offre des infrastructures de premier ordre aux supporters, aux médias et aux joueurs. Ses 7 000 places, toutes proches du terrain, garantissent une atmosphère intimiste idéale pour admirer les superstars d’Al-Hilal.

Depuis Riyad, le trajet dure environ deux heures par l’autoroute 60. De nombreuses places de stationnement entourent le complexe sportif, mais il est conseillé d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour éviter les embouteillages locaux. À l’intérieur, plusieurs stands de restauration proposent spécialités locales et en-cas traditionnels dans une ambiance familiale, marque de fabrique de la Saudi Pro League.

Pensez à vous habiller confortablement : les températures peuvent chuter en soirée dans le désert, même après une journée chaude. Encourager l’équipe locale ou les grands visiteurs à Al Majma’ah Sports City est une expérience unique qui incarne l’essence même de la culture du football saoudien.