Comment acheter vos billets pour le match Al-Ettifaq - Al-Ittihad : dates de la Saudi Pro League, prix des places et autres informations utiles

La Saudi Pro League continue de captiver les amateurs de football du monde entier, et la prochaine confrontation entre Al-Ettifaq et Al-Ittihad s’annonce comme l’un des temps forts de la fin de saison. Ces deux clubs possèdent un passé glorieux : Al-Ettifaq, fierté de Dammam, fut la première formation saoudienne à soulever des trophées internationaux, tandis qu’Al-Ittihad, géant continental soutenu par la marée jaune et noire de ses fans de Djeddah, n’a rien perdu de son aura.

À l’approche du match, la demande de billets à Dammam explose. Que vous soyez un supporter local ou un fan en déplacement souhaitant vivre la révolution de la Saudi Pro League, GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles pour vous aider à réserver votre place. Des billets d’entrée de gamme les plus abordables aux expériences d’hospitalité haut de gamme, nous disposons des dernières informations sur les tarifs et les disponibilités pour vous permettre de ne pas manquer une minute de l’action.

Quand se déroule le match Al-Ettifaq – Al-Ittihad ?

Le coup d’envoi est fixé au jeudi 14 mai 2026, lors de la 33ᵉ journée. Cette rencontre phare se déroulera sous les projecteurs de Dammam, alors que la course au titre et la quête des places européennes entrent dans leur phase décisive.

Date et horaire Programme Lieu Billets Jeudi 14 mai 2026 | 21h00 (heure locale) Al-Ettifaq – Al-Ittihad Stade EGO, Dammam Billets

Où acheter vos billets pour Al-Ettifaq – Al-Ittihad ?

Les billets pour les matchs de Saudi Pro League sont principalement vendus via les plateformes officielles des clubs et les sites de revente agréés. Pour un match très prisé comme celui-ci, les plateformes de marché secondaire telles que StubHub constituent souvent le meilleur moyen de s'assurer des places, surtout si la vente générale initiale affiche complet. Elles offrent aux supporters un environnement sécurisé pour acheter et vendre des billets, avec un large choix de places à différents prix.

Sur place à Dammam, la billetterie de l’EGO Stadium pourrait proposer quelques places le jour du match, mais, étant donné la popularité d’Al-Ittihad, réserver en ligne à l’avance reste le seul moyen de garantir votre accès.

Combien coûtent les billets pour le match Al-Ettifaq – Al-Ittihad ?

Les tarifs de la Saudi Pro League demeurent compétitifs et donnent accès à des talents de classe mondiale à divers niveaux de prix. Pour cette rencontre à l’EGO Stadium, les supporters peuvent s’attendre à une grille tarifaire à plusieurs paliers.

Catégorie 3 (derrière les buts) : il s'agit généralement des billets les moins chers, dont les prix varient entre 30 et 50 SAR environ. Ces tribunes offrent une ambiance animée et accueillent souvent les supporters locaux les plus bruyants.

il s'agit généralement des billets les moins chers, dont les prix varient entre 30 et 50 SAR environ. Ces tribunes offrent une ambiance animée et accueillent souvent les supporters locaux les plus bruyants. Catégorie 2 (Tribunes d’angle et latérales) : ces places de milieu de gamme coûtent généralement entre 75 et 150 SAR et offrent un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’une vue dégagée sur le jeu.

ces places de milieu de gamme coûtent généralement entre 75 et 150 SAR et offrent un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’une vue dégagée sur le jeu. Catégorie 1 (Tribune principale) : les places premium avec vue latérale sont généralement proposées à partir de 200 SAR. Ces emplacements offrent le meilleur point de vue pour les photographes et une vue d’ensemble idéale du terrain.

les places premium avec vue latérale sont généralement proposées à partir de 200 SAR. Ces emplacements offrent le meilleur point de vue pour les photographes et une vue d’ensemble idéale du terrain. Hospitalité et VIP : pour l’expérience ultime, les loges VIP et les salons d’hospitalité oscillent entre 500 SAR et plus de 1 500 SAR, et incluent généralement restauration, climatisation et parking exclusif.

Comment se procurer des places pour le match Al-Ettifaq – Al-Ittihad ?

Pour garantir votre place à ce choc de Dammam, plusieurs options s’offrent à vous. Les voyageurs internationaux et les spectateurs recherchant une disponibilité assurée privilégient souvent le marché secondaire. Des plateformes comme StubHub sont devenues incontournables pour les fans de Saudi Pro League, car elles proposent des annonces vérifiées émanant de détenteurs d’abonnements ou de supporters empêchés. C’est généralement le meilleur endroit pour dénicher des billets de catégorie 3 aux tarifs les plus compétitifs du marché.

Sur le plan local, Al-Ettifaq passe généralement par la plateforme Webook ou par son application mobile dédiée pour lancer la prévente des billets. Celle-ci s’ouvre quelques jours avant la rencontre, d’abord pour les adhérents du club, puis pour le grand public. Toutefois, lorsque le calendrier affiche un choc contre Al-Ittihad, ces places partent en quelques minutes.

Pour une expérience plus haut de gamme, des plateformes d’hospitalité spécialisées gèrent la vente de loges d’affaires et l’accès aux salons VIP. Si vous cherchez le billet le moins cher, consultez StubHub dès la publication du calendrier : les premières offres du marché secondaire peuvent être obtenues à prix réduit par les plus rapides.

Tout ce que vous devez savoir sur l'EGO Stadium

L’EGO Stadium, anciennement appelé Al-Ettifaq Club Stadium ou Abdullah Al-Dabal Stadium, a récemment été rénové pour répondre aux standards contemporains d’un stade de football pur. Situé au cœur de Dammam, il offre désormais environ 15 000 places. La suppression de la piste d’athlétisme lors des travaux de 2021 à 2023 a rapproché les tribunes de la pelouse, créant une ambiance intime et intimidante pour les équipes visiteuses.

Le stade, situé au cœur de Dammam, est un symbole majeur du football local. En voiture, les supporters peuvent stationner dans le vaste parking du complexe ministériel des Sports, mais il est conseillé d’arriver au moins une heure avant le coup d’envoi pour éviter les embouteillages. Les transports en commun et les VTC comme Careem ou Uber sont aussi très prisés et déposent les fans directement aux portes de l’arène.

Une fois à l’intérieur, les spectateurs profitent d’équipements ultramodernes, dont des buvettes rénovées proposant collations et boissons locales. Les visiteurs internationaux doivent savoir que la plupart des stades saoudiens sont familiaux : l’ambiance de l’EGO Stadium est à la fois conviviale et retentissante. Que vous soyez venu soutenir les Fursan de Gerrard ou apercevoir les stars d’Al-Ittihad, l’EGO Stadium offre un écrin de classe mondiale pour une soirée de grand football saoudien.