Comment acheter vos billets pour le Clásico 2026 : tickets pour la rencontre Barcelone - Real Madrid, informations sur la rencontre du 10 mai et tout ce que vous devez savoir

Peu de clubs génèrent autant d’engouement planétaire que le FC Barcelone et le Real Madrid. Il est généralement reconnu que le Clásico est le rendez-vous footballistique le plus médiatisé au monde.

Ce duo mythique de la Liga compte parmi les formations les plus titrées de l’histoire du football, et accumule depuis des décennies un palmarès impressionnant.

Tous les passionnés de football rêvent d’assister au Camp Nou pour voir Lamine Yamal réaliser un dribble époustouflant sur l’aile, ou Kylian Mbappé enflammer le Bernabéu. GOAL vous fournit toutes les informations utiles ci-dessous.

Quand aura lieu le prochain Clásico ?

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 10 mai 2026 FC Barcelone vs Real Madrid Camp Nou Réserver des billets

Comment acheter vos places pour El Clásico

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour le Clásico, des places simples aux formules hospitalité :

Les portails de billetterie officiels des deux clubs constituent la principale source de billets, qui risquent de disparaître rapidement.

Si la rencontre affiche complet, orientez-vous vers des plateformes de revente officielles comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute.

Les formules « Hospitality » proposent des loges de luxe, des salons premium et des sièges en zone club pour une expérience match haut de gamme. Les invités VIP disposent d’espaces privés avec vue panoramique, d’un service de restauration de qualité et d’un accueil personnalisé.

Les agences de voyage spécialisées comme SportsBreaks simplifient l’organisation en proposant des packages combinant billets officiels et nuits d’hôtel.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

En raison de l’immense popularité des matchs entre le FC Barcelone et le Real Madrid, il faut s’attendre à payer nettement plus cher pour un billet d’El Clásico que pour les autres rencontres de Liga.

Via les canaux officiels, les tarifs démarrent autour de 100 € pour les places en derrière les buts et grimpent jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour les formules hospitalité premium.

Chez les revendeurs secondaires comme StubHub, la tarification dynamique fait grimper les prix bien au-delà de la moyenne.

Où se déroule El Clásico ?

Santiago Bernabéu

Doté d’un toit rétractable et d’une capacité d’environ 80 000 spectateurs, ce stade madrilène est le deuxième plus grand de Espagne et sert de cadre aux matchs à domicile du Real Madrid depuis son inauguration en 1947.

Ce stade emblématique a accueilli quatre finales de la Coupe d’Europe ou Ligue des champions de l’UEFA (1957, 1969, 1980, 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, remportée par l’Italie face à l’Allemagne de l’Ouest sur le score de 3-1.

En dehors du football, ce stade a accueilli de nombreuses légendes musicales, locales ou internationales, telles que Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, ainsi que, plus récemment, Taylor Swift lors de son « Eras Tour » record.

Camp Nou

Construit en 1957 pour remplacer l’exiguë enceinte de Les Corts, il répondait à la croissance constante du soutien au FC Barcelone.

Avec ses 93 053 places, il est alors le plus grand stade d’Europe.

Outre deux finales de la Coupe d’Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de la Coupe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a vibré au rythme de concerts de U2, Bruce Springsteen et Beyoncé.

Après sa récente rénovation, le stade pourra accueillir 105 000 spectateurs, ce qui devrait à nouveau en faire le plus grand stade d’Europe et le troisième plus grand stade de football au monde en termes de capacité.