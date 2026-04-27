La saison de football nationale des Émirats arabes unis bat son plein alors que deux des clubs les plus titrés de la région, l'Al Ain FC et l'Al Wahda FC, s'apprêtent à s'affronter pour la suprématie lors de la finale de la Coupe ADIB.

Surnommée le « Classico des Émirats », cette affiche, qui se tiendra dans l’emblématique stade Mohamed bin Zayed, promet un spectacle à guichets fermés que les fans de toute la région MENA ne peuvent ignorer.

Pour ne rien manquer de cet événement majeur, GOAL vous propose un guide complet pour réserver votre place, des places les moins chères aux offres premium.

Quand se joue la finale de la Coupe ADIB entre Al Ain FC et Al Wahda FC ?

Date et horaire Programme Lieu Billets 1^(er) mai 2026, 20h45 (heure locale) Al Ain FC - Al Wahda FC Stade Mohamed bin Zayed, Abu Dhabi Billets

Où se procurer vos places pour la finale de la Coupe ADIB entre Al Ain FC et Al Wahda FC ?

La vente officielle des billets s’effectue généralement via le portail de billetterie de la Pro League des Émirats arabes unis et sur Platinumlist.

Toutefois, en raison de la très grande popularité locale d’Al Ain et d’Al Wahda, les places s’écoulent souvent en quelques minutes.

Si les canaux officiels sont épuisés, des plateformes secondaires réputées telles que Ticombo offrent une alternative essentielle pour vous permettre d’assister au match. Assurez-vous toujours d’acheter via un lien sécurisé pour éviter toute déception le jour du match.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe ADIB entre Al Ain FC et Al Wahda FC ?

Pour les petits budgets, les places les moins chères, en catégorie « General Admission 3 », se situent généralement derrière les buts.

Places non numérotées : comptez entre 150 et 250 SAR sur les plateformes de revente comme Ticombo, selon l’évolution de la demande.

comptez entre 150 et 250 SAR sur les plateformes de revente comme Ticombo, selon l’évolution de la demande. En places premium, prévoyez entre 400 et 600 SAR pour un siège en vue centrale dans les premières rangées.

prévoyez entre 400 et 600 SAR pour un siège en vue centrale dans les premières rangées. Hospitalité et VIP : une expérience plus luxueuse, avec restauration et accès au salon, dont les tarifs peuvent dépasser 1 000 SAR.

Les tarifs peuvent toutefois s’envoler à mesure que la date du match approche, d’où l’intérêt de réserver vos places le plus tôt possible pour garantir le meilleur prix.

Tout ce que vous devez savoir sur le stade Mohamed bin Zayed

Le stade Mohamed bin Zayed, à Abu Dhabi, figure parmi les infrastructures sportives les plus modernes et les plus impressionnantes du Moyen-Orient.

Surnommé le « stade de la fierté », il sert d’antre au club d’Al Jazira et accueille régulièrement des finales internationales et nationales grâce à ses infrastructures de pointe.

Avec une capacité d’environ 37 000 places, il offre une ambiance à la fois intime et électrique.