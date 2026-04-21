La Coupe du Roi d’Arabie saoudite, épreuve reine du football national, voit son édition 2026 entrer dans une phase cruciale alors qu’Al Hilal, géant de Riyad, se prépare à recevoir Al Kholood.

Le géant de Riyad vise ainsi à renforcer son héritage déjà solide de club le plus titré de l’histoire de la compétition.

Que vous soyez un membre inconditionnel de la Blue Wave ou un supporter neutre souhaitant découvrir le summum de la culture sportive au Moyen-Orient, il est essentiel de réserver votre place dès maintenant.

GOAL vous fournit les dernières mises à jour sur les disponibilités et un guide complet pour réserver dès maintenant vos places pour la Kingdom Arena.

Quand Al Hilal affronte-t-il Al Kholood ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Jeudi 23 avril 2026, 21h00 (AST) Al Hilal - Al Kholood Kingdom Arena, Riyad Billets

Où acheter vos places pour Al Hilal - Al Kholood ?

Les billets sont généralement mis en vente via l’application Blu Store (partenaire officiel d’Al Hilal) ou le portail de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, mais les places les plus prisées peuvent disparaître en quelques minutes dès l’ouverture de la vente au grand public.

Pour une expérience sereine, il est conseillé d’utiliser les plateformes mobiles officielles et les sites de revente de confiance qui garantissent l’accès au stade. Tous les billets pour les matchs de la Kingdom Arena sont dématérialisés.

Pour les fans à la recherche d’options de dernière minute afin d’assister à la finale de la Coupe du Roi, le recours à des plateformes de revente officielles telles que StubHub reste une solution fiable.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Al Kholood ?

Tribune debout (derrière les buts) : 65 – 150 SAR

65 – 150 SAR Catégorie 1 (tribunes latérales) : 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Places Premium (niveau intermédiaire) : 500 – 950 SAR

500 – 950 SAR Loges d’accueil et VIP : à partir de 1 800 SAR jusqu’à 5 000 SAR et plus

Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande à l’approche de la rencontre.

Tout ce que vous devez savoir sur la Kingdom Arena.

La Kingdom Arena est un chef-d’œuvre de l’architecture sportive moderne. Construite à l’origine sous le nom de Boulevard Hall et achevée en un temps record, elle est devenue le fief permanent d’Al Hilal.

D’une capacité d’environ 30 000 places, cette salle couverte compacte présente des tribunes abruptes qui plongent les spectateurs au plus près de la pelouse. L’acoustique ainsi amplifiée transforme les encouragements de 30 000 fans en un rugissement assourdissant digne de 100 000 voix. Vingt loges de luxe, installées sur le niveau intermédiaire, offrent par ailleurs une vue dégagée aux invités VIP.

Emplacement et logistique : située dans le quartier de Hittin à Riyad, l’arène fait partie du vaste complexe Boulevard City.

Arrivée : il est conseillé d’arriver avant 19 h 30 pour un coup d’envoi à 21 h 00, car la circulation à Riyad peut être dense aux abords de Boulevard City.

Pour vous y rendre, privilégiez les VTC (Careem ou Uber) ; les places de stationnement sont rares autour de l’arène.

Climatisation, Wi-Fi haut débit et espaces de restauration premium sont proposés dans tout le hall.

Pour vivre l’expérience la plus authentique de la King’s Cup, visez les tribunes nord ou sud, derrière les buts : c’est là que les Ultras d’Al Hilal mènent les chants et créent cette ambiance rythmée et pleine d’énergie qui a propulsé le football saoudien sur le devant de la scène mondiale.