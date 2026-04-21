La Coupe du Roi d’Arabie saoudite, épreuve reine du football national, voit son édition 2026 entrer dans une phase cruciale alors qu’Al Hilal, géant de Riyad, se prépare à recevoir Al Kholood.
Le géant de Riyad vise ainsi à renforcer son héritage déjà solide de club le plus titré de l’histoire de la compétition.
Que vous soyez un membre inconditionnel de la Blue Wave ou un supporter neutre souhaitant découvrir le summum de la culture sportive au Moyen-Orient, il est essentiel de réserver votre place dès maintenant.
GOAL vous fournit les dernières mises à jour sur les disponibilités et un guide complet pour réserver dès maintenant vos places pour la Kingdom Arena.
Quand Al Hilal affronte-t-il Al Kholood ?
|Date et horaire
|Calendrier
|Lieu
|Billets
|Jeudi 23 avril 2026, 21h00 (AST)
|Al Hilal - Al Kholood
|Kingdom Arena, Riyad
|Billets
Où acheter vos places pour Al Hilal - Al Kholood ?
Les billets sont généralement mis en vente via l’application Blu Store (partenaire officiel d’Al Hilal) ou le portail de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, mais les places les plus prisées peuvent disparaître en quelques minutes dès l’ouverture de la vente au grand public.
Pour une expérience sereine, il est conseillé d’utiliser les plateformes mobiles officielles et les sites de revente de confiance qui garantissent l’accès au stade. Tous les billets pour les matchs de la Kingdom Arena sont dématérialisés.
Pour les fans à la recherche d’options de dernière minute afin d’assister à la finale de la Coupe du Roi, le recours à des plateformes de revente officielles telles que StubHub reste une solution fiable.
Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Al Kholood ?
- Tribune debout (derrière les buts) : 65 – 150 SAR
- Catégorie 1 (tribunes latérales) : 200 SAR – 450 SAR
- Places Premium (niveau intermédiaire) : 500 – 950 SAR
- Loges d’accueil et VIP : à partir de 1 800 SAR jusqu’à 5 000 SAR et plus
Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande à l’approche de la rencontre.
Tout ce que vous devez savoir sur la Kingdom Arena.
La Kingdom Arena est un chef-d’œuvre de l’architecture sportive moderne. Construite à l’origine sous le nom de Boulevard Hall et achevée en un temps record, elle est devenue le fief permanent d’Al Hilal.
Pour vivre l’expérience la plus authentique de la King’s Cup, visez les tribunes nord ou sud, derrière les buts : c’est là que les Ultras d’Al Hilal mènent les chants et créent cette ambiance rythmée et pleine d’énergie qui a propulsé le football saoudien sur le devant de la scène mondiale.