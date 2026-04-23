Le sommet du football de clubs asiatique est atteint. La saison inaugurale de la nouvelle AFC Champions League Elite (ACLE) s’achève en apothéose à Djeddah, en Arabie saoudite, où le grand club local, l’Al-Ahli Saudi FC, s’apprête à accueillir la révélation du tournoi, le FC Machida Zelvia.

Pour les supporters souhaitant vivre cette soirée historique le 25 avril, la demande de billets a atteint des sommets. Le stade Shining Jewel, qui peut accueillir 60 000 spectateurs, devrait afficher complet ; il est donc essentiel de réserver votre place dès maintenant. GOAL a suivi toutes les mises à jour, de la vente officielle aux plateformes de revente, pour vous aider à ne pas manquer le moment où Al-Ahli soulevera le trophée ou où Machida Zelvia achèvera son parcours de rêve. Suivez notre guide complet pour obtenir dès maintenant vos places pour la finale de l’AFC Champions League Elite.

Quand aura lieu la finale de l’AFC Champions League Elite 2026 ?

La rencontre est programmée le samedi 25 avril 2026. Point d’orgue d’une phase finale centralisée en Arabie saoudite, elle marquera l’apogée du calendrier footballistique asiatique. Les supporters doivent s’attendre à un coup d’envoi en fin de soirée, en raison des conditions climatiques et des exigences de diffusion.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 25 avril 2026 – 21 h 00 (heure locale) Al-Ahli Saudi FC - FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Djeddah Billets

Où acheter vos places pour la finale de l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC ?

Les billets pour la finale Elite de la Ligue des champions de l’AFC sont disponibles via deux canaux officiels. Pour les supporters locaux et ceux qui disposent d’un moyen de paiement saoudien, la plateforme WeBook, partenaire officiel de billetterie des grands événements sportifs du Royaume, est le premier choix. Compte tenu de la popularité d’Al-Ahli, les places en prévente risquent d’être épuisées en quelques minutes.

Les supporters internationaux, les fans japonais ou ceux qui manqueraient la première phase de vente peuvent se tourner vers Ticombo. Cette plateforme sécurisée permet à des vendeurs vérifiés de proposer des billets, offrant ainsi une solution fiable aux retardataires. Contrairement aux revendeurs non vérifiés sur les réseaux sociaux, Ticombo garantit la protection de l’acheteur, un gage de sécurité pour ce rendez-vous majeur.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'AFC Champions League Elite ?

L’AFC et les organisateurs locaux ont souhaité rendre la finale accessible au plus grand nombre tout en offrant des prestations haut de gamme aux spectateurs en quête de confort. Les tarifs, susceptibles d’évoluer selon la demande, sont pour l’instant les suivants :

Catégorie 3 (derrière les buts) : à partir d’environ 195 SAR (52 $) . Ces billets, les plus abordables, conviennent parfaitement aux supporters les plus bruyants d’Al-Ahli.

à partir d’environ . Ces billets, les plus abordables, conviennent parfaitement aux supporters les plus bruyants d’Al-Ahli. Catégorie 2 (coins) : 350–500 SAR .

. Catégorie 1 (Ligne de touche / Tribunes principales) : de 600 à 900 SAR , pour une vue dégagée sur le jeu.

de , pour une vue dégagée sur le jeu. Enfin, les formules Hospitalité et loges VIP, incluant dîner gastronomique et sièges rembourrés, démarrent à 1 500 SAR (400 $) et peuvent atteindre 2 250 SAR (600 $) pour les espaces les plus exclusifs.

Les places les moins chères sont actuellement proposées autour de 52 $ sur les plateformes de revente, mais les tarifs devraient flamber à mesure que la date du match approche. Pour un rapport qualité-prix optimal, la réservation immédiate est vivement conseillée.

Comment se procurer des places pour l’AFC Champions League Elite ?

Pour être sûr d'obtenir une place à la King Abdullah Sports City, anticipez. Suivez ces étapes pour ne pas passer à côté :

Suivez les canaux officiels : surveillez les comptes sociaux officiels d’Al-Ahli Saudi FC et l’application WeBook, car les périodes de vente au grand public sont souvent annoncées à la dernière minute. Si la première vague de vente vous échappe, dirigez-vous immédiatement vers Ticombo, la plateforme officielle de revente vérifiée, afin d'éviter les arnaques. Agissez vite pour la catégorie 3 : les places les moins chères partent en premier. Si votre budget est limité, orientez-vous vers les tribunes supérieures, où les tarifs sont les plus bas. Explorez les offres hospitalité : quand les places standard sont épuisées, des packages VIP sont souvent encore disponibles ; plus onéreux, ils assurent un accès garanti et un confort supérieur.

Tout ce que vous devez savoir sur la King Abdullah Sports City.

Surnommé affectueusement « Al-Jawhara » (le joyau étincelant), le King Abdullah Sports City est l’un des stades les plus avancés sur le plan technologique au Moyen-Orient. Situé à environ 30 kilomètres au nord du centre de Djeddah, ce stade est le cœur d’un immense complexe sportif et peut accueillir plus de 60 000 spectateurs.

Son architecture s’inspire des motifs locaux de corail et de mashrabiya, lui conférant une esthétique unique qui scintille de mille feux la nuit. Pour la finale de l’ACLE 2026, l’ambiance s’annonce électrique : les supporters d’Al-Ahli, réputés pour leurs tifos spectaculaires et leurs chants assourdissants, devraient transformer l’enceinte en un véritable chaudron grâce à la couverture complète du toit.

Pour s’y rendre, il est conseillé d’utiliser des applications de covoiturage comme Uber ou Careem, le stationnement étant très limité les jours de match. Des fan zones sont aménagées à l’extérieur du stade ; elles ouvrent quatre heures avant le coup d’envoi et proposent restauration, produits dérivés et animations. Veillez à avoir votre billet numérique à portée de main sur votre téléphone, le stade utilisant des codes QR dynamiques pour l’accès, les billets papier pouvant être refusés.

Que vous soyez un fidèle d’Al-Ahli ou un simple amateur de grand football, la finale de l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC 2026 s’annonce comme un rendez-vous incontournable. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une soirée d’exception à Djeddah.