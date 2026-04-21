Comment acheter vos billets pour la finale de l’AFC Champions League Elite 2026 : programme des matchs à Djeddah, prochaines dates, tarifs et informations utiles

Le football de clubs asiatique a atteint son apogée. La finalede l’AFC Champions League Elite (ACLE) s’apprête à se dérouler dans la ville animée de Djeddah, en Arabie saoudite, où les derniers titans du continent s’affrontent pour la suprématie dans un tournoi à élimination directe centralisé aux enjeux considérables.

Après des affrontements régionaux intenses à l’Ouest et à l’Est, le parcours vers le sacre est désormais tracé. Les demi-finales sont en cours, et le club local Al-Ahli a déjà validé son billet pour la finale, ce qui électrise l’atmosphère de Djeddah. Que vous recherchiez des places de dernière minute pour les demi-finales ou que vous organisiez votre déplacement pour la finale, GOAL vous fournit les dernières informations sur le tableau, les modalités logistiques sur place et les meilleures plateformes pour réserver votre siège.

Calendrier et résultats de la finale de l’ACLE 2026

La phase finale centralisée à Djeddah atteint son paroxysme. Al-Ahli Saudi FC est devenu la première équipe à se qualifier pour la finale après une victoire palpitante le 20 avril. Il ne reste plus qu'une place à pourvoir lors de la deuxième demi-finale de ce soir.

Date et heure Calendrier Lieu / Statut Billets 21 avril 2026, 18h15 Demi-finale 2 : Machida Zelvia – Shabab Al Ahli Stade Prince Abdullah Al-Faisal Billets 25 avril 2026 (19h15) Grande finale : Al-Ahli – Vainqueur de la demi-finale 2 King Abdullah Sports City Billets

Où acheter vos places pour l’AFC Champions League Elite ?

Pour profiter d’une expérience optimale le jour du match, nous vous recommandons vivement d’utiliser des plateformes de vente officielles et vérifiées. La demande est sans précédent, Al-Ahli disputant la finale dans sa ville d’origine.

Vente officielle : la billetterie est principalement gérée via la plateforme WeBook , partenaire officiel des grands événements sportifs en Arabie saoudite.

la billetterie est principalement gérée via la plateforme , partenaire officiel des grands événements sportifs en Arabie saoudite. Marché secondaire : les fans internationaux ou ceux qui recherchent des places premium déjà épuisées sur les canaux principaux peuvent se tourner vers Ticombo, référence en matière de revente de billets vérifiés.

Conseil d’expert : évitez les comptes de réseaux sociaux non vérifiés ou les revendeurs de rue. Les billets de la finale de l’ACLE intègrent un code QR dynamique rattaché à un compte utilisateur précis ; seule une plateforme officielle vous assure l’accès au stade.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'ACLE ?

Bien que l’AFC cherche à rendre l’événement accessible, les tarifs ont augmenté pour la Grande Finale en raison du facteur « équipe à domicile » lié à la qualification d’Al-Ahli.

Catégorie 3 (entrée générale) : comptez entre 100 et 150 SAR pour la finale.

comptez entre pour la finale. Catégorie 2 (milieu de gamme) : Comptez entre 250 et 500 SAR pour des places avec vue centrale.

Comptez entre pour des places avec vue centrale. Catégorie 1 (Premium) : les places de choix en tribune basse peuvent dépasser 750 SAR.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les places pour la finale sont actuellement proposées à partir d’environ 240 $ (environ 900 SAR), un tarif qui reflète l’immense engouement suscité par cette rencontre historique.

Comment se procurer des places premium pour la finale de l’ACLE ?

Pour vivre l’événement dans le confort d’un « Shining Jewel » (King Abdullah Sports City), les formules hospitalité proposent une expérience premium :

Suites VIP : places assises rembourrées, accès privatif au salon et restauration haut de gamme. Ces billets se négocient actuellement entre 400 et 600 dollars pour la finale.

places assises rembourrées, accès privatif au salon et restauration haut de gamme. Ces billets se négocient actuellement entre pour la finale. Les loges privées, parfaites pour les entreprises ou les grandes familles, garantissent les vues les plus exclusives sur la pelouse.

Que réserver à Djeddah pour la grande finale ?

Berceau du football à Djeddah, la King Abdullah Sports City, avec ses 60 000 places, est conçue pour capturer chaque bruit et créer une ambiance assourdissante qui culminera lors de la finale d’Al-Ahli.

Enfin, les fans pourront accéder dès quatre heures avant le coup d’envoi à des espaces supporters améliorés proposant spécialités culinaires locales, défis footballistiques interactifs et animations en direct. Tenue décente exigée ; le site est strictement non-fumeur et sans alcool.