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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Comment acheter vos billets pour la Coupe du monde 2026 : quart de finale France-Maroc, phase à élimination directe, course au Soulier d’or et autres affiches clés

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Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé

Ne manquez pas l’occasion d’admirer les Français, toujours aussi flamboyants, lors de la Coupe du monde.

Avant les huitièmes de finale, la France avait affiché son meilleur football, marquant au moins trois buts lors de chacun de ses quatre premiers matchs. Cependant, les Bleus ont dû puiser dans leurs réserves face au Paraguay et à ses tactiques sournoises lors de ce deuxième match à élimination directe. Heureusement pour les Français, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré à la hauteur en inscrivant le but décisif sur penalty.

Double championne du monde, la France fait partie des six sélections ayant conquis plusieurs fois le titre suprême, et ses performances impressionnantes lors de cette Coupe du monde 2026 confortent son statut de prétendant sérieux au sacre nord-américain.

Prochaine étape pour les Bleus : les quarts de finale face au Maroc, ce jeudi 9 juillet à Boston.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs à élimination directe des Bleus et à quel prix.

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Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d’envoi) StadeRésultat final / Billets
Mardi 16 juinFrance - Sénégal (15 h, heure de l’Est) Stade MetLife (East Rutherford) La France s'est imposée 3-1
Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-1
Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) La France s'est imposée 4-1
Mardi 30 juinFrance - Suède (17 h, heure de l’Est)Stade MetLife, East RutherfordLa France s'est imposée 3-0
Samedi 4 juilletFrance - Paraguay (17 h, heure de l'Est)Lincoln Financial Field, PhiladelphieLa France s'est imposée 1-0
Jeudi 9 juilletFrance - Maroc (16 h, heure de l'Est)Gillette Stadium, FoxboroughBillets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en France

Voici l’essentiel à savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
9–11 juilletQuarts de finale450 $ – 1 775 $850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les Bleus, qui ont terminé en tête du groupe I, connaissent déjà leurs dates, horaires et lieux de matchs potentiels jusqu’à l’éventuelle finale du 19 juillet.

Après sa victoire contre le Paraguay en huitièmes de finale, la France affrontera le Maroc en quarts, une revanche de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, remportée 2-0 par les Bleus. En cas de succès, les champions en titre défieront l’Espagne ou la Belgique en demi-finale, puis l’Argentine, l’Angleterre, la Norvège ou la Suisse en finale.

Date (coup d’envoi heure locale)TourLieuPossibleBillets
9 juillet (16 h, heure de l’Est)Quarts de finaleGillette Stadium (Foxborough)France - MarocBillets
14 juillet (14 h CDT)Demi-finalesStade AT&T (Arlington)Match 101 : contre l’Espagne ou la BelgiqueBillets
19 juillet (15 h HE)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Match 104 : contre la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine ou la Suisse

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale.

Les stars françaises restent toutefois en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord, notamment Kylian Mbappé, qui n’est qu’à une réalisation de Messi. Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé mémorable en première période contre la Norvège lors de la phase de groupes, totalise actuellement quatre buts dans le tournoi.

Joueur (Équipe)Nombre de butsProchain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)8contre la Suisse – Billets
Kylian Mbappé (France)7contre le Maroc – Billets
Erling Haaland (Norvège)7contre l'Angleterre – Billets
Harry Kane (Angleterre)6contre la Norvège – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)4Éliminé
Jude Bellingham (Angleterre)4Billets
Ousmane Dembélé (France)4contre le Maroc – Billets
Julián Quiñones (Mexique)4Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)4Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)4contre la Belgique – Billets

À quoi s'attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le noyau dur du PSG – un trio offensif redoutable formé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué – fait déjà des étincelles à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ils sont épaulés par une pléiade de stars qui dominent les meilleurs championnats européens : le capitaine emblématique Kylian Mbappé (Real Madrid), qui a récemment dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du pays avec 63 réalisations, ainsi que Michael Olise (Bayern Munich), qui tire les ficelles du jeu.

Après avoir frôlé la gloire mondiale à deux reprises, en échouant en finale en 2006 et en 2022, l’enjeu est plus grand que jamais. Deschamps a confirmé que ce tournoi serait son dernier à la tête des Bleus, et cette génération dorée semble prête à offrir un nouveau titre à un sélectionneur au caractère imprévisible avant son départ.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Stade BBVA (Monterrey)50 113
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Gillette Stadium (Foxborough)63 815
 Stade AT&T (Dallas)70 122
 NRG Stadium (Houston)68 311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67 513
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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