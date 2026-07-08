Avant les huitièmes de finale, la France avait affiché son meilleur football, marquant au moins trois buts lors de chacun de ses quatre premiers matchs. Cependant, les Bleus ont dû puiser dans leurs réserves face au Paraguay et à ses tactiques sournoises lors de ce deuxième match à élimination directe. Heureusement pour les Français, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré à la hauteur en inscrivant le but décisif sur penalty.

Double championne du monde, la France fait partie des six sélections ayant conquis plusieurs fois le titre suprême, et ses performances impressionnantes lors de cette Coupe du monde 2026 confortent son statut de prétendant sérieux au sacre nord-américain.

Prochaine étape pour les Bleus : les quarts de finale face au Maroc, ce jeudi 9 juillet à Boston.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs à élimination directe des Bleus et à quel prix.

Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) Stade MetLife (East Rutherford) La France s'est imposée 3-1 Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-1 Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) La France s'est imposée 4-1 Mardi 30 juin France - Suède (17 h, heure de l’Est) Stade MetLife, East Rutherford La France s'est imposée 3-0 Samedi 4 juillet France - Paraguay (17 h, heure de l'Est) Lincoln Financial Field, Philadelphie La France s'est imposée 1-0 Jeudi 9 juillet France - Maroc (16 h, heure de l'Est) Gillette Stadium, Foxborough Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en France

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les Bleus, qui ont terminé en tête du groupe I, connaissent déjà leurs dates, horaires et lieux de matchs potentiels jusqu’à l’éventuelle finale du 19 juillet.

Après sa victoire contre le Paraguay en huitièmes de finale, la France affrontera le Maroc en quarts, une revanche de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, remportée 2-0 par les Bleus. En cas de succès, les champions en titre défieront l’Espagne ou la Belgique en demi-finale, puis l’Argentine, l’Angleterre, la Norvège ou la Suisse en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Lieu Possible Billets 9 juillet (16 h, heure de l’Est) Quarts de finale Gillette Stadium (Foxborough) France - Maroc Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales Stade AT&T (Arlington) Match 101 : contre l’Espagne ou la Belgique Billets 19 juillet (15 h HE) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : contre la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine ou la Suisse Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale.

Les stars françaises restent toutefois en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord, notamment Kylian Mbappé, qui n’est qu’à une réalisation de Messi. Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé mémorable en première période contre la Norvège lors de la phase de groupes, totalise actuellement quatre buts dans le tournoi.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 7 contre le Maroc – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l'Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 – Billets Ousmane Dembélé (France) 4 contre le Maroc – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets

À quoi s'attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le noyau dur du PSG – un trio offensif redoutable formé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué – fait déjà des étincelles à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ils sont épaulés par une pléiade de stars qui dominent les meilleurs championnats européens : le capitaine emblématique Kylian Mbappé (Real Madrid), qui a récemment dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du pays avec 63 réalisations, ainsi que Michael Olise (Bayern Munich), qui tire les ficelles du jeu.

Après avoir frôlé la gloire mondiale à deux reprises, en échouant en finale en 2006 et en 2022, l’enjeu est plus grand que jamais. Deschamps a confirmé que ce tournoi serait son dernier à la tête des Bleus, et cette génération dorée semble prête à offrir un nouveau titre à un sélectionneur au caractère imprévisible avant son départ.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :