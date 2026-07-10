Pour la deuxième Coupe du monde consécutive, la France a affronté le Maroc en phase à élimination directe, et pour la deuxième Coupe du monde consécutive, les Bleus ont dompté les Lions de l'Atlas. Le score était une nouvelle fois de 2-0, mais cette fois-ci, ce sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont brisé les cœurs des Marocains lors de ce quart de finale disputé à Boston.

Double championne du monde, la France figure parmi les six sélections ayant conquis plusieurs fois le titre suprême, et ses prestations impressionnantes dans cette Coupe du monde 2026 confortent son statut de favorite sur le sol nord-américain.

Prochaine étape pour les Bleus : une demi-finale face à l’Espagne, mardi 14 juillet à Dallas.

Laissez GOAL vous fournir toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs à élimination directe de la France et combien elles coûteront.

Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l'Est) Stade MetLife (East Rutherford) Victoire de la France 3-1 Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-1 Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) La France s'est imposée 4-1 Mardi 30 juin France - Suède (17 h, heure de l’Est) Stade MetLife, East Rutherford La France s'est imposée 3-0 Samedi 4 juillet France - Paraguay (17 h, heure de l'Est) Lincoln Financial Field, Philadelphie La France s'est imposée 1-0 Jeudi 9 juillet France - Maroc (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough La France s'est imposée 2-0 Mardi 14 juillet France - Espagne (14 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en France

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires où les prix montent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde 2026

Premiers du groupe I, les Bleus connaissent déjà leur calendrier théorique jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet au MetLife Stadium.

Après sa victoire contre le Maroc en quarts de finale, la France affrontera l’Espagne en demi-finale, puis l’Argentine, l’Angleterre, la Norvège ou la Suisse en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium (Arlington) France - Espagne Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : À confirmer vs Norvège/Angleterre/Argentine/Suisse Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé mémorable en première période contre la Norvège lors de la phase de groupes, a également grimpé au classement après avoir signé son cinquième but face aux Lions de l’Atlas.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Kylian Mbappé (France) 8 prochain match : Espagne – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 Norvège – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la France – Billets

À quoi s'attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le noyau dur du PSG – un trio offensif redoutable formé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué – fait déjà des étincelles à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ils sont épaulés par une pléiade de stars qui dominent les meilleurs championnats européens : le capitaine emblématique Kylian Mbappé (Real Madrid), qui a récemment dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du pays avec 63 réalisations, ainsi que Michael Olise (Bayern Munich), qui tire les ficelles du jeu.

Après avoir frôlé la gloire mondiale à deux reprises, en échouant en finale en 2006 et 2022, les enjeux sont plus importants que jamais. Deschamps a confirmé que ce tournoi serait son dernier à la tête de l’équipe de France, et cette génération dorée semble en passe d’offrir de nouveaux honneurs à ce sélectionneur au caractère imprévisible avant qu’il ne fasse ses adieux.