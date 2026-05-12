Comment acheter vos billets pour la Coppa Italia 2026 : dernières places pour la finale, tarifs au Stadio Olimpico et tout ce qu’il faut savoir

La Coupe d’Italie 2025/26 entre dans sa phase finale.

Après les demi-finales disputées en deux manches fin avril, le tableau est désormais complet pour la grande finale qui se déroulera au Stadio Olimpico.

GOAL vous explique comment obtenir vos places pour cette affiche.

Quand se tiendra la finale de la Coppa Italia entre l'Inter Milan et la Lazio ?

Date Heure (CET) Lieu Billets Mercredi 13 mai Inter Milan - Lazio (21 h) Stadio Olimpico (Rome) Billets

Comment obtenir vos places pour cette affiche de la Coupe d’Italie ?

En phase finale, le processus d’achat diffère des tours précédents :

Portails officiels : la majeure partie des places est commercialisée via les sites internet des deux finalistes (Inter et Lazio) ainsi que celui de la Lega Serie A.

la majeure partie des places est commercialisée via les sites internet des deux finalistes (Inter et Lazio) ainsi que celui de la Lega Serie A. Une zone neutre au Stadio Olimpico est généralement ouverte aux supporters non encartés, mais ces places s’écoulent presque aussitôt mises en vente.

au Stadio Olimpico est généralement ouverte aux supporters non encartés, mais ces places s’écoulent presque aussitôt mises en vente. Marché secondaire : la rencontre affichant complet, de nombreux supporters se tournent vers des plateformes comme StubHub. Toutefois, étant donné l’enjeu élevé de ce véritable derby disputé par la Lazio sur sa pelouse, les tarifs y sont bien supérieurs au prix facial.

Combien coûtent les billets pour la rencontre de la Coppa Italia entre l'Inter Milan et la Lazio ?

Au Stadio Olimpico, les tarifs officiels débutent à 60 € pour les virages (derrière les buts) et peuvent dépasser 250 € pour les places premium en tribune.

Sur les plateformes de revente, les tarifs sont encore plus élevés en raison de l’enjeu de la rencontre.

Quel est le calendrier restant de la Coppa Italia 2025/26 ?

Le tour préliminaire de la Coppa Italia 2025/26 a débuté en août avec la participation de huit équipes de Serie B et de Serie C. Les quatre vainqueurs se sont qualifiés pour le premier tour, où les équipes restantes de Serie B ont entamé leur parcours en Coupe, aux côtés des formations de Serie A classées de la 9e à la 20e place. Les huit meilleures équipes de Serie A entreront en lice à partir des huitièmes de finale. Voici les dates des prochains tours :

4-11 février : quarts de finale

3-5 mars : demi-finales (aller)

21-23 avril : demi-finales (match retour)

13 mai : finale

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coppa Italia ?

Voici les dix derniers lauréats de la compétition. Toutes les finales ont eu lieu au Stadio Olimpico de Rome, sauf celle de 2021, disputée au Mapei Stadium – Città del Tricolore de Reggio Emilia en raison des restrictions liées à la COVID.