Comment acheter des billets pour Zara Larsson et Lewis Capaldi : dates à Abou Dhabi, prix et informations

Les très attendus concerts Yasalam After Race Concerts sont de retour pour le week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi 2026. Les fans se préparent à voir les stars internationales de la pop Zara Larsson et Lewis Capaldi monter sur la scène d’Etihad Park. Cette soirée d’ouverture promet un mélange spectaculaire de tubes dance-pop et de ballades aux paroles poignantes.

Organisé sur l’île de Yas, cet événement est l’un des grands rendez-vous du calendrier des divertissements de la Formule 1. Alors que des milliers de spectateurs sont attendus, il est essentiel de trouver les billets les moins chers et les meilleures options d’accès.

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Quand Zara Larsson et Lewis Capaldi se produiront-ils ?

Date et heure Événement Lieu Billets 3 décembre 2026 à 18 h 00 Zara Larsson et Lewis Capaldi Etihad Park, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour Zara Larsson et Lewis Capaldi ?

Les billets pour le concert sont officiellement disponibles sur Ticketmaster et sur le site du circuit de Yas Marina, dans le cadre des forfaits du Grand Prix d’Abou Dhabi. Vous pouvez consulter ces plateformes officielles pour trouver des billets à tarif préférentiel de prévente et des billets d’admission générale.

GrintaHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme de revente permet aux fans de trouver des places pour ce concert très demandé.

Combien coûtent les billets pour Zara Larsson et Lewis Capaldi ?

Les prix officiels des billets pour le week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi commencent aux alentours de 695 AED pour un accès Golden Circle. Les billets d’admission générale constituent les options les moins chères pour accéder aux concerts. Il est vivement conseillé de réserver tôt pour bénéficier des prix les plus bas sur les plateformes de billetterie officielles.

Si les billets d’admission générale proposés officiellement sont épuisés, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Sur le marché secondaire, les prix de départ varient selon la demande, mais des tarifs compétitifs sont souvent proposés pour les places en admission générale et en Grand Circle.

Tout savoir sur Zara Larsson et Lewis Capaldi

Lewis Capaldi et Zara Larsson partageront l’affiche de la soirée d’ouverture du week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi. Capaldi est reconnu dans le monde entier pour la puissance de ses performances vocales et ses hymnes au chagrin d’amour qui ont dominé les classements. Larsson apporte une pop débordante d’énergie et des titres dance entraînants qui ont dominé les classements à travers le monde.

Le concert aura lieu à Etihad Park, le principal site de spectacles en plein air de l’île de Yas. Dans le cadre de la série de concerts Yasalam After Race Concert, l’accès est généralement ouvert aux détenteurs de billets éligibles pour le Grand Prix d’Abou Dhabi. Les fans peuvent s’attendre à une soirée de musique live inoubliable qui donnera le ton à l’ensemble du week-end de course.