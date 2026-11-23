Les amateurs de boxe britanniques vont enfin assister au choc des poids lourds qu’ils attendent depuis plus de dix ans. Tyson Fury et Anthony Joshua, tous deux doubles champions du monde, s’affronteront à Cardiff.

Après des années de négociations infructueuses et de défis répétés, les deux boxeurs ont signé pour un combat qui s’annonce explosif au pays de Galles.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour obtenir une place pour cette soirée historique, notamment les modalités de la vente officielle et les options fiables sur le marché de la revente.

Quand aura lieu le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua ?

Date et heure Combat Lieu Billets Vendredi 11 décembre 2026, 17 h Tyson Fury contre Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, pays de Galles Billets

Où acheter des billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Les billets officiels d’entrée générale seront vendus par les distributeurs agréés, notamment Ticketmaster UK et la billetterie du Principality Stadium. Compte tenu de la forte demande, les places mises en vente officiellement devraient s’écouler rapidement.

Si tous les billets d’entrée générale vendus officiellement trouvent preneur, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Des accès supplémentaires et des formules premium sont également proposés sur Seat Unique.

Combien coûtent les billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Les billets officiels mis en vente par la billetterie du Principality Stadium et Ticketmaster UK coûtaient entre 95 £ pour une place dans les gradins supérieurs et 1 500 £ pour un accès au parterre. Les places standard se sont vendues en moins d’une heure, entraînant une forte demande sur le marché secondaire et auprès des vendeurs de formules VIP.

Voici le détail des prix selon les différentes possibilités d’achat :

Vente officielle : Les billets standard au prix initial commençaient à 95 £ dans les gradins supérieurs et atteignaient environ 1 500 £ pour une place au parterre, près du ring.

Les billets standard au prix initial commençaient à dans les gradins supérieurs et atteignaient environ pour une place au parterre, près du ring. Marché secondaire : Les places d’entrée générale de dernière minute commencent autour de 180 £ sur des plateformes de revente comme StubHub .

Les places d’entrée générale de dernière minute commencent autour de sur des plateformes de revente comme . VIP et prestations d’accueil : Les formules premium proposées sur Seat Unique commencent à 495 £ et comprennent une place sur un siège rembourré du stade, l’accès à un salon exclusif, de la nourriture et des boissons offertes, ainsi qu’une entrée prioritaire.

Comparatif : Tyson Fury et Anthony Joshua

Statistique Tyson Fury Anthony Joshua Surnom Gypsy King AJ Taille 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Allonge 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Garde Orthodoxe / change de garde Orthodoxe Bilan professionnel 36-2-1 (25 victoires par KO) 30-4 (27 victoires par KO) Pourcentage de victoires par KO 64,1 % 79,4 % Titres mondiaux Deux fois champion du monde des poids lourds (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) Deux fois champion du monde unifié des poids lourds (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tout savoir sur Tyson Fury contre Anthony Joshua

Le combat tant attendu entre Tyson Fury, double champion du monde des poids lourds, et Anthony Joshua, ancien champion unifié, doit enfin avoir lieu le vendredi 11 décembre 2026 au Principality Stadium de Cardiff.

Préparé depuis dix ans, cet événement majeur est copromu par The Ring de Turki Alalshikh et Dana White, directeur général de l’UFC. Il sera diffusé en direct dans le monde entier sur Netflix auprès de millions de spectateurs. Plus de 80 000 personnes rempliront cette enceinte emblématique dotée d’un toit rétractable, tandis que plus d’un demi-million de fans ont afflué dans les files d’attente en ligne lors de la mise en vente des billets.

Selon les projections, l’événement devrait battre tous les records de recettes de billetterie de la boxe britannique, avec un total estimé à 26 millions £ (34 millions $). Les billets vendus officiellement se sont écoulés en moins d’une heure.