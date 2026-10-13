Les amateurs de boxe britanniques vont enfin assister au combat de poids lourds qu’ils attendent depuis plus de dix ans. Tyson Fury et Anthony Joshua, tous deux doubles champions du monde, s’affronteront à Cardiff.

Après des années de négociations infructueuses et de défis lancés à répétition, les deux boxeurs ont signé pour un combat explosif au pays de Galles.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir une place pour cette soirée historique, notamment les modalités de la vente officielle et les possibilités de revente fiables.

Quand aura lieu le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua ?

Date et heure Combat Lieu Billets Vendredi 11 décembre 2026, 17 h 00 Tyson Fury contre Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, pays de Galles Billets

Où acheter des billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Les billets officiels d’entrée générale seront vendus par des distributeurs principaux désignés, comme Ticketmaster UK et la billetterie du Principality Stadium. La forte demande signifie que les contingents officiels se vendront rapidement dès leur mise en vente.

Si les contingents officiels d’entrée générale sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Des accès supplémentaires et des formules haut de gamme sont également proposés sur Seat Unique.

Combien coûtent les billets pour Tyson Fury contre Anthony Joshua ?

Les billets officiels mis en vente par la billetterie du Principality Stadium et Ticketmaster UK coûtaient de 95 £ pour les places en tribune supérieure à 1 500 £ pour l’accès aux places au sol. Les contingents standard se sont vendus en moins d’une heure, entraînant une forte demande sur les plateformes de revente et auprès des vendeurs de formules VIP.

Voici les tarifs des billets selon les différentes possibilités d’achat :

Vente officielle : Les billets standard au prix initial commençaient à 95 £ pour les tribunes supérieures et atteignaient environ 1 500 £ pour les places au sol au bord du ring.

Marché secondaire : Les places d’entrée générale disponibles à la dernière minute commencent à environ 180 £ sur des plateformes de revente comme StubHub .

VIP et prestations d’accueil : Les formules haut de gamme proposées sur Seat Unique commencent à 495 £ et comprennent un siège rembourré dans le stade, l’accès à un salon exclusif, de la nourriture et des boissons offertes, ainsi qu’une entrée prioritaire.

Comparatif : Tyson Fury et Anthony Joshua

Statistique Tyson Fury Anthony Joshua Surnom The Gypsy King AJ Taille 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Allonge 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Garde Garde classique / changement de garde Garde classique Bilan professionnel 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Pourcentage de victoires par KO 64,1 % 79,4 % Règnes de champion du monde 2 fois champion du monde des poids lourds (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 fois champion du monde unifié des poids lourds (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tout savoir sur le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua

Le combat tant attendu entre Tyson Fury, double champion du monde des poids lourds, et Anthony Joshua, ancien champion unifié, doit enfin avoir lieu le vendredi 11 décembre 2026 au Principality Stadium de Cardiff.

Attendu depuis dix ans, cet événement majeur est coorganisé par The Ring de Turki Alalshikh et Dana White, PDG de l’UFC, et sera diffusé en direct dans le monde entier sur Netflix auprès de millions de personnes. Plus de 80 000 spectateurs rempliront ce stade emblématique doté d’un toit rétractable, tandis que plus d’un demi-million de fans ont afflué dans les files d’attente en ligne lors de la mise en vente des billets.

Avec des recettes totales de billetterie estimées à 26 millions de livres (34 millions de dollars), l’événement devrait battre tous les records de billetterie de la boxe britannique. Les contingents de la vente officielle se sont écoulés en moins d’une heure.