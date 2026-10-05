Comment acheter des billets pour Philadelphia 76ers - New York Knicks : dates NBA, prix des billets et plus encore

Les Philadelphia 76ers se rendent à Manhattan pour affronter les New York Knicks au Madison Square Garden dans un choc très intense de la division Atlantique. Philadelphie se présente avec un effectif explosif emmené par des stars de tout premier plan, tandis que New York aligne un groupe accrocheur et infatigable, déterminé à défendre son parquet.

Les affrontements entre ces deux rivaux de la division Atlantique ont un poids immense et donnent lieu à un jeu très physique. La demande pour voir cette rivalité en direct dans la salle la plus célèbre du monde est exceptionnellement forte dès le début de la saison régulière.

GOAL fournit tous les détails essentiels pour réserver vos places dès aujourd'hui. Retrouvez ci-dessous les dates clés du match, les informations sur le lieu, les principales informations de billetterie et les options de revente.

Quand a lieu 76ers vs Knicks ?

Date et heure Match Lieu Billets 20 octobre 2026 à 19 h 00 EST Philadelphia 76ers à New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Billets

Où acheter des billets pour 76ers vs Knicks ?

Les billets officiels à l'unité pour les matches à domicile au Madison Square Garden sont distribués directement via la plateforme de billetterie principale sur le site officiel des New York Knicks, par l'intermédiaire de Ticketmaster.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre option pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour 76ers vs Knicks ?

Les billets officiels à l'unité vendus directement par la billetterie officielle de l'équipe commencent généralement autour de 100 $ à 150 $ pour les places en hauteur, selon la disponibilité et la catégorie de siège.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre option pour obtenir des places de dernière minute. Sur les marchés secondaires, les billets d'entrée de gamme commencent à partir de 120 $ à 130 $ pour des places en hauteur.

Tout ce qu'il faut savoir sur 76ers vs Knicks

Assister à un match de basket au Madison Square Garden implique de garder à l'esprit les principales règles de la salle afin de garantir une expérience fluide le jour du match :