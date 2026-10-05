Les Philadelphia 76ers se rendent à Manhattan pour affronter les New York Knicks au Madison Square Garden dans un choc à haute intensité de la division Atlantic. Philadelphie s’appuie sur un effectif explosif porté par des stars de tout premier plan, tandis que New York aligne une formation accrocheuse et infatigable, déterminée à défendre son parquet.

Les confrontations entre ces deux rivaux de la division Atlantic ont un poids immense et donnent lieu à un jeu très physique. La demande pour assister en direct à cette rivalité dans la salle la plus célèbre du monde est exceptionnellement élevée dès le début de la saison régulière.

GOAL vous fournit tous les détails essentiels pour réserver vos places dès aujourd’hui. Découvrez ci-dessous les dates clés de la rencontre, les informations sur le lieu, les principales coordonnées de la billetterie et les options de revente.

Quand a lieu 76ers vs Knicks ?

Date et heure Rencontre Lieu Billets 20 octobre 2026 à 19 h 00 EST Philadelphia 76ers à New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Billets

Où acheter des billets pour 76ers vs Knicks ?

Les billets officiels à l’unité pour les matches à domicile au Madison Square Garden sont distribués directement via la plateforme de billetterie principale sur le site officiel des New York Knicks, par l’intermédiaire de Ticketmaster.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour 76ers vs Knicks ?

Les billets officiels à l’unité vendus directement par la billetterie officielle de l’équipe commencent généralement autour de 100 $ à 150 $ pour les places en niveau supérieur, selon les disponibilités et la catégorie de siège.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute. Sur les marchés secondaires, les billets d’entrée de gamme commencent à partir de 120 $ à 130 $ pour des places en niveau supérieur.

Tout ce qu’il faut savoir sur 76ers vs Knicks

Assister à un match de basket au Madison Square Garden implique de garder à l’esprit les principales règles de la salle afin de garantir une expérience fluide le jour du match :