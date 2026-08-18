Palmeiras est peut-être le club le plus titré du football brésilien, avec 12 titres de champion à son palmarès, mais après être passé à côté du sacre lors des deux campagnes précédentes, l’Alviverde est désespéré à l’idée de remettre la main sur ce trophée tant convoité. Pourquoi ne pas voir s’il peut conclure l’affaire cette saison en réservant vos billets dès aujourd’hui ?

Après avoir terminé deuxième derrière Botafogo en 2024 (à 6 pts) puis deuxième derrière Flamengo en 2025 (à 3 pts), l’équipe de São Paulo aura à cœur de maintenir son élan cette saison et de franchir la ligne. Palmeiras a peut-être signé des succès mémorables en Serie A contre ses rivaux pour le titre Flamengo, Athletico Paranaense et Fluminense cette année, mais le club sait qu’il ne peut pas se permettre de lever le pied.

S’il n’y a pas eu de principal joueur de championnat réellement au-dessus du lot devant le but cette saison pour Palmeiras, l’ancien de Manchester United et Fulham Andreas Pereira continue de jouer un rôle clé dans le domaine des passes décisives. Le club espère aussi que ses stars étrangères, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio et Jhon Arias, continueront de briller.

La scène du football brésilien sera bouillante dans les prochains mois et vous pourriez assister à l’action en direct en réservant votre place. GOAL vous donne toutes les informations sur les billets de Palmeiras, leur prix, comment les obtenir et bien plus encore.

Prochains matches de Palmeiras

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 23 août (16 h) Serie A : Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Billets mer. 26 août (21 h 30) Copa do Brasil Q/F match aller : Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Billets dim. 30 août (19 h 30) Serie A : Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Billets mer. 2 sept. (21 h 30) Copa do Brasil Q/F match retour : Santos vs Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Billets dim. 6 sept. (18 h 30) Serie A : Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Billets dim. 13 sept. (15 h) Serie A : Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Billets dim. 20 sept. (15 h) Serie A : Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Billets mer. 7 oct. (15 h) Serie A : Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Billets

Comment acheter des billets pour Palmeiras

Les billets officiels pour les matches de Palmeiras ne peuvent être achetés en ligne que via le site de billetterie dédié du club, Ingressos Palmeiras. Les billets sont généralement mis en vente environ 5 à 7 jours avant chaque match, selon des fenêtres de priorité structurées.

Palmeiras utilise un système échelonné par « vagues » pour tous les matches à domicile disputés au Nubank Parque de São Paulo :

Jours 1 à 3 (priorité aux membres du club) : les premiers jours de vente sont exclusivement réservés aux membres du fan club Avanti (Sócio Torcedor).

À partir du jour 4 (vente grand public) : s’il reste des billets après les fenêtres réservées aux membres, la vente au grand public ouvre en ligne.

Jour de match : dans les rares cas où les rencontres ne se jouent pas à guichets fermés, les guichets physiques d’Allianz Parque peuvent vendre les places restantes, mais il est fortement recommandé d’acheter en ligne à l’avance, en particulier pour les affiches de prestige comme le derby Paulista contre Corinthians.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Palmeiras sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Palmeiras ?

Les billets officiels au tarif facial pour les matches standard de Palmeiras à domicile au Nubank Parque se situent généralement entre 100 R$ et 260 R$ (18-48 $ US) pour les rencontres standard, mais ces prix montent à 180 R$ - 500 R$+ (33-90 $ US+) pour les grands derbies et les rencontres à élimination directe, comme en Copa Libertadores.

Le prix des billets et leur disponibilité dépendent directement des catégories du stade et des catégories officielles d’adhésion du club.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Nubank Parque

Le Nubank Parque (anciennement Allianz Parque) est un stade polyvalent de classe mondiale situé à São Paulo, au Brésil, sur le site historique du Parque Antarctica. Inauguré en 2014, il est le domicile de Palmeiras, pensionnaire de Campeonato Brasileiro Série A, et accueille également des rencontres internationales. L’enceinte peut contenir 43 713 spectateurs pour les matches de football et jusqu’à 55 000 pour les grands concerts internationaux.

En dehors du football, le Nubank Parque a été classé parmi les 20 meilleurs stades du monde pour la musique live et le divertissement par le Stadium Stars Report d’IQ Magazine, et il constitue une étape majeure des tournées en Amérique latine.

En 2026, le stade a mis fin à son accord sur les droits de naming avec Allianz et a noué un nouveau partenariat avec l’entreprise brésilienne de technologie financière Nubank. Pour déterminer le nouveau nom du site, un sondage en ligne a été lancé auprès des supporters de Palmeiras. Les options proposées étaient Nubank Arena, Parque Nubank et Nubank Parque, cette dernière ayant reçu le plus de votes.

Liste des records et statistiques de Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) est l’un des clubs les plus titrés de l’histoire du football brésilien et sud-américain.

Palmarès et principaux trophées

Campeonato Brasileiro Série A : 12 titres (record national absolu) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil : 4 titres (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores : 3 titres (1999, 2020, 2021)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Plus grand nombre de buts : Heitor (327), César Maluco (182)

Les premiers champions du monde

Palmeiras a remporté la Copa Rio 1951 en battant la Juventus. Ce tournoi historique à huit équipes est largement reconnu comme le tout premier championnat international de clubs.



