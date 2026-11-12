L’Ultimate Fighting Championship revient à Las Vegas le 12 décembre 2026 pour un événement majeur. L’UFC 335 investit la T-Mobile Arena avec un programme riche en combats, réunissant certaines des plus grandes stars des arts martiaux mixtes.

Dans le combat principal très attendu, Charles Oliveira défendra son titre BMF face à Diego Lopes. Le deuxième combat à l’affiche opposera les poids lourds Alex Pereira et Sergei Pavlovich, avec la promesse d’une soirée inoubliable pour les fans.

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Quand aura lieu l’UFC 335 ?

Date et heure Combat Lieu Billets Samedi 12 décembre 2026 Oliveira contre Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour l’UFC 335 ?

Le mieux est de chercher des billets directement auprès de la billetterie officielle de la salle et des partenaires de billetterie principaux de l’UFC, comme AXS. Les billets sont généralement mis en vente par étapes. La prévente est habituellement réservée aux membres de l’UFC Fight Club et aux abonnés à la newsletter, qui peuvent ainsi réserver leurs places en premier. Une fois cette première période terminée, la vente générale s’ouvre au public.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, vous pouvez vous tourner vers StubHub. Le marché de la revente permet de trouver des places encore disponibles pour ce grand événement en paiement à la séance, même lorsque les canaux de vente principaux n’en proposent plus.

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Combien coûtent les billets pour l’UFC 335 ?

Le prix des billets pour ce programme exceptionnel varie selon l’emplacement choisi dans la T-Mobile Arena de Las Vegas. Auprès du fournisseur officiel, les tarifs commencent généralement autour de 250 $ pour les places situées dans les tribunes supérieures, les plus abordables pour voir les combats en direct.

Si les billets proposés lors de la vente générale officielle sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Sur le marché de la revente, les prix commencent actuellement autour de 329 $.

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Tout ce qu’il faut savoir sur l’UFC 335

L’UFC 335 s’annonce comme l’un des événements en paiement à la séance les plus passionnants de l’année, avec un programme particulièrement relevé dans la capitale mondiale des sports de combat. Charles Oliveira et Diego Lopes se disputeront le titre BMF lors d’un combat principal en cinq rounds qui promet d’être explosif dans l’octogone. Le deuxième combat à l’affiche verra le champion des poids mi-lourds Alex Pereira monter chez les poids lourds pour affronter le redoutable Sergei Pavlovich. Les spectateurs présents à la T-Mobile Arena pourront assister à une soirée complète de combats préliminaires et principaux, mettant en scène des prétendants de premier plan et des espoirs en pleine ascension.