Newcastle aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur Matthias Jaissle, arrivé après le départ d'Eddie Howe et une décevante 12e place la saison dernière. Sans football européen cet exercice, l'accent est mis sur la Premier League. GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets pour St James' Park.
Le calendrier complet de Newcastle United en Premier League pour la saison 2026/27
|Date et heure
|Match
|Lieu
|Compétition
|Billets
|dim. 23 août 2026, 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 29 août 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 5 sept. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Bournemouth
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 12 sept. 2026, 15:00
|Leeds United vs Newcastle United
|Elland Road (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 19 sept. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Hull City
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 10 oct. 2026, 15:00
|Coventry City vs Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 17 oct. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Aston Villa
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 24 oct. 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 31 oct. 2026, 16:00
|Newcastle United vs Everton
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 7 nov. 2026, 15:00
|Fulham vs Newcastle United
|Craven Cottage (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 21 nov. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Arsenal
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 28 nov. 2026, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Newcastle United
|American Express Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|mer. 2 déc. 2026, 20:00
|Newcastle United vs Manchester United
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 5 déc. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Sunderland (derby de la Tyne-Wear)
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 12 déc. 2026, 15:00
|Ipswich Town vs Newcastle United
|Portman Road (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 19 déc. 2026, 15:00
|Brentford vs Newcastle United
|Gtech Community Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 26 déc. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|mer. 30 déc. 2026, 20:00
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 2 janv. 2027, 15:00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (extérieur)
|Premier League
|Billets
|mer. 6 janv. 2027, 20:00
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 16 janv. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Fulham
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 23 janv. 2027, 15:00
|Arsenal vs Newcastle United
|Emirates Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 30 janv. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Brighton and Hove Albion
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 6 févr. 2027, 15:00
|Everton vs Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|mer. 10 févr. 2027, 20:00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 20 févr. 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 27 févr. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Brentford
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|mer. 3 mars 2027, 20:00
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|The City Ground (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 13 mars 2027, 15:00
|Bournemouth vs Newcastle United
|Vitality Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 20 mars 2027, 16:00
|Newcastle United vs Leeds United
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 10 avr. 2027, 15:00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 17 avr. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 24 avr. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Ipswich Town
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 1 mai 2027, 15:00
|Sunderland vs Newcastle United (derby de la Tyne-Wear)
|Stadium of Light (extérieur)
|Premier League
|Billets
|sam. 8 mai 2027, 15:00
|Newcastle United vs Coventry City
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|sam. 15 mai 2027, 15:00
|Aston Villa vs Newcastle United
|Villa Park (extérieur)
|Premier League
|Billets
|dim. 23 mai 2027, 15:00
|Newcastle United vs Crystal Palace
|St James' Park (domicile)
|Premier League
|Billets
|dim. 30 mai 2027, 16:00
|Hull City vs Newcastle United
|MKM Stadium (extérieur)
|Premier League
|Billets
Comment acheter des billets pour Newcastle United ?
Les billets de match ne sont jamais mis en vente générale, la demande dépassant l'offre une fois que les membres Mags et les abonnés ont réservé leurs places pendant les fenêtres prioritaires. Les adhésions au club sont Mags+ (47 £), Mags (37 £) et Junior Mags (20 £). Mags+ comprend un achat prioritaire, un accès gratuit aux matches amicaux de pré-saison et une place dans les critères de liste d'attente pour les abonnements. Des sites secondaires comme StubHub offrent une alternative si les canaux officiels sont épuisés.
Combien coûtent les billets de Newcastle United ?
Les prix adultes via le club vont de 56 £ à 75 £ par match, en fonction de l'adversaire et de l'emplacement du siège. Les billets les moins chers se trouvent généralement dans la zone familiale, en hauteur au niveau 7 de la tribune Milburn. Les prix ont augmenté de 5 % puis de 3,3 % lors des deux dernières saisons, dans le sillage de l'amélioration de la forme du club.
Tout ce qu'il faut savoir sur St James' Park
Domicile de Newcastle depuis 1892, St James' Park compte 52 264 places, soit la 10e plus grande capacité du football anglais. Il a accueilli des matches internationaux lors de l'Euro 1996, des épreuves pendant les Jeux olympiques de Londres 2012, ainsi que des matches de la Coupe du monde de rugby 2015, et a été confirmé comme site hôte de l'Euro 2028.
L'avenir à plus long terme du stade reste encore indécis. Les propriétaires, Public Investment Fund, évaluent la possibilité d'agrandir l'enceinte actuelle à environ 65 000 places ou de construire un tout nouveau stade à proximité, potentiellement jusqu'à 70 000 places, mais aucune décision finale n'a été prise. En attendant, le club s'est concentré sur des améliorations progressives, notamment une refonte du système de sonorisation ainsi que de nouveaux sièges et points de restauration.