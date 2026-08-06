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St James Park Newcastle United Getty Images
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Comment acheter des billets pour Newcastle United en 2026-2027 : calendrier de Premier League, prix et plus encore

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Ligue des Champions

Voici comment vous pouvez acheter des billets très prisés pour voir Newcastle United à l’œuvre

Newcastle aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur Matthias Jaissle, arrivé après le départ d'Eddie Howe et une décevante 12e place la saison dernière. Sans football européen cet exercice, l'accent est mis sur la Premier League. GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets pour St James' Park.

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Le calendrier complet de Newcastle United en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
dim. 23 août 2026, 16:30Newcastle United vs LiverpoolSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 29 août 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 5 sept. 2026, 15:00Newcastle United vs BournemouthSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 sept. 2026, 15:00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 sept. 2026, 15:00Newcastle United vs Hull CitySt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Coventry City vs Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Newcastle United vs Aston VillaSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Crystal Palace vs Newcastle UnitedSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 31 oct. 2026, 16:00Newcastle United vs EvertonSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Fulham vs Newcastle UnitedCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Newcastle United vs ArsenalSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Brighton and Hove Albion vs Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Newcastle United vs Manchester UnitedSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Newcastle United vs Sunderland (derby de la Tyne-Wear)St James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Ipswich Town vs Newcastle UnitedPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Brentford vs Newcastle UnitedGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Newcastle United vs Nottingham ForestSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Manchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Newcastle United vs FulhamSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Arsenal vs Newcastle UnitedEmirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Newcastle United vs Brighton and Hove AlbionSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Everton vs Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Newcastle United vs BrentfordSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00Nottingham Forest vs Newcastle UnitedThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00Bournemouth vs Newcastle UnitedVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 16:00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Newcastle United vs Tottenham HotspurSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Newcastle United vs Ipswich TownSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00Sunderland vs Newcastle United (derby de la Tyne-Wear)Stadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00Newcastle United vs Coventry CitySt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00Aston Villa vs Newcastle UnitedVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00Newcastle United vs Crystal PalaceSt James' Park (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00Hull City vs Newcastle UnitedMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets

Comment acheter des billets pour Newcastle United ?

Les billets de match ne sont jamais mis en vente générale, la demande dépassant l'offre une fois que les membres Mags et les abonnés ont réservé leurs places pendant les fenêtres prioritaires. Les adhésions au club sont Mags+ (47 £), Mags (37 £) et Junior Mags (20 £). Mags+ comprend un achat prioritaire, un accès gratuit aux matches amicaux de pré-saison et une place dans les critères de liste d'attente pour les abonnements. Des sites secondaires comme StubHub offrent une alternative si les canaux officiels sont épuisés.

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Combien coûtent les billets de Newcastle United ?

Les prix adultes via le club vont de 56 £ à 75 £ par match, en fonction de l'adversaire et de l'emplacement du siège. Les billets les moins chers se trouvent généralement dans la zone familiale, en hauteur au niveau 7 de la tribune Milburn. Les prix ont augmenté de 5 % puis de 3,3 % lors des deux dernières saisons, dans le sillage de l'amélioration de la forme du club.

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Tout ce qu'il faut savoir sur St James' Park

Domicile de Newcastle depuis 1892, St James' Park compte 52 264 places, soit la 10e plus grande capacité du football anglais. Il a accueilli des matches internationaux lors de l'Euro 1996, des épreuves pendant les Jeux olympiques de Londres 2012, ainsi que des matches de la Coupe du monde de rugby 2015, et a été confirmé comme site hôte de l'Euro 2028.

L'avenir à plus long terme du stade reste encore indécis. Les propriétaires, Public Investment Fund, évaluent la possibilité d'agrandir l'enceinte actuelle à environ 65 000 places ou de construire un tout nouveau stade à proximité, potentiellement jusqu'à 70 000 places, mais aucune décision finale n'a été prise. En attendant, le club s'est concentré sur des améliorations progressives, notamment une refonte du système de sonorisation ainsi que de nouveaux sièges et points de restauration.

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