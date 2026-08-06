Newcastle aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur Matthias Jaissle, arrivé après le départ d'Eddie Howe et une décevante 12e place la saison dernière. Sans football européen cet exercice, l'accent est mis sur la Premier League. GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets pour St James' Park.

Le calendrier complet de Newcastle United en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets dim. 23 août 2026, 16:30 Newcastle United vs Liverpool St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 Newcastle United vs Bournemouth St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 Newcastle United vs Hull City St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Coventry City vs Newcastle United Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Newcastle United vs Aston Villa St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 16:00 Newcastle United vs Everton St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Fulham vs Newcastle United Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Newcastle United vs Arsenal St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Newcastle United American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Newcastle United vs Manchester United St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Newcastle United vs Sunderland (derby de la Tyne-Wear) St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Ipswich Town vs Newcastle United Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Brentford vs Newcastle United Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Newcastle United vs Manchester City St James' Park (domicile) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Newcastle United vs Nottingham Forest St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Newcastle United vs Fulham St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Newcastle United vs Brighton and Hove Albion St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Everton vs Newcastle United Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Newcastle United vs Brentford St James' Park (domicile) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Nottingham Forest vs Newcastle United The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Bournemouth vs Newcastle United Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 16:00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Newcastle United vs Tottenham Hotspur St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Newcastle United vs Ipswich Town St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Sunderland vs Newcastle United (derby de la Tyne-Wear) Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Newcastle United vs Coventry City St James' Park (domicile) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Aston Villa vs Newcastle United Villa Park (extérieur) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Newcastle United vs Crystal Palace St James' Park (domicile) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Hull City vs Newcastle United MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets

Comment acheter des billets pour Newcastle United ?

Les billets de match ne sont jamais mis en vente générale, la demande dépassant l'offre une fois que les membres Mags et les abonnés ont réservé leurs places pendant les fenêtres prioritaires. Les adhésions au club sont Mags+ (47 £), Mags (37 £) et Junior Mags (20 £). Mags+ comprend un achat prioritaire, un accès gratuit aux matches amicaux de pré-saison et une place dans les critères de liste d'attente pour les abonnements. Des sites secondaires comme StubHub offrent une alternative si les canaux officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets de Newcastle United ?

Les prix adultes via le club vont de 56 £ à 75 £ par match, en fonction de l'adversaire et de l'emplacement du siège. Les billets les moins chers se trouvent généralement dans la zone familiale, en hauteur au niveau 7 de la tribune Milburn. Les prix ont augmenté de 5 % puis de 3,3 % lors des deux dernières saisons, dans le sillage de l'amélioration de la forme du club.

Tout ce qu'il faut savoir sur St James' Park

Domicile de Newcastle depuis 1892, St James' Park compte 52 264 places, soit la 10e plus grande capacité du football anglais. Il a accueilli des matches internationaux lors de l'Euro 1996, des épreuves pendant les Jeux olympiques de Londres 2012, ainsi que des matches de la Coupe du monde de rugby 2015, et a été confirmé comme site hôte de l'Euro 2028.

L'avenir à plus long terme du stade reste encore indécis. Les propriétaires, Public Investment Fund, évaluent la possibilité d'agrandir l'enceinte actuelle à environ 65 000 places ou de construire un tout nouveau stade à proximité, potentiellement jusqu'à 70 000 places, mais aucune décision finale n'a été prise. En attendant, le club s'est concentré sur des améliorations progressives, notamment une refonte du système de sonorisation ainsi que de nouveaux sièges et points de restauration.