Comment acheter des billets pour Manchester City en 2026 : finale de la Carabao Cup, Ligue des champions, prochains matchs et plus encore

Même si leur quête d'un quadruplé historique a pris fin après une élimination difficile en Ligue des champions face au Real Madrid, l'équipe de Pep Guardiola reste en lice pour le triplé national.

GOAL vous présente les différentes options pour voir Manchester City jouer en Premier League et en Ligue des champions au cours de la saison actuelle.

Prochains matchs de Manchester City 2025/26

Date et heure (GMT) Calendrier Compétition Billets Dimanche 22 mars, 16h30 contre Arsenal (N) Finale de la Carabao Cup Billets Samedi 4 avril, 12h45 contre Liverpool (domicile) Premier League Billets Dimanche 12 avril, 16h30 à Chelsea (A) Premier League Billets Dimanche 19 avril, 16h30 contre Arsenal (domicile) Premier League Billets Dimanche 26 avril, 14h00 à Burnley (A) Premier League Billets Samedi 2 mai, 15h00* à Everton (A) Premier League Billets Samedi 9 mai, 15 h* contre Brentford (domicile) Premier League Billets Dimanche 17 mai, 15h00* à Bournemouth (E) Premier League Billets Dimanche 24 mai, 16h00 contre Aston Villa (domicile) Premier League (dernière journée) Billets

*Remarque : le match à domicile contre Crystal Palace (initialement prévu le 21 mars) est actuellement à confirmer suite au report de la finale de la Carabao Cup. Les rencontres du mois de mai restent soumises aux choix définitifs des diffuseurs télévisés.

Comment acheter des billets pour Manchester City 2025/26 ?

Getty Images

Les billets pour Manchester City sont disponibles et peuvent être achetés dès maintenant. Les supporters qui souhaitent se procurer un billet pour l'Etihad Stadium cette saison peuvent acheter leur place sur le portail officiel de billetterie de Manchester City. Ce site web est le revendeur officiel de première main des billets pour les matchs à domicile de Manchester City cette saison.

Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :

D'abord aux détenteurs d'abonnements Ensuite, aux membres du club, qui sont souvent classés en fonction des points de fidélité accumulés lors d'achats précédents Enfin, au grand public pendant la période de « vente générale ».

Vous pouvez également réserver des billets pour les événements de Manchester City via des revendeurs de billets tels que StubHub.

Comment acheter des abonnements pour Manchester City ?

Un abonnement de Manchester City est le seul moyen garanti de vous assurer de pouvoir assister à tous les matchs à domicile à l'Etihad Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une place dans les tribunes pour ne rien manquer de l'action.

Cependant, la saison 2025-2026 étant déjà en cours, les abonnements pour Manchester City ne sont plus disponibles pour la campagne actuelle. Les supporters qui souhaitent acheter un abonnement pour les saisons à venir doivent consulter régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir les dernières informations.

De plus, les supporters qui souhaitent acheter un abonnement doivent également être membres du club. Les adhésions sont actuellement disponibles via le portail officiel de billetterie de City, alors n'hésitez pas à mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un abonnement la saison prochaine.

Comment puis-je acheter des billets pour les matchs à l'extérieur de Manchester City ?

Vous pouvez acheter des billets pour les matchs à l'extérieur de Manchester City sur le site officiel du club, comme vous le feriez pour les matchs à domicile. Vous devrez toutefois être membre du club pour ce faire.

Vous pouvez également envisager d'acheter des billets sur le site web du club adverse, mais vous devrez probablement être membre de ce club également.

Quel est le meilleur moyen de se rendre à l'Etihad Stadium ?

Le meilleur moyen de se rendre à l'Etihad Stadium est d'emprunter les transports en commun, les bus et le Metrolink offrant un accès facile au stade.

Ce dernier assure des liaisons depuis le centre-ville, au départ de la gare de Manchester Piccadilly, jusqu'à l'arrêt Etihad Campus, ainsi qu'à partir de la ville voisine d'Ashton. Le trajet depuis Piccadilly dure moins de 10 minutes, et les tramways circuleront cinq fois par heure les jours de match.

Les arrêts Metrolink de Holt Town et Velopark, situés de part et d'autre de l'arrêt Etihad Campus, ne seront toutefois pas ouverts pendant au moins une heure à chaque match, veuillez donc en tenir compte. Il est également possible de réserver une place de parking, mais cela doit être fait à l'avance et les places sont limitées.