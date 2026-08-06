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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Comment acheter des billets pour Manchester City en 2026-2027 : calendrier de Premier League, prix et plus encore

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Manchester City
Premier League

Manchester City aborde le sprint final de la saison 2025/26 avec des enjeux à leur maximum absolu

Manchester City entre dans une nouvelle ère sous les ordres d'Enzo Maresca, qui remplace Pep Guardiola après la fin de sa décennie à la tête du club, conclue par une deuxième place derrière Arsenal, atténuée par un doublé FA Cup-EFL Cup. GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets pour l'Etihad Stadium.

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Le calendrier complet de Manchester City en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
dim. 23 août 2026, 14:00Manchester City vs BournemouthEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 29 août 2026, 15:00Crystal Palace vs Manchester CitySelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 5 sept. 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 sept. 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 sept. 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 31 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets

Comment acheter des billets de Manchester City ?

Achetez-les via le portail officiel de billetterie de Manchester City, le vendeur de première main pour les billets à domicile. Les clubs attribuent les billets en trois étapes : d'abord aux abonnés, puis aux membres selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. Vous pouvez également réserver via des vendeurs secondaires comme StubHub.

Comment acheter des abonnements de saison à Manchester City ?

Les abonnements sont le seul moyen garanti d'assister à chaque match à domicile, mais ils ne sont actuellement pas disponibles pour les nouveaux acheteurs. Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie pour les mises à jour, et notez qu'il faut être membre du club pour en acheter un lorsque des disponibilités réapparaîtront.

Comment puis-je acheter des billets pour les matches de Manchester City à l'extérieur ?

Achetez-les sur le site officiel du club, comme pour les matches à domicile, avec obligation d'avoir une adhésion City. Vous pouvez aussi tenter le site du club adverse, même si une adhésion y est généralement également requise.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
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Tout ce qu'il faut savoir sur l'Etihad Stadium

Manchester City joue à l'Etihad Stadium, construit à l'origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002, depuis 2003. Sa capacité est actuellement de 55 097 places, ce qui en fait l'un des plus grands stades de Premier League.

Le meilleur moyen de s'y rendre est d'utiliser les transports en commun. Le Metrolink relie Manchester Piccadilly à l'arrêt Etihad Campus en moins de 10 minutes, avec des tramways cinq fois par heure les jours de match. Les arrêts voisins de Holt Town et Velopark restent fermés pendant au moins une heure après le coup de sifflet final. Le stationnement peut être réservé à l'avance, même si les places sont limitées.

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