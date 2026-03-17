Comment acheter des billets pour les matchs de l'équipe nationale algérienne de football : calendrier 2026, dates à venir, tarifs et plus encore

Les Renards du désert sont de retour sur le sol européen en mars prochain, afin d’intensifier leur préparation en vue d’une campagne historique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Après une belle performance lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025, les hommes de Vladimir Petkovic emmènent leur style de jeu rapide en Italie pour affronter divers adversaires internationaux. À l'approche de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, chaque minute passée sur le terrain est une occasion pour les Fennecs de prouver qu'ils ont leur place parmi l'élite mondiale.

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Quand auront lieu les prochains matchs de l'Algérie ?

L'Algérie disputera deux matchs amicaux de haut niveau en Italie pendant la trêve internationale de la FIFA en mars, suivis de ses matchs très attendus de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 27 mars 2026, 20h30 Algérie vs Guatemala Stadio Luigi Ferraris, Gênes, Italie Billets 31 mars 2026, 20h30 Algérie vs Uruguay Allianz Stadium, Turin, Italie Billets 16 juin 2026, 21 h 00 (heure de l'Est) Argentine vs Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis Billets 22 juin 2026, 23 h 00 (heure de l'Est) Jordanie vs Algérie Levi's Stadium, Santa Clara, États-Unis Billets 27 juin 2026, 22 h 00 (heure de l'Est) Algérie vs Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis Billets

L'Algérie est depuis longtemps l'une des équipes les plus techniques et les plus passionnées d'Afrique, et sa diaspora massive à travers l'Europe fait en sorte que chaque match disputé sur le continent donne l'impression d'être un match à domicile à Alger.

En mars prochain, l'équipe se rendra en Italie pour affronter le Guatemala et disputer un match au sommet contre l'Uruguay, l'une des grandes puissances sud-américaines. Ces rencontres constitueront le test décisif avant que l'équipe ne traverse l'Atlantique pour participer au tournoi estival.

Où acheter des billets pour les matchs de l'Algérie ?

Le meilleur moyen d'acheter des billets pour les matchs de l'Algérie lors de sa tournée en Italie et pour la Coupe du monde est de passer par les portails officiels de la fédération ou par des sites de revente fiables.

Pour les matchs amicaux à Gênes et Turin, la Fédération algérienne de football (FAF) s'associe souvent à des organisateurs italiens locaux pour mettre en vente des billets via des sites comme TicketOne ou les plateformes officielles des stades hôtes.

Cependant, en raison de l'immense popularité des Fennecs, en particulier pour un match de haut niveau comme celui contre l'Uruguay, les billets sur les sites officiels peuvent s'envoler en un clin d'œil.

Pour les fans qui ont manqué la mise en vente initiale ou ceux qui recherchent les meilleures places, vous pouvez également envisager d'acheter des billets sur des sites secondaires comme SeatPick. Ceux-ci regroupent les offres de divers vendeurs vérifiés, vous garantissant ainsi de ne pas passer à côté de l'action.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'Algérie ?

Les billets pour les matchs de l'Algérie en Italie sont proposés à des prix abordables pour les supporters qui se déplacent, même si les rencontres de la Coupe du monde en juin afficheront naturellement des prix plus élevés en raison de l'ampleur de l'événement.

Billets les moins chers : pour le match amical contre le Guatemala à Gênes, les places sont disponibles à partir d’environ 81 €. Pour la phase de groupes de la Coupe du monde, les billets les plus abordables (catégorie 4) devraient coûter environ 60 $ (55 €) , même si les prix de revente pour le match contre l’Argentine sont actuellement bien plus élevés.

pour le match amical contre le Guatemala à Gênes, les places sont disponibles à partir d’environ €. Pour la phase de groupes de la Coupe du monde, les billets les plus abordables (catégorie 4) devraient coûter environ , même si les prix de revente pour le match contre l’Argentine sont actuellement bien plus élevés. Milieu de gamme : les billets pour les places centrales des tribunes inférieures ou intermédiaires pour les matchs amicaux de l'Italie coûtent généralement entre 120 et 180 €.

les billets pour les places centrales des tribunes inférieures ou intermédiaires pour les matchs amicaux de l'Italie coûtent généralement entre €. Premium/Hospitalité : pour une expérience ultime à l'Allianz Stadium de Turin ou dans les stades modernes aux États-Unis, les forfaits VIP comprenant la restauration et une vue imprenable peuvent coûter entre 400 € et plus de 1 500 €.

Quand les billets pour les matchs de l'Algérie sont-ils mis en vente ?

Les billets en vente générale pour les matchs amicaux de mars en Italie sont généralement mis en vente quatre à six semaines avant le match.

Pour la fenêtre de mars 2026, les ventes ont débuté mi-février. Contrairement à certains clubs européens, il y a rarement une période réservée aux membres prioritaires ; ces billets sont généralement mis à la disposition du grand public simultanément.

Pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA en juin, les billets sont mis en vente par phases via le portail officiel de la FIFA. Si vous avez manqué les premiers tirages au sort, la phase de vente de dernière minute et les marchés secondaires comme SeatPick constituent votre meilleure chance d’obtenir des places de dernière minute pour les stades de Kansas City et de Santa Clara.

Tout ce que vous devez savoir sur les sites

Stadio Luigi Ferraris (Gênes, Italie)

Communément appelé « Marassi », ce stade compte parmi les plus historiques et les plus évocateurs d'Italie. Il accueille à la fois le Genoa et la Sampdoria. Sa configuration rectangulaire, de style anglais, permet aux supporters d'être incroyablement proches du terrain, ce qui créera une ambiance électrique lorsque les supporters algériens entonneront leurs chants. Il est situé dans le quartier de Marassi, facilement accessible depuis la gare de Gênes-Brignole.

Allianz Stadium (Turin, Italie)

Le stade ultramoderne de la Juventus accueillera le match phare contre l'Uruguay. Il s'agit d'une installation de classe mondiale dotée de 41 507 places, offrant toutes une excellente visibilité. C'est un stade écologique, facilement accessible en navette depuis la station de métro Bernini ou en voiture via la Tangenziale. Attendez-vous à une ambiance de grand match lorsque l'Algérie affrontera les doubles champions du monde.

Arrowhead Stadium (Kansas City, États-Unis)

L'Algérie disputera deux de ses trois matches de groupe de la Coupe du monde dans ce stade emblématique. Principalement connu pour être le stade des Kansas City Chiefs de la NFL, il détient le record du monde Guinness du bruit de la foule. Avec une capacité de plus de 76 000 places, il offrira une scène grandiose aux Fennecs pour affronter l'Argentine et l'Autriche. Il fait partie du Truman Sports Complex et est plus facilement accessible en voiture ou via les navettes dédiées au tournoi.