Comment acheter des billets pour les matchs de l'équipe d'Angleterre en 2026 : le calendrier de la Coupe du monde et où acheter des billets pour les matchs des Three Lions

Les performances régulières de l'Angleterre sur la scène internationale confirment son statut parmi les meilleures équipes de football d'Europe (et du monde). C'est l'une des raisons pour lesquelles les supporters continuent d'affluer pour les voir jouer et pourquoi la demande de billets pour la Coupe du monde 2026 de l'Angleterre est si forte.

Avant que les hommes de Thomas Tuchel ne débutent leur campagne de Coupe du monde le 17 juin, ils s'échaufferont avec deux matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande (le 6 juin) et le Costa Rica (le 10 juin) en Floride.

Laissez GOAL vous guider dans les démarches pour obtenir des places afin de voir l'Angleterre jouer en Amérique du Nord cet été.

Prochains matchs de l'équipe masculine d'Angleterre

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Samedi 6 juin Match amical : Angleterre vs Nouvelle-Zélande (à confirmer) À confirmer (Floride) Bientôt disponibles Mercredi 10 juin Match amical : Angleterre vs Costa Rica (à confirmer) À confirmer (Floride) Bientôt disponible Mercredi 17 juin Coupe du monde 2026 : Angleterre vs Croatie (15 h) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Coupe du monde 2026 : Angleterre vs Ghana (16 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Samedi 27 juin Coupe du monde 2026 : Angleterre vs Panama (17 h) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets

Comment obtenir des billets pour les matchs de l'Angleterre ?

Matchs internationaux de l'Angleterre

Les billets officiels pour les matchs de l'Angleterre sont disponibles et peuvent être achetés sur englandfootball.com.

Les supporters devront s'inscrire auprès de l'England Supporters Travel Club et manifester leur intérêt pour les billets des matchs à l'extérieur, pour lesquels le nombre de places est limité.

Il convient de noter que les membres de l'England Supporters Travel Club et de « My England Football » bénéficient d'un accès prioritaire aux billets avant leur mise en vente au grand public.

Billets pour les matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Les supporters anglais ont eu plusieurs occasions d'acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 de l'Angleterre via le portail de billetterie du site de la FIFA.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort Visa Presale » (septembre), le « tirage au sort Early Ticket » (octobre) et le « tirage au sort aléatoire » (décembre/janvier), il reste encore des billets disponibles.

Si vous n’avez pas eu de chance lors des précédentes phases de loterie pour la Coupe du monde 2026, votre dernière chance d’obtenir des billets par les voies officielles est de vérifier ce qui est encore disponible lors de la phase de vente « de dernière minute », qui commence en avril.

La FIFA n'a pas précisé combien de billets seront mis en vente ni pour quels matchs, mais vous pouvez vous attendre à une disponibilité limitée et à des ventes rapides.

Pour acheter des billets, vous devez vous rendre sur le portail officiel de billetterie de la FIFA et créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte FIFA et vérifier la disponibilité des billets.

Les plateformes de revente, telles que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Billets pour la Coupe du monde 2026 de l'Angleterre : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de l'Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans la partie inférieure des tribunes.

la plus chère, située dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1.

couvre à la fois les rangées supérieures et inférieures en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au cours des différentes phases de mise en vente des billets. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la FIFA pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites partenaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles de billets, y compris les offres groupées pour plusieurs matchs.

À quoi s'attendre des prochains matchs de l'Angleterre

L'Angleterre s'apprête à disputer sa première phase finale d'un grand tournoi sans Gareth Southgate aux commandes depuis l'Euro 2016. Le célèbre sélectionneur, connu pour ses gilets, a mené l'équipe de manière mémorable jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2018, aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022, et elle a également terminé deuxième lors de deux Championnats d'Europe consécutifs (2020 et 2024).

Thomas Tuchel, ancien entraîneur du Borussia Dortmund, du PSG, de Chelsea et du Bayern de Munich, s'est vu confier la responsabilité de prendre les rênes de l'équipe après la démission de Southgate.

Si l'Angleterre a livré quelques performances en demi-teinte lors de récents matchs amicaux, Tuchel a supervisé une formidable campagne de qualification pour la Coupe du monde, au cours de laquelle les Three Lions ont remporté leurs huit matchs sans encaisser le moindre but.

Avec l'Angleterre qui a remporté son deuxième titre consécutif de championne d'Europe des moins de 21 ans en juin et avec des joueurs comme Declan Rice, Jude Bellingham et Bukayo Saka qui devraient s'imposer durablement en équipe senior, l'avenir s'annonce très prometteur pour les Three Lions.

L'Angleterre espère cette fois-ci prendre un nouveau départ fulgurant dans sa campagne de Coupe du monde. Il y a quatre ans au Qatar, elle avait démarré sur les chapeaux de roue en s'imposant 6-2 face à l'Iran. Malgré un match nul frustrant et sans but contre les États-Unis, elle a terminé la phase de groupes sur une belle victoire 3-0 contre le Pays de Galles.

Les Three Lions ont également inscrit six buts contre un adversaire de leur groupe (le Panama) lors de la Coupe du monde 2018, même s'il faut remonter à la Coupe du monde de 1982 pour trouver la dernière fois où l'Angleterre a remporté tous ses matchs de groupe.