Comment acheter des billets pour les matchs de football de la Tunisie : calendrier de l'équipe nationale 2026, dates à venir, tarifs et plus encore

Les Aigles de Carthage s’apprêtent à vivre l’une des saisons les plus charnières de leur histoire.

Fidèle à son statut d’équipe régulière et expérimentée, la Tunisie aborde l’échéance avec la solidité d’une valeur sûre du continent. En 2026, elle exposera son jeu tactique et intense dans les stades du Mexique et des États-Unis, lors de la campagne de la Coupe du monde de la FIFA.

Après une phase de qualification rigoureuse et des ajustements tactiques lors des premières fenêtres internationales de 2026, les coéquipiers de Wahbi Khazri se sentent prêts à défier l’élite mondiale.

GOAL vous tient informé des dernières mises à jour concernant le calendrier, les stades et les canaux officiels pour réserver votre place.

Quand auront lieu les prochains matchs de football de la Tunisie ?

Le calendrier 2026 de la Tunisie est rythmé par ses rencontres du Groupe F lors de la Coupe du monde de la FIFA. Les Aigles de Carthage débuteront leur parcours au Mexique avant de se rendre aux États-Unis pour un choc au sommet contre les Pays-Bas.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 1er juin 2026, 21h45 Autriche vs Tunisie Stade Ernst-Happel, Vienne Billets 6 juin 2026, 16h00 Belgique vs Tunisie Stade Roi Baudouin, Bruxelles Billets 15 juin 2026, 05h00 Suède vs Tunisie Estadio Monterrey, Mexique Billets 21 juin 2026, 07h00 Tunisie vs Japon Estadio Monterrey, Mexique Billets 26 juin 2026 à 02h00 Tunisie vs Pays-Bas Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis Billets

Où acheter vos billets pour les matchs de football de la Tunisie ?

Les modalités d’achat dépendent avant tout du type de rencontre.

En Europe, pour les matchs amicaux tels que Belgique-Autriche, la fédération nationale de football gère la billetterie. Les supporters peuvent généralement acheter leurs places via les portails officiels, comme les sites de la KBVB (Belgique) ou de l’ÖFB (Autriche).

En Coupe du monde de la FIFA, la billetterie officielle est gérée directement par l’instance mondiale. Mais, en raison de l’ampleur de l’événement, les places sont attribuées via une loterie plusieurs mois à l’avance, et nombreux sont les supporters qui restent bredouilles au terme des premières phases.

Pour ceux qui n’ont pas été tirés au sort ou qui recherchent des places spécifiques, les plateformes de revente secondaire comme StubHub représentent une autre solution.

Combien coûtent les billets de football pour la Tunisie ?

Les tarifs varient selon l’enjeu de la rencontre et le stade hôte.

Les matchs amicaux restent relativement abordables, tandis que les rencontres de Coupe du monde sont plus onéreuses.

Billets les moins chers : lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, les places de catégorie 4 (réservées aux résidents du pays hôte) sont proposées à partir de 60 $. Pour les supporters étrangers, les billets de catégorie 3 varient entre 140 $ et 185 $. Sur le marché secondaire, les prix pour le match d’ouverture contre la Suède démarrent actuellement autour de 313 $.

lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, les places de catégorie 4 (réservées aux résidents du pays hôte) sont proposées à partir de 60 $. Pour les supporters étrangers, les billets de catégorie 3 varient entre 140 $ et 185 $. Sur le marché secondaire, les prix pour le match d’ouverture contre la Suède démarrent actuellement autour de 313 $. En milieu de gamme, les places de catégorie 2 – situées dans les coins et les tribunes intermédiaires supérieures – sont proposées entre 380 et 430 $.

les places de catégorie 2 – situées dans les coins et les tribunes intermédiaires supérieures – sont proposées entre 380 et 430 $. Haut de gamme/Hospitalité: pour les supporters en quête d’une expérience premium, des formules d’hospitalité sont proposées, du salon Pitchside Lounge aux VIP Trophy Lounges, à partir de 1 400 $ par personne et jusqu’à plus de 8 000 $ pour des packages multi-matchs sur un même site.

Quand les billets pour les matchs de football en Tunisie sont-ils mis en vente ?

Pour les matchs amicaux de juin, la mise en vente intervient généralement quatre à huit semaines avant la rencontre.

Les supporters doivent consulter les réseaux sociaux officiels de la Fédération tunisienne de football (FTF) pour connaître les quotas attribués à la section des fans tunisiens.

Les billets pour la Coupe du monde sont vendus en plusieurs phases. Après le tirage au sort initial, la FIFA ouvre d’abord une phase de vente « premier arrivé, premier servi », puis une phase de dernière minute qui court jusqu’au jour du dernier match.

Les plateformes de revente demeurent actives tout au long de cette période et voient souvent l’offre augmenter une fois les billets physiques ou numériques remis aux premiers acheteurs.

Tout ce qu’il faut savoir sur les stades

Estadio Monterrey (Monterrey, Mexique)

Aussi appelé Estadio BBVA, cet impressionnant stade est célèbre pour sa vue sur les montagnes et son architecture moderne.

L’un des joyaux du pays, il accueillera les deux premiers matches de groupe de la Tunisie.

Grâce à l’atmosphère intimiste du stade, les supporters bénéficient d’une excellente vue sur le terrain, même depuis les gradins supérieurs. Il est situé à Guadalupe et est facilement accessible depuis le centre-ville de Monterrey via le métro et des navettes.

Arrowhead Stadium (Kansas City, États-Unis)

Officiellement dénommé GEHA Field at Arrowhead Stadium, il figure parmi les sites sportifs les plus emblématiques des États-Unis.

Bien qu’il serve avant tout de terrain de jeu aux Kansas City Chiefs de la NFL, il s’agit d’un site de football de classe mondiale pouvant accueillir plus de 70 000 spectateurs. Il détient le record du stade en plein air le plus bruyant au monde, promesse d’une ambiance assourdissante pour le match Tunisie-Pays-Bas.

Les supporters doivent s’attendre à de importants embouteillages ou utiliser les navettes spéciales mises en place depuis le centre-ville de Kansas City.

Stade Roi Baudouin (Bruxelles, Belgique)

Lieu historique du football européen, il accueillera le dernier match de préparation de la Tunisie face à la Belgique.

Situé sur le plateau du Heysel à Bruxelles, il offre une ambiance classique de stade en forme de cuvette. Il est exceptionnellement bien desservi par les transports en commun, la station de métro Roi Baudouin (ligne 6) se trouvant juste devant les portes du stade.