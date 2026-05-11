La bataille pour la Conférence Ouest a atteint son paroxysme. Depuis ce lundi 18 mai 2026, les demi-finales de la Conférence Ouest sont officiellement terminées, et un affrontement de rêve s'annonce. Les deux meilleures équipes de l'Ouest s'apprêtent à s'affronter pour remporter le trophée Oscar Robertson en argent et décrocher leur billet pour la finale de la NBA.

Ce soir, les Oklahoma City Thunder, tête de série n° 1, accueillent les San Antonio Spurs, tête de série n° 2, pour un match 1 très attendu dans un Paycom Center en effervescence.

GOAL vous fournit le calendrier complet de la série, les dernières actualités des équipes et les tarifs sur le marché secondaire pour vous aider à obtenir vos places.





Finales de Conférence Ouest de la NBA 2026 : le calendrier

La série suit le format classique 2-2-1-1-1, avec l’avantage du terrain pour le Thunder, tête de série n° 1, lors des matchs 1, 2, 5 et 7.

Match 1 : lundi 18 mai à 20 h 30 (heure de l’Est) au Paycom Center d’Oklahoma City.

Match 2 : mercredi 20 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Paycom Center, Oklahoma City

Match 3 : vendredi 22 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio

Match 4 : dimanche 24 mai — 20 h 00 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio

Match 5* : mardi 26 mai — 20h30 (HE) | Paycom Center, Oklahoma City

Match 6* : jeudi 28 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio

Match 7* : samedi 30 mai — 20 h 00 (heure de l’Est) | Paycom Center, Oklahoma City *Si nécessaire

Comment se procurer des billets pour les Finales de Conférence Ouest de la NBA 2026 ?

Marché primaire : Ticketmaster est le partenaire officiel de billetterie des deux franchises. Les billets à l'unité pour les matchs d'ouverture ont été mis en vente dès la qualification des Spurs ce week-end et se sont presque tous écoulés au prix de détail.

Marché secondaire : les plateformes StubHub , SeatGeek et Vivid Seats demeurent actuellement le canal le plus fiable pour se procurer des places, avec des billets de revente vérifiés pour l’ensemble des rencontres, y compris les matchs non joués, assortis d’une garantie de remboursement intégral.

Portails des équipes : les fans doivent surveiller les applications officielles des franchises pour d’éventuelles mises en vente sporadiques de dernière minute. Toutefois, en raison du nombre considérable d’abonnés à Oklahoma City et à San Antonio, il n’y a pratiquement plus de billets disponibles en billetterie.

Combien coûtent les billets pour les Finales de Conférence Ouest de la NBA 2026 ?

Avec deux cultures basket issues de petits marchés sous les projecteurs, la demande sur le marché secondaire a fait grimper les prix à un niveau record pour la saison.

Catégorie de billets Paycom Center (OKC) Frost Bank Center (SAS) Tribune haute / « Get-In » 325 $ – 480 $ 295 $ – 460 $ Côtés du niveau inférieur 680 – 1 450 € 640 – 1 390 € Bords de terrain / VIP À partir de 5 500 $ 5 000 $ et plus

Conseil de pro : pour optimiser votre budget, surveillez les premières offres sur les matchs 3 et 4 au Frost Bank Center de San Antonio ; vous pourriez économiser environ 10 % à 15 % par rapport aux très prisés matchs d’ouverture à Oklahoma City.

Où en est la Conférence Ouest ?

(1) OKC Thunder (Parcours vers la finale de la Conférence Ouest : 8–0) : Les champions en titre de la conférence affichent un bilan impeccable de 8–0 en séries éliminatoires après avoir balayé les Lakers de Los Angeles 4–0 . Shai Gilgeous-Alexander (35 points lors du match 4 remporté 115–110) et une rotation de remplaçants exceptionnelle permettent aux Thunder d'être incroyablement bien reposés et de fonctionner comme une véritable machine de guerre.

(2) San Antonio Spurs (Parcours vers lafinale dela Conférence Ouest : 8–4) : Les Spurs ont décroché leur première qualification pour la finale de la Conférence Ouest depuis 2017 après avoir dominé 4–2 des Minnesota Timberwolves très physiques. Après son expulsion très médiatisée lors du match 4, Victor Wembanyama est revenu en force, contribuant à une écrasante victoire 139–109 à l’extérieur lors du match 6 vendredi dernier pour clore la série.

Draft et actualités de la WNBA

Pendant ce temps, les franchises en pleine reconstruction digèrent les résultats de la loterie de la draft NBA, que les Washington Wizards ont remportée avec le premier choix, probablement synonyme de la sélection du prodige AJ Dybantsa. Enfin, la saison du 30e anniversaire de laWNBA a débuté de manière palpitante ce week-end, marquée par les débuts de Paige Bueckers et Azzi Fudd, qui forment désormais un duo de choc en défense pour les Dallas Wings.







